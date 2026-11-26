Alexa d’OD Panama nous donne plus de détails sur sa relation avec Charles-Philippe
Tout a commencé par une duck face au party croisière. 🥰
Avec son humour, sa candeur et son franc-parler, sans oublier son accent adorable, Alexa a su laisser sa marque à Occupation Double Panama, même si son aventure s'est terminée trop tôt aux yeux de bien des fans. « I guess que mon actual husband, il n'est pas ici », avait-elle lancé à sa sortie des villas. Mais ça, c'était avant qu'elle ne retrouve Charles-Philippe. Depuis leur retour au Québec, les deux se sont rapprochés, au point de se fréquenter. Alexa a accepté de donner plus de détails à Narcity sur cette nouvelle relation.
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Si tu les suis sur les réseaux sociaux, tu as sûrement remarqué, au cours des dernières semaines, un bras autour de la taille d'Alexa par-ci, un bisou sur la joue par-là. Les indices se sont accumulés jusqu'à la grande finale, le 22 novembre dernier au Casino de Montréal, où le duo a affiché sa connexion au grand jour.
« I guess que c'est le hard launch maintenant », a lancé l'entrepreneuse d'Ottawa en entrevue avec Bérénice Tardif, dans une vidéo TikTok où elle affirme avoir commencé « une petite relation avec quelqu'un, [avec] Charly! »
Une « petite relation », donc, mais pas encore officielle. « Moi pis Charles-Philippe, on n'est pas encore ensemble officiellement », a précisé Alexa à Narcity. Selon elle, les deux se fréquentent depuis un peu moins d'un mois.
Tout a commencé à l'Halloween, quand ils se sont revus juste après la sortie de Charles-Philippe de l'aventure. « Depuis ce temps-là, on est un petit peu inséparables », raconte-t-elle.
La distance entre Ottawa et le Saguenay ne semble pas leur faire peur. Charles-Philippe a d'abord passé environ une semaine dans la capitale fédérale. Il est ensuite retourné au Saguenay quelques jours, puis il est revenu à Ottawa pour une couple de semaines. Le duo a aussi partagé son temps entre Ottawa et Montréal. « Fait qu'on passe ben du temps ensemble, pis ça va très bien », résume l'ex-candidate.
Et pour la suite, ça s'annonce sérieux. « Comme lui, il dit, il reste juste une conversation à avoir avant qu'on le mette officiel », confie Alexa. C'est maintenant à son tour de monter au Saguenay.
Son passage à OD Panama a peut-être été plus court que prévu, mais elle n'a visiblement pas de regrets. « Je suis très contente qu'on se soit rencontrés sur le show, parce qu'on s'est trouvés », conclut-elle.
Un rendez-vous manqué
Alexa et Charles-Philippe, déjà complices lors du party croisière d'Occupation Double Panama.Occupation Double | Crave
Pendant l'aventure, Alexa et Charles-Philippe ont eu l'occasion de se rencontrer lors du party croisière, et le tête-à-tête qu'ils ont eu dans la chambre a donné lieu à un moment aussi mignon que cocasse.
« On dirait que tu fais une duck face tout le temps », avait lancé Charles-Philippe. Alexa avait pouffé de rire avant d'avouer : « Maintenant que tu le dis, ma famille me lowkey bully pour ça. »
Déjà, le courant semblait bien passer entre les deux, et la complicité était au rendez-vous. Il aura finalement fallu attendre la fin de leur aventure pour que leur histoire se poursuive.
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