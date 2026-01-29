Il y a des billets Montréal-Orlando à 336 $ et c'est la « date » de Saint-Valentin ultime

Walt Disney World, c'est là où les rêves deviennent réalité, non? 😍✨

Epcot à Disney, Orlando. Droite : Le château à Magic Castle, Disney, Orlando.

Tu peux t'envoler pour la Floride à moins de 336 $ en mars 2025.

Si tu fais partie de ceux et celles qui sont vraiment à bout du froid et de la neige (donc tout le monde?) les vols vers les destinations soleil doivent te faire de l'oeil. Et pas besoin de te ruiner pour t'envoler vers la Floride au mois de février. Tu peux actuellement mettre la main sur des billets d'avion Montréal-Orlando pour 336 $ l'aller-retour, sans escale, et ça coordonne parfaitement avec la période de la Saint-Valentin! Une date de rêve, ça te dit?

À lire également : Les 10 destinations voyage les moins chères pour les Canadiens en 2026 sont dévoilées

Pas obligatoire d’être en amour, ni même d’avoir un.e Valentin.e, pour t'envoler vers la ville de Mickey Mouse, « where dreams come true » et vivre une escapade des plus magiques. Mais disons-le, si tu cherches une façon originale d'impressionner ta date pour la Saint-Valentin ou simplement de fuir l'hiver québécois avec ta personne préférée, on a trouvé l'occasion parfaite pour toi.

Pour moins de 340 $, soit le prix d'une soirée spa+resto+hôtel dans le Grand Montréal, tu pourrais être très loin, sous les palmiers, lors des prochains bulletins météo qui n'annoncent rien de bon.

Un vol Montr\u00e9al (YUL) - Orlando (MCO) avec Air Transat pour moins de 340 $.

Un vol Montréal (YUL) - Orlando (MCO) pour moins de 340 $. Google Flights


Orlando, c'est bien plus que les parcs à thèmes, même si, avouons-le, Walt Disney World et Universal Studios, c'est quand même assez magique, surtout avec l'arrivée récente d'un nouveau parc avec une section Harry Potter incroyable. Si tu n'as jamais regardé les feux d'artifice au-dessus du château, sache que le feeling est difficile à décrire tellement c'est riche en émotions.

La ville offre toutefois une tonne d'activités, des promenades dans les jardins de Leu Gardens à la Winter Park scenic boat tour, une excursion en bateau-ponton à mini-prix, et des hôtels de style resort qui te donneront envie d'y passer les journées entières. Tu peux aussi prendre la route, et en une heure, tu rejoins la plage.

Bien sûr, cette basse facture ne comprend que ton billet, un carry-on et un article personnel qui doit se glisser sous ton siège. Mais si tu voyages léger, c’est un deal en or pour une escapade express sous le soleil de la Floride. Le vol direct depuis l'aéroport de Montréal prend un peu plus de trois heures, soit le temps d'écouter ta comédie romantique préférée, et tu y es!

Ces billets à 336 $ avec Air Transat sont disponibles sur plusieurs dates en février, mais comme toujours avec ce genre d'aubaine, il vaut mieux réserver rapidement. Les prix peuvent fluctuer d'une journée à l'autre, alors si tu vois quelque chose qui t'intéresse, n'attends pas trop. Et puis, échanger -20 °C pour du 25 °C en plein février, c'est un argument de vente en soi.

Pour dénicher ces prix, tu peux passer par des comparateurs de vols comme Google Flights, Skyscanner ou Kayak. Si tu as une certaine flexibilité sur tes dates, profites-en : parfois, décaler ton départ d’un jour ou deux peut faire une grosse différence, et il arrive même que les vols vers la Floride descendent jusqu’à 215 $ l’aller-retour.

Alors, prêt.e à impressionner ta date avec un voyage spontané au soleil? À 336 $, c'est probablement moins cher que plusieurs soupers fancy à Montréal, et les souvenirs seront pas mal plus mémorables!

