Tu peux visiter un village « fantôme » au Québec et c'est le road trip d'automne parfait

Une balade d’un autre siècle au pied d’une chute de 72 m. 👻🍂

La chute Ouiatchouan éclairée en soirée. Droite : Une maison ancienne au Québec.

Ce village désert au Québec vaut la visite en automne.

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Éditrice Junior

Si tu as envie d’un road trip d’automne avec une petite touche spooky, sache qu’une ville fantôme t’attend au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le Village historique de Val-Jalbert, à Chambord, a été déserté par sa population après la fermeture de son moulin à pâte en 1927 et il est resté figé dans le temps depuis.

À lire également : Ce château « fantôme » près du Québec te transporte dans un autre siècle cet automne

Une fois sur place, tu pourras découvrir cette destination qui compte plus de 40 bâtiments historiques, dont des maisons d’ouvriers, le magasin général, le bureau de poste et le couvent-école.

Le tout est niché au pied de la chute Ouiatchouan, haute de 72 mètres, ce qui ajoute une bonne dose de grandiose au décor. De quoi te donner l’impression de remonter un siècle en arrière, surtout quand les rues sont presque désertes et que les arbres ont perdu leurs feuilles.

Si jamais tu as le temps d’y aller avant le 19 octobre, le billet journalier régulier est encore offert tous les jours de 10 h à 17 h, au coût de 45,23 $ par adulte. Tu pourras alors faire le tour du site à bord des trolleybus, où tu montes et descends à ta guise, et assister au spectacle immersif présenté dans l’ancien moulin à pâte à papier. Les jeunes de 6 à 12 ans peuvent aussi explorer le Repaire secret secret, une expérience multimédia aménagée dans d’authentiques wagons qui servaient à transporter la pâte de bois.

Même après la saison régulière, le site reste ouvert, et c’est sans doute à ce moment qu’il a le plus l’air abandonné. Sous un ciel gris d’automne ou une fine couche de neige, les rues silencieuses et les façades d’un autre siècle donnent l’impression que le temps s’est arrêté pour de bon.

À partir du 19 octobre 2026, tu peux donc y faire de la randonnée pédestre et parcourir le village en visite extérieure, tous les jours de 10 h à 16 h.

Si tu veux transformer ta visite en escapade, les minimaisons du site sont offertes à l’année. Entièrement équipées, elles offrent une vue sur le lac Saint-Jean, à partir de 267 $ la nuit.

Village historique de Val-Jalbert

Prix : 13,92 $ par adulte, 6,52 $ par enfant de 17 ans et moins (à partir du 19 octobre 2026)

Quand : Du 19 octobre 2026 au 14 mai 2027, tous les jours de 10 h à 16 h

Adresse : Village historique de Val-Jalbert - 95, rue Saint-Georges, Chambord, QC

Site Internet du Village historique de Val-Jalbert

Ceci est une adaptation de l’article « Quebec is home to Canada’s ’best preserved’ ghost town and it’s a road trip from Montreal », qui a été publié à l’origine par Katherine Caspersz sur MTL Blog.


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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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