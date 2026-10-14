7 activités entre paillettes, fous rires et frissons à Montréal ce week-end

Tes plans habituels peuvent attendre!

Une artiste sur la scène du Festival Burlesque de Montréal. Droite : Le monstre de Frankenstein au A/Maze West Island.

Quoi faire à Montréal durant le week-end du 16 au 18 octobre 2026.

Michel Raymond pour le Festival Burlesque de Montréal, @amazemontreal | Instagram
Éditrice Junior

L'Halloween approche à grands pas, et ça commence à paraître dans les activités proposées à Montréal! Mais pas besoin d'être fan de films d'horreur pour trouver ton bonheur ce week-end. Du 16 au 18 octobre 2026, tu peux autant te mettre dans l'ambiance spooky que rire un bon coup ou profiter d'une soirée un peu plus olé olé avec ta gang. Disons que les options ne manquent pas pour te donner envie de sortir de chez toi!

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Entre un spectacle burlesque, une soirée d'humour inspirée d'une série québécoise culte, des marchés où dénicher des objets plutôt inusités et des expériences immersives, il y en a pour pas mal tous les goûts. On t'a donc préparé une liste de sept sorties à Montréal pour remplir ton week-end, avec même quelques activités gratuites pour t'amuser sans trop dépenser.

Passer une soirée glamour et olé olé au Festival Burlesque de Montréal

Prix : À partir de 55 $ par personne

Quand : Le vendredi 16 octobre 2026 à 19 h 30 et le samedi 17 octobre à 17 h 30 et à 21 h 30

Adresse : Club Soda – 1225, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Festival Burlesque de Montréal débarque au Club Soda avec trois spectacles où les plumes, les paillettes et les costumes extravagants sont en vedette. Des artistes d'ici et d'ailleurs monteront sur scène pour présenter des numéros mêlant danse, humour, musique et effeuillage dans une ambiance digne des cabarets d'autrefois. Petit conseil : profites-en pour te mettre sur ton 31, puisqu’une tenue chic est de mise.

Accessibilité : 16 ans et plus, places adaptées aux personnes à mobilité réduite disponibles en nombre limité

Site Internet du Festival Burlesque de Montréal

Frissonner au Salon de l'horreur

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 17 octobre 2026, de 10 h à 17 h

Adresse : Centre Roussin (salle Raymond-Mayer R-57) - 12125, rue Notre-Dame E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Les adeptes de lectures qui donnent des frissons ont un nouveau rendez-vous à mettre à leur agenda. Le Centre Roussin, à Pointe-aux-Trembles, accueille la première édition d’un salon littéraire entièrement consacré à l’horreur et au fantastique. Sur place, tu pourras découvrir des auteurs et autrices d’ici, échanger avec des maisons d’édition et des librairies spécialisées, assister à des discussions et même faire dédicacer tes livres. L’accès est gratuit, mais prévois peut-être un petit budget pour tes achats, parce que tu risques de repartir avec quelques histoires terrifiantes à lire bien au chaud sous les couvertures!

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Page Facebook de l'événement

Fouiner dans un marché alternatif où le bizarre est à l'honneur

Prix : Entrée gratuite, option VIP à 20 $ avec sac-surprise exclusif, kiosques de vente sur place

Quand : Le samedi 17 octobre 2026, de 12 h à 17 h

Adresse : 680, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour sa deuxième édition, le Bazar des Bizarres rassemble des créateur.trices d'ici dans une ambiance underground où l'étrange est omniprésent. Tu pourras fouiller parmi les trouvailles de friperies, découvrir des œuvres d'art marginales et même t'intéresser à des soins ésotériques. Tu pourras donc dénicher quelque chose d'unique, jaser avec des artistes et passer un après-midi un peu différent avec ta gang.

