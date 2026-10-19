6 maisons hantées et sorties terrifiantes à Québec et environs pour avoir peur en octobre
Prépare-toi à crier un bon coup! 👻
À l'approche de l'Halloween, les occasions de tester ton courage se multiplient à Québec et dans les environs. Et cette année, il y a de quoi donner des sueurs froides même aux personnes qui pensent ne pas avoir peur de grand-chose. Entre les parcours hantés remplis de zombies, les maisons hantées aménagées par des adeptes de l'horreur et les jeux d'évasion qui semblent tout droit sortis de tes pires cauchemars, les expériences terrifiantes ne manquent pas.
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Que tu aies envie de te faire poursuivre par des créatures inquiétantes, de résoudre des mystères paranormaux ou simplement de voir jusqu'où ton courage peut aller, on a déniché six activités qui valent le détour pour l'Halloween 2026. Reste à voir si ta gang sera aussi brave une fois sur place.
« Le dernier chapitre : les reliques du passé » de Eliviascape
Prix : 39 $ par adulte ou 32 $ par personne aux études
Âge : Les jeunes de 13 ans et moins doivent être accompagnés d'un adulte
Quand : Toute l'année, sur réservation
Adresse : 969, route de l'Église, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les histoires de fantômes et les phénomènes paranormaux te donnent des frissons? Chez Eliviascape, le jeu d'évasion Le dernier chapitre : les reliques du passé t'invite à visiter un centre consacré au paranormal, où sont exposés des objets liés à de mystérieuses histoires qui ont inspiré une célèbre trilogie de films d'horreur.
Pendant 70 minutes, ta gang de deux à six personnes devra se plonger dans cet univers inquiétant et résoudre différentes énigmes. Tu peux même choisir une version avec ou sans personnages pour ajuster l'intensité de l'expérience. Et si la peur devient trop forte, un espace moins stressant te permet de continuer à participer à l'aventure sans affronter les moments les plus terrifiants.
La Maison Hantée de St-Étienne
Prix : 14,95 $ par personne
Âge : Non spécifié
Quand : Les 23, 30 et 31 octobre, ainsi que les 6, 7, 13, 20 et 21 novembre 2026
Adresse : 410, av. Taniata, Lévis, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour son édition 2026, la Maison Hantée de St-Étienne te propose un véritable voyage dans les années 1980, mais attention, ce n'est pas le genre de retour dans le passé qui donne envie d'être nostalgique. Cette année, le parcours immersif s'inspire des grandes peurs de cette décennie, entre films d'horreur, paniques sataniques, catastrophes nucléaires et phénomènes extraterrestres.
Pendant 30 à 45 minutes, tu traverseras différentes scènes terrifiantes animées par plus de 30 personnages qui risquent de te faire sursauter plus d'une fois. Les départs se font en petits groupes de six personnes maximum, alors prépare-toi à vivre quelques moments assez intenses avec ta gang.
Zone Toxic au Woodooliparc
Prix : 35 $ par personne
Âge : 13 ans et plus
Quand : Les vendredis et samedis dès 18 h, jusqu'au 31 octobre 2026, sur réservation
Adresse : 295, rue Drouin, Scott, QC
Pourquoi tu dois y aller : Une invasion de zombies, un savant fou et une forêt inquiétante, voilà ce qui t'attend au Woodooliparc pour l'Halloween. Avec son parcours hanté Zone Toxic, le parc te transporte dans le village de Dead Town, où une mystérieuse fumée verte a transformé la population en morts-vivants.
Pour t'en sortir, tu devras t'aventurer dans une forêt sombre, explorer des bâtiments lugubres et traverser un manoir hanté où se déroulent des expériences plutôt morbides. Et comme si l'ambiance n'était pas déjà assez terrifiante, des personnages costumés risquent de surgir au moment où tu t'y attends le moins.
Fracture de Dark Experience
Prix : De 28 $ à 39 $ par personne, selon la taille du groupe (de 2 à 6 personnes) - L'événement affiche complet, mais des places pourraient se libérer en cas d'annulation
Âge : 16 ans et plus
Quand : Jusqu'au 7 novembre 2026, sur réservation
Adresse : 730, rue des Chaînons, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour sa troisième et dernière édition, Dark Experience revient avec Fracture, un parcours d'horreur immersif qui promet de te faire vivre de grosses émotions. Cette fois, l'expérience t'entraîne dans un endroit où tu n'aurais probablement jamais pensé mettre les pieds, et dont l’équipe organisatrice préfère garder le mystère.
Tu peux affronter cette aventure en petit groupe de deux à six personnes, avec une plage horaire réservée exclusivement à ta gang. De quoi rendre l'expérience encore plus intense, surtout si tu comptes sur tes ami.e.s pour te rassurer quand les choses commencent à devenir inquiétantes.
La P’tite Maison d’Halloween 2.0
Prix : Gratuit
Âge : Tout les âges, deux parcours proposés
Quand : Les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre 2026
Adresse : 87, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de visiter une grosse attraction d'horreur pour avoir la frousse. À Sainte-Claire, des passionné.e.s d'Halloween transforment leur propre terrain en véritable parcours hanté fait maison, et le résultat promet d'être assez impressionnant. Entre les décors fabriqués pour l'occasion, les créatures animées et les différentes zones thématiques, on est loin des quelques citrouilles sur le balcon.
Cette année, tu pourras notamment croiser un loup-garou de sept pieds, découvrir un jardin de plantes carnivores plutôt et traverser une zone de barils toxiques. Deux versions sont proposées : une visite familiale sans personnages effrayants, les 31 octobre et 1er novembre en après-midi, et un parcours beaucoup plus épeurant avec des comédiens et comédiennes, de la fumée et de l'animation, les soirs des 30 et 31 octobre.
Magnum Opus de Cabinet Mysteriis
Prix : 36,95 $ par personne
Âge : Recommandé aux 16 ans et plus
Quand : Toute l'année, sur réservation
Adresse : 1535, ch. Sainte-Foy, local 010, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Une œuvre d'art mystérieuse, un homme qui disparaît et des bruits inquiétants derrière une porte fermée : voilà ce qui t'attend dans Magnum Opus, un jeu d'évasion qui risque de te donner la chair de poule. L'histoire commence lorsqu'un restaurateur d'œuvres d'art devient complètement obsédé par un tableau, au point de s'enfermer dans son bureau. Une semaine plus tard, toujours aucune nouvelle de lui, mais des sons étranges continuent de se faire entendre.
C'est donc à ton groupe de deux à six personnes de découvrir ce qui se cache derrière cette mystérieuse disparition. Pendant 60 minutes, tu devras résoudre des énigmes dans un univers inspiré de l'horreur psychologique, avec des créatures terrifiantes, des scènes troublantes et des sursauts au programme. Avec une cote de frayeur de 5 sur 5, ce n'est clairement pas l'expérience la plus tranquille de Québec. Tu peux toutefois demander d'ajuster l'intensité de la peur selon ton niveau de courage.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.