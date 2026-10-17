Ce parcours hanté en forêt près de Québec te plonge dans un village rempli de zombies

Es-tu « game »? 🧟

Un kisoques de cirque morbide à Woodooliparc. Droite : Un mort-vivant.

Des zombies rôdent dans ce parcours hanté en forêt près de Québec, parfait pour une sortie d’Halloween.

EUHEU et Woodooliparc | Facebook
Éditrice Junior

Octobre, c’est le mois parfait pour avoir peur. Si tu fais partie des fans d’Halloween qui en redemandent chaque année, voici une sortie spooky près de Québec à mettre à ton agenda. Au Woodooliparc, situé dans la ville de Scott, en Beauce, Zone Toxic t’entraîne dans un parcours hanté où un village entier te plonge dans l'horreur.

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Le point de départ de l’histoire? Une fumée verte toxique se serait échappée du laboratoire d’un scientifique, transformant le village de Dead Town en véritable terre de zombies. Disons que sa population n’est plus tout à fait humaine…



Le parcours te fait passer par une forêt plongée dans le noir et par différents bâtiments qui cachent des scènes troublantes. Pour espérer t’en sortir, tu devras traverser les couloirs d’un manoir hanté, le repaire où le scientifique mène ses expériences les plus morbides.

À chaque détour, des personnages costumés et maquillés t’attendent pour te faire sursauter, alors personne n’est vraiment à l’abri. Ta gang et toi pourrez donc voir qui survivrait en cas de situation aussi apocalyptique... tout en créant des souvenirs inoubliables.

Tu as envie de tester ton sang-froid? Alors sache que cette activité est recommandée aux personnes de treize ans et plus et se déroule les vendredis et samedis soir jusqu’au 31 octobre. Comme les places sont limitées, c’est mieux d’acheter ton billet d’avance. Bonne chance!

Zone Toxic au Woodooliparc

Prix : 35 $ par billet

Quand : Les vendredis et samedis dès 18 h jusqu'au 31 octobre 2026, sur réservation

Adresse : Woodooliparc - 295, rue Drouin, Scott, QC

Site Internet du Woodooliparc

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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