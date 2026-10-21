8 activités pour profiter de l'automne à Montréal ce week-end
Il ne manque pas de choses à faire en tout cas!
Ton agenda est encore vide pour le week-end du 23 au 25 octobre 2026? Ça risque de changer assez vite. Entre les activités d'Halloween, les sorties gourmandes et les expériences un peu hors de l'ordinaire, Montréal ne manque pas d'idées pour te faire sortir de chez toi. Et que ton budget soit plutôt serré ou que tu aies envie de te gâter, il y a moyen de te faire un beau programme sans nécessairement faire pleurer ton portefeuille.
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Au menu : une balade en bateau dans des décors spooky, des marchés où dénicher des objets pas mal inusités, un marathon de films d'horreur, un atelier de céramique et même des jardins qui s'illuminent à la tombée du jour. Bref, que tu sois en mode frissons, petite date ou sortie avec ta gang, on t'a trouvé de quoi occuper ton week-end. Reste juste à choisir par quoi commencer.
Faire une balade en ponton dans un décor mystérieux
Coût : Accès gratuit, balades en ponton à partir de 13,50 $ pour les 3 à 13 ans et de 25 $ pour les 14 à 64 ans en journée, 19,25 $ pour les 13 ans et moins et 30,75 $ pour les 14 et plus en soirée
Quand : Les 24 et 25 octobre 2026, de 12 h à 17 h pour les balades de jour et de 18 h à 23 h pour celles en soirée, l'événement se poursuit jusqu'au 31 octobre
Adresse : Jardins des Floralies - Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Une balade sur l'eau avec une petite touche d'Halloween, ça change des traditionnelles maisons hantées! Dès le 22 octobre, Lune Noire ajoute une nouvelle expérience à sa programmation avec des promenades de 40 minutes à bord de pontons de sept places. En journée, tu peux découvrir les canaux et leurs décors automnaux à travers une histoire mystérieuse, tandis qu'en soirée, l'expérience devient plus intrigante avec La Noce des Canaux, qui raconte un mariage oublié dans une ambiance de lumières et de musique.
Et pas besoin de réserver une balade pour profiter de l'endroit! Tu peux aussi te promener gratuitement parmi les couleurs d'automne, les œuvres d'art et les décorations d'Halloween. Des ateliers de citrouilles et de lanternes, du maquillage, des jeux de kermesse et même une diseuse de bonne aventure viennent compléter la programmation.
Accessibilité : Certaines embarcations sont adaptées aux personnes en fauteuil roulant
Chasser les bonbons à Lachine
Coût : Gratuit
Quand : Le vendredi 23 octobre 2026, dès 18 h
Adresse : Rue Notre-Dame, entre la 6e av. et la 18e av. - 1865, rue Notre-Dame, Lachine, QC
Pourquoi tu dois y aller : Prépare ton costume et ton sac à bonbons, parce que la rue Notre-Dame à Lachine se met en mode Halloween le 23 octobre! Pour l'occasion, les commerces du quartier se joignent à la fête avec des décorations et des friandises à distribuer. Tu pourras aussi croiser un dragon géant, voir les performances de troupes de danse et profiter de la musique de DJ Castiel au parc de la 11e. Pour ajouter quelques frissons à ta soirée, des installations comme La reine araignée, La ruelle aux chandelles et Les 1001 potions de la sorcière maléfique seront également au rendez-vous.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Fouiner dans un marché obscur
Coût : Accès gratuit, kiosques de vente sur place
Quand : Les 24 et 25 octobre 2026, samedi de 11 h à 20 h et dimanche de 11 h à 18 h
Adresse : GOTH Shop MTL - 4000, rue Saint-Ambroise, bureau 278, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour célébrer les cinq ans de GOTH Shop, le Marché Maleficarum débarque avec une édition spéciale sous le thème des vampires et des sorcières. Plus de 40 kiosques du Québec et de Toronto seront réunis pour te faire découvrir des bijoux, des créations ésotériques, de l'art sombre et toutes sortes d'objets plutôt inusités. En plus de magasiner ou simplement de fouiner, tu pourras profiter d'un spectacle gratuit, ainsi que de la musique d'un DJ le samedi, de 17 h à 20 h. Les costumes d'Halloween sont les bienvenus, mais pas obligatoires.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants (par l'arrière du bâtiment) et aux poussettes
Traverser des tunnels hantés et faire le plein de bonbons pour l’Halloween
Coût : Gratuit
Quand : Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026, de 11 h à 16 h
Adresse : Promenade Masson – Rue Masson, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour sa 22e édition, Massonloween transforme la Promenade Masson en véritable terrain de jeu pour l’Halloween! Au programme : trois tunnels mystérieux qui te plongent dans des univers inspirés de Harry Potter, de la Zone 51 et d’un hôpital hanté. Tu pourras choisir ton niveau de frissons, puis poursuivre ta balade en croisant Mario, Peach et d’autres personnages populaires. Un cimetière mystérieux, un hall hanté et des performances de danse surprises seront aussi au rendez-vous. Et surtout, n’oublie pas ton sac à bonbons : plusieurs commerces du quartier distribueront des friandises aux enfants costumés pendant les deux journées.
