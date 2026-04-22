La ligne « low cost » Flair Airlines fait son retour à Montréal avec des vols pas chers
Des billets d'avion à partir de 159 $, c'est OUI! ✈️
Après avoir annoncé son retrait de la métropole en 2024, Flair Airlines effectue un retour à l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) juste à temps pour la saison des vacances. La compagnie « low cost », qui n’avait pas renouvelé ses liaisons saisonnières vers Fort Lauderdale et Cancún en 2025, reprend ses activités à YUL avec une nouvelle offre. Cependant, il ne s’agit plus de vols vers des destinations soleil à bas prix, mais plutôt de liaisons intérieures proposées à des tarifs compétitifs.
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Le lancement a eu lieu à la mi-avril, tandis que c'est vers la Colombie-Britannique que tu peux actuellement t'envoler à faible coût. Le transporteur a lancé des liaisons directes entre Montréal et l’aéroport international de Vancouver (YVR) qui sont offerts presque tous les jours dès maintenant, et deviendront quotidiens du 18 juin au 15 septembre. En direction de Montréal, donc pour le retour, les départs sont également prévus presque chaque jour. Mettons que le voyage de rêve vers Tofino est de plus en plus tentant!
Les tarifs en aller simple commencent à 159 $ (sous réserve d’approbation gouvernementale). Néanmoins, si tu connais Flair Airlines, tu sais que ce nombre n'est pas final, à moins de voyager très léger et d'être assez flexible. La structure s’inscrit dans le modèle des transporteurs « low cost », où le billet de base inclut peu d’options et où les services additionnels sont facturés séparément. En résumé : tu payes seulement pour les « extras » que tu veux, des bagages au confort.
Par exemple, Flair Airlines propose quatre forfaits de voyagement : Essentiel, Léger, Plus ou Pro.
Flair Airlines propose quatre forfaits de voyagement, selon tes besoins.Flair Airlines
- Essentiel (+0 $) : Il comprend uniquement un article personnel pouvant être placé sous le siège. Les bagages à main, les bagages enregistrés, la flexibilité de modification et l’embarquement prioritaire ne sont pas inclus.
- Léger (+70,29 $ par personne) : Il inclut un article personnel, un bagage à main jusqu’à dix kilogrammes et l’accès à Flair Express pour un passage accéléré à l’aéroport.
- Plus (+113,04 $ par personne) : Il comprend les avantages du forfait Léger, auxquels s’ajoute un bagage enregistré jusqu’à 23 kilogrammes.
- Pro (+151,03 $ par personne) : Il inclut l’ensemble des services, soit l’article personnel, le bagage à main, le bagage enregistré, la flexibilité sans frais de modification et l’accès prioritaire.
Il y a aussi l'option d'y aller sans forfait, et payer les ajouts à l'unité.
La sélection de sièges, facultative, implique de débourser entre 22 $ et 52 $ supplémentaires, selon l’emplacement choisi, notamment pour les sièges offrant plus d’espace ou situés à l’avant de l’avion.
Comme c’est toujours le cas dans l’industrie aérienne, les tarifs peuvent fluctuer d’un jour à l’autre en fonction de l’offre et de la demande.
Avec ce retour, Flair Airlines repositionne Montréal dans son réseau intérieur canadien. Pour toi, c'est une excellente excuse pour enfin planifier le voyage dans l'Ouest canadien dont tu rêves depuis trop longtemps.
Vols Montréal-Vancouver avec Flair Airlines
Prix : À partir de 159 $ en sens unique