Accessibilité : Événement réservé aux 18 ans et plus

Page Facebook de l'événement

Assister à un spectacle d’humour dédié à « Dans une galaxie près de chez vous »

Prix : 15 $ en prévente ou 25 $ à la porte, selon les disponibilités

Quand : Le samedi 17 octobre 2026, à 20 h 30

Adresse : Pub L’Île Noire – 1649, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Les fans de Dans une galaxie près de chez vous risquent de triper sur cette soirée! Pour l'occasion, cinq humoristes monteront sur scène afin de rendre hommage à cette série québécoise culte avec des numéros inspirés de l'univers du Romano-Fafard. Attends-toi à des blagues sur le barzo, le téléfax et les répliques mémorables de l'émission, en plus d'extraits, de musique nostalgique de l'époque de VRAK.TV et de quelques surprises.

Accessibilité : Le pub est situé dans un demi-sous-sol, sans entrée ni toilettes adaptées aux fauteuils roulants

Page Facebook de l'événement

Découvrir une expérience immersive GRATUITE à Montréal

Prix : Entrée gratuite

Quand : Du 16 octobre 2026 au 21 février 2027 — du mardi au vendredi de 16 h à 20 h et les samedis et dimanches de 12 h à 20 h

Adresse : Place des Arts – 175, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Une petite pause de 20 minutes pour oublier le bruit et le stress du quotidien, ça te dit? La Place des Arts accueille Devenir mousse, une nouvelle installation immersive gratuite qui t'invite à ralentir dans un univers inspiré de la nature. Ici, pas besoin de te promener d'une œuvre à l'autre : tu te laisses plutôt envelopper par une composition sonore originale et une mise en scène audiovisuelle minimaliste qui s'inspirent de la mousse et de sa capacité à s'adapter à son environnement.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de la Place des Arts

Donner vie au monstre de Frankenstein dans un jeu d'évasion

Prix : 37 $ par personne

Quand : Selon les disponibilités, sur réservation

Adresse : A/Maze West Island (CF Fairview Pointe-Claire) – 6801, rte Transcanadienne, Pointe-Claire, QC

Pourquoi tu dois y aller : Tes ami.e.s et toi avez une heure pour accomplir une mission assez particulière, soit ramener le monstre de Frankenstein à la vie! Dans ce jeu d'évasion situé sur l'île de Montréal, tu te retrouves dans le laboratoire du célèbre scientifique, où tu dois préparer sa créature avant que la foudre frappe et lui donne vie. Il faudra résoudre des énigmes, retrouver les organes nécessaires et surtout ne pas oublier le cerveau! Le décor comprend même un monstre géant de plus de 150 kg, de quoi ajouter une bonne dose d'ambiance à cette aventure parfaite pour la saison de l'Halloween. Le défi se relève en équipe de deux à cinq personnes et, avec un taux de réussite de 63 %, tu as quand même de bonnes chances de t'en sortir... à condition que ton groupe travaille bien ensemble!

Accessibilité : Salle d'évasion partiellement accessible aux personnes en fauteuil roulant

Site Internet du jeu d'évasion Le monstre de Frankenstein

Découvrir des pierres précieuses et des cristaux parmi plus de 100 exposants

Prix : 12 $ par adulte, 10 $ pour les étudiant.es et les personnes de 65 ans et plus, kiosques de vente sur place

Quand : Le vendredi 16 octobre 2026 de 12 h à 21 h, le samedi 17 octobre de 10 h à 19 h et le dimanche 18 octobre de 10 h à 17 h

Adresse : Palais des congrès de Montréal – 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end, le Salon des gemmes et minéraux de Montréal rassemble plus de 100 entreprises et personnes passionnées au Palais des congrès. Tu pourras y admirer toutes sortes de pierres aux couleurs impressionnantes, découvrir des minéraux que tu n'as probablement jamais vus et magasiner des bijoux. Que tu aies déjà une collection de cristaux ou que tu trouves simplement ces petites merveilles de la nature fascinantes, c'est une belle occasion de faire des découvertes et, qui sait, de repartir avec un nouveau trésor!

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Salon des gemmes et minéraux de Montréal

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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