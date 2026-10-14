7 activités entre paillettes, fous rires et frissons à Montréal ce week-end
Tes plans habituels peuvent attendre!
L'Halloween approche à grands pas, et ça commence à paraître dans les activités proposées à Montréal! Mais pas besoin d'être fan de films d'horreur pour trouver ton bonheur ce week-end. Du 16 au 18 octobre 2026, tu peux autant te mettre dans l'ambiance spooky que rire un bon coup ou profiter d'une soirée un peu plus olé olé avec ta gang. Disons que les options ne manquent pas pour te donner envie de sortir de chez toi!
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Entre un spectacle burlesque, une soirée d'humour inspirée d'une série québécoise culte, des marchés où dénicher des objets plutôt inusités et des expériences immersives, il y en a pour pas mal tous les goûts. On t'a donc préparé une liste de sept sorties à Montréal pour remplir ton week-end, avec même quelques activités gratuites pour t'amuser sans trop dépenser.
Passer une soirée glamour et olé olé au Festival Burlesque de Montréal
Prix : À partir de 55 $ par personne
Quand : Le vendredi 16 octobre 2026 à 19 h 30 et le samedi 17 octobre à 17 h 30 et à 21 h 30
Adresse : Club Soda – 1225, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Festival Burlesque de Montréal débarque au Club Soda avec trois spectacles où les plumes, les paillettes et les costumes extravagants sont en vedette. Des artistes d'ici et d'ailleurs monteront sur scène pour présenter des numéros mêlant danse, humour, musique et effeuillage dans une ambiance digne des cabarets d'autrefois. Petit conseil : profites-en pour te mettre sur ton 31, puisqu’une tenue chic est de mise.
Accessibilité : 16 ans et plus, places adaptées aux personnes à mobilité réduite disponibles en nombre limité
Frissonner au Salon de l'horreur
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 17 octobre 2026, de 10 h à 17 h
Adresse : Centre Roussin (salle Raymond-Mayer R-57) - 12125, rue Notre-Dame E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les adeptes de lectures qui donnent des frissons ont un nouveau rendez-vous à mettre à leur agenda. Le Centre Roussin, à Pointe-aux-Trembles, accueille la première édition d’un salon littéraire entièrement consacré à l’horreur et au fantastique. Sur place, tu pourras découvrir des auteurs et autrices d’ici, échanger avec des maisons d’édition et des librairies spécialisées, assister à des discussions et même faire dédicacer tes livres. L’accès est gratuit, mais prévois peut-être un petit budget pour tes achats, parce que tu risques de repartir avec quelques histoires terrifiantes à lire bien au chaud sous les couvertures!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Fouiner dans un marché alternatif où le bizarre est à l'honneur
Prix : Entrée gratuite, option VIP à 20 $ avec sac-surprise exclusif, kiosques de vente sur place
Quand : Le samedi 17 octobre 2026, de 12 h à 17 h
Adresse : 680, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour sa deuxième édition, le Bazar des Bizarres rassemble des créateur.trices d'ici dans une ambiance underground où l'étrange est omniprésent. Tu pourras fouiller parmi les trouvailles de friperies, découvrir des œuvres d'art marginales et même t'intéresser à des soins ésotériques. Tu pourras donc dénicher quelque chose d'unique, jaser avec des artistes et passer un après-midi un peu différent avec ta gang.
Accessibilité : Événement réservé aux 18 ans et plus
Assister à un spectacle d’humour dédié à « Dans une galaxie près de chez vous »
Prix : 15 $ en prévente ou 25 $ à la porte, selon les disponibilités
Quand : Le samedi 17 octobre 2026, à 20 h 30
Adresse : Pub L’Île Noire – 1649, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les fans de Dans une galaxie près de chez vous risquent de triper sur cette soirée! Pour l'occasion, cinq humoristes monteront sur scène afin de rendre hommage à cette série québécoise culte avec des numéros inspirés de l'univers du Romano-Fafard. Attends-toi à des blagues sur le barzo, le téléfax et les répliques mémorables de l'émission, en plus d'extraits, de musique nostalgique de l'époque de VRAK.TV et de quelques surprises.
Accessibilité : Le pub est situé dans un demi-sous-sol, sans entrée ni toilettes adaptées aux fauteuils roulants
Découvrir une expérience immersive GRATUITE à Montréal
Prix : Entrée gratuite
Quand : Du 16 octobre 2026 au 21 février 2027 — du mardi au vendredi de 16 h à 20 h et les samedis et dimanches de 12 h à 20 h
Adresse : Place des Arts – 175, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Une petite pause de 20 minutes pour oublier le bruit et le stress du quotidien, ça te dit? La Place des Arts accueille Devenir mousse, une nouvelle installation immersive gratuite qui t'invite à ralentir dans un univers inspiré de la nature. Ici, pas besoin de te promener d'une œuvre à l'autre : tu te laisses plutôt envelopper par une composition sonore originale et une mise en scène audiovisuelle minimaliste qui s'inspirent de la mousse et de sa capacité à s'adapter à son environnement.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Site Internet de la Place des Arts
Donner vie au monstre de Frankenstein dans un jeu d'évasion
Prix : 37 $ par personne
Quand : Selon les disponibilités, sur réservation
Adresse : A/Maze West Island (CF Fairview Pointe-Claire) – 6801, rte Transcanadienne, Pointe-Claire, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tes ami.e.s et toi avez une heure pour accomplir une mission assez particulière, soit ramener le monstre de Frankenstein à la vie! Dans ce jeu d'évasion situé sur l'île de Montréal, tu te retrouves dans le laboratoire du célèbre scientifique, où tu dois préparer sa créature avant que la foudre frappe et lui donne vie. Il faudra résoudre des énigmes, retrouver les organes nécessaires et surtout ne pas oublier le cerveau! Le décor comprend même un monstre géant de plus de 150 kg, de quoi ajouter une bonne dose d'ambiance à cette aventure parfaite pour la saison de l'Halloween. Le défi se relève en équipe de deux à cinq personnes et, avec un taux de réussite de 63 %, tu as quand même de bonnes chances de t'en sortir... à condition que ton groupe travaille bien ensemble!
Accessibilité : Salle d'évasion partiellement accessible aux personnes en fauteuil roulant
Découvrir des pierres précieuses et des cristaux parmi plus de 100 exposants
Prix : 12 $ par adulte, 10 $ pour les étudiant.es et les personnes de 65 ans et plus, kiosques de vente sur place
Quand : Le vendredi 16 octobre 2026 de 12 h à 21 h, le samedi 17 octobre de 10 h à 19 h et le dimanche 18 octobre de 10 h à 17 h
Adresse : Palais des congrès de Montréal – 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end, le Salon des gemmes et minéraux de Montréal rassemble plus de 100 entreprises et personnes passionnées au Palais des congrès. Tu pourras y admirer toutes sortes de pierres aux couleurs impressionnantes, découvrir des minéraux que tu n'as probablement jamais vus et magasiner des bijoux. Que tu aies déjà une collection de cristaux ou que tu trouves simplement ces petites merveilles de la nature fascinantes, c'est une belle occasion de faire des découvertes et, qui sait, de repartir avec un nouveau trésor!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.