Peindre ta propre pièce de céramique en prenant un café
Le Coin Tournant organise un atelier avec la Guilde de poterie de Lachine.
Coût : De 6 $ à 36 $ selon la pièce choisie, matériel et collation inclus
Quand : Le samedi 24 octobre 2026, de 10 h à 12 h
Adresse : Le Coin Tournant – 735, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Coin Tournant, à Lachine, t'invite à jouer les artistes le temps d'un atelier de peinture sur céramique avec la Guilde de poterie de Lachine. Tu peux choisir un bol, une tasse, un vase ou même un petit ramequin, puis t'amuser à le décorer comme bon te semble. Pas besoin d'avoir des talents particuliers, le but est surtout de passer un bon moment et de repartir avec une création à ton image! Le prix comprend tout le matériel, la cuisson de ta pièce ainsi qu'une boisson et une collation. Tu pourras récupérer ton petit chef-d'œuvre une fois qu'il sera prêt, en plus d'avoir contribué à une belle initiative locale.
Te faire une soirée de films d'horreur sur grand écran pour l'Halloween
Coût : 16,25 $ par billet régulier
Quand : Du vendredi 23 au samedi 31 octobre 2026, selon les projections
Adresse : Cinéma Moderne – 5150, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu es fans de film d'horreur? Le Cinéma Moderne organise son marathon d'Halloween avec douze films qui risquent de te donner quelques frissons. Pour commencer les festivités, tu pourras notamment revoir Scream (Frissons) pour son 30e anniversaire le vendredi soir, puis découvrir Faust, Sleepaway Camp (Massacre au camp d'été) et Teenage Sex and Death at Camp Miasma le samedi. La programmation comprend aussi des classiques comme The Fly (La Mouche), The Lost Boys (Génération perdue) et Cube. Bref, c'est la sortie parfaite pour te mettre dans l'ambiance de l'Halloween avec ta gang, du popcorn et quelques bonnes frousses.
Accessibilité : L'entrée comporte trois marches sans rampe d'accès, une place est réservée aux personnes à mobilité réduite dans la salle, sur demande préalable
Goûter à un café ou un matcha spécial Halloween
Coût : 7,90 $ pour un Freddo Latte
Quand : Du 19 au 31 octobre 2026
Adresse : Alphabet Café – 5765, rue Clark, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour la saison des frissons, Alphabet Café ramène son Freaky Freddo, une boisson qui combine les saveurs de pomme au caramel et une mousse au butterscotch. Le plus beau dans tout ça? Tu peux choisir entre une version café ou matcha, selon ce qui te tente. À toi la petite pause gourmande avec ta gang pour goûter à quelque chose de différent avant que cette création saisonnière disparaisse du menu le 31 octobre.
Accessibilité : Non adapté aux fauteuils roulants et aux poussettes
Te promener dans des jardins illuminés
Coût :
- 8,50 $ pour les personnes qui résident dans la Communauté métropolitaine de Montréal (82 municipalités du Grand Montréal), 14,75 $ s'ils et elles sont étudiant.e.s (18 ans et plus)
- 25,50 $ pour les adultes hors de la zone - Il y a des tarifs réduits pour les enfants, aînés et des forfaits familiaux.
- Le prix inclut aussi l’accès aux jardins extérieurs et aux serres, valable pour la même journée.
Quand : Jusqu'au 1er novembre 2026, tous les soirs. Départs de 18 h à 21 h du 21 octobre au 1er novembre
Adresse : Jardin botanique de Montréal – 4101, rue Sherbrooke E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les Jardins de lumière sont de retour au Jardin botanique de Montréal et, encore cette année, trois jardins se transforment en véritables œuvres d'art à ciel ouvert. Tu pourras découvrir des créatures légendaires et des paysages illuminés dans le Jardin de Chine, admirer des projections géantes inspirées de la nature au Jardin japonais et explorer un tout nouveau parcours immersif au Jardin des Nations-Autochtones.
Accessibilité : Majoritairement accessible en fauteuil roulant, les poussettes sont déconseillées sur le parcours; le porte-bébé est recommandé
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