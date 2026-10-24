Voici 6 musées et expos à Montréal que tu peux visiter GRATUITEMENT en novembre 2026
Des sorties gratuites juste avant le temps des Fêtes? OUI S.V.P!
Novembre, c'est le moment parfait pour profiter des petites sorties en ville avant que le tourbillon du temps des Fêtes commence. Et comme les cadeaux de Noël, les soupers et les partys risquent bientôt de prendre une bonne place dans ton budget, pourquoi ne pas découvrir ce que Montréal a à offrir sans dépenser une fortune? Plusieurs musées, galeries et espaces culturels proposent des expos gratuites qui te donnent de bonnes raisons de sortir de chez toi.
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Entre les vitrines de Noël qui font leur grand retour, les œuvres d'artistes autochtones, les expositions qui revisitent les souvenirs de famille et les créations contemporaines plutôt originales, tu as plusieurs options à mettre sur la bucket list. Que ce soit pour une date, une activité entre ami.e.s ou simplement pour te changer les idées, voici de quoi remplir ton agenda de novembre 2026 tout en gardant tes sous pour les Fêtes.
Musée des beaux-arts de Montréal
Gratuit :
- Le premier dimanche de chaque mois pour les résidentes et résidents du Québec. Valable pour la collection seulement, réservation obligatoire
- Les Samedis matin en famille BMO : L’accès gratuit est offert aux familles (un ou deux adultes avec au moins un enfant de 17 ans ou moins) entre 10 h et 13 h. Valable pour la collection seulement
- Les Mardis matin 65 ans et plus : L’accès gratuit est offert aux personnes de 65 ans et plus. Valable pour la collection seulement
- En tout temps pour les personnes de 25 ans et moins, les membres des communautés autochtones ainsi que les personnes avec un handicap et celles qui les accompagnent
Heures d'ouverture : Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h, avec une fermeture plus tardive à 21 h le mercredi
Adresse : 1380, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : En profitant des moments gratuits au Musée des beaux-arts de Montréal, tu peux découvrir des œuvres d'ici et d'ailleurs, allant des peintures classiques aux créations contemporaines, en passant par l'art inuit, les arts décoratifs et les sculptures. Les différentes salles te permettent de voyager entre les époques et les styles, tandis que le jardin de sculptures ajoute une petite touche de culture à ta promenade au centre-ville.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Musée McCord Stewart
Gratuit :
- Le premier dimanche du mois avec la formule « Payez ce que vous pouvez », à partir de 0,01 $, sans réservation
- En tout temps pour les 17 ans et moins et les membres des communautés autochtones
- Le mercredi après 17 h pour l'exposition Voix autochtones d’aujourd’hui
- En tout temps pour la vitrine extérieure Le moulin dans la forêt
- En tout temps pour les 17 ans et moins à l'intérieur pour Le village enchanté, avec une contribution volontaire suggérée pour les adultes
Quand : Les premiers dimanches du mois le 1er novembre, les vitrines de Noël du 6 novembre 2026 au 10 janvier 2027
Heures d'ouverture : Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h, et le mercredi jusqu'à 21 h
Adresse : Musée McCord Stewart - 690, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le premier dimanche du mois, tu peux aussi profiter de la formule « Payez ce que vous pouvez », qui permet d'accéder au musée à partir de seulement 0,01 $, sans réservation.
Puis, dès le n petit classique du temps des Fêtes fait son retour à Montréal, et ça risque de réveiller quelques souvenirs d'enfance. Les célèbres vitrines mécaniques de Noël du magasin Ogilvy reprennent vie au Musée McCord Stewart avec leurs décors féeriques et leurs adorables animaux animés. Tu peux admirer gratuitement Le moulin dans la forêt à l'extérieur, puis entrer découvrir Le village enchanté, accompagné d'un jeu de cherche et trouve pour les familles. L'accès à cette deuxième vitrine est gratuit pour les 17 ans et moins, tandis qu'une contribution volontaire est suggérée pour les adultes. Cette année, une collection de 21 figurines artisanales du père Noël s'ajoute également à l'expérience.
Accessibilité : Le Musée est accessible aux fauteuils roulants.
La Guilde
Gratuit : En tout temps
Quand : Jusqu'au 14 novembre 2026
Heures d'ouverture : Du mardi au vendredi de 12 h à 18 h et le samedi de 10 h à 17 h
Adresse : La Guilde - 1356, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Située en plein cœur du centre-ville de Montréal, La Guilde est une galerie d'art qui met en valeur les métiers d'art et les créations d'artistes autochtones et canadien.ne.s. Tu peux y observer des œuvres originales, allant des sculptures aux bijoux, en passant par les créations textiles. Jusqu'au 14 novembre, l'exposition Échanges t'invite à explorer le savoir-faire d'artistes autochtones des Territoires du Nord-Ouest à travers des œuvres réalisées avec des matériaux naturels et des techniques traditionnelles.
Tu pourras notamment découvrir des créations faites à partir de matériaux comme des piquants de porc-épic et des poils de caribou ou d'orignal. Un espace interactif te permettra aussi de toucher certains de ces matériaux pour mieux comprendre comment les artistes les utilisent.
« Rends-moi mes yeux » - Sarah Cloutier
Gratuit : En tout temps
Quand : Du 26 novembre 2026 au 17 janvier 2027
Heures d'ouverture : Le mardi et le mercredi de 13 h à 19 h 30, le jeudi et le vendredi de 13 h à 18 h, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 12 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture Janine-Sutto - 2550, rue Ontario E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Entre les réseaux sociaux, les vidéos et les notifications qui défilent toute la journée, nos yeux sont pas mal toujours rivés sur un écran. Avec son exposition Rends-moi mes yeux, l'artiste Sarah Cloutier t'invite justement à réfléchir à cette habitude et à notre consommation constante d'images. Pour l'occasion, elle présente une immense peinture qui se déploie dans l'espace comme un ruban géant, créant une installation plutôt originale. Une façon de prendre du recul sur notre quotidien numérique.
« Revoir et relire avec Mimi et Jeanne » - Ève K. Tremblay
Gratuit : En tout temps
Quand : Du 18 novembre 2026 au 31 janvier 2027
Heures d'ouverture : Du mercredi au vendredi de 12 h à 19 h, et le samedi et le dimanche de 13 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture Claude-Léveillée - 911, rue Jean-Talon E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les souvenirs de famille prennent une tout autre dimension dans cette exposition d'Ève K. Tremblay. Avec son exposition Revoir et relire avec Mimi et Jeanne, l'artiste te fait entrer dans son univers familial à travers des clichés mettant en vedette sa grand-tante, Jeanne, et Mimi, sa grand-mère non biologique. Entre humour, tendresse et nostalgie, elle aborde les souvenirs, le vieillissement et les liens qui nous unissent. Tu pourras aussi découvrir des peintures, des dessins, des céramiques et des installations qui donnent une nouvelle vie à ses souvenirs. Une belle façon de voir les albums de famille sous un autre angle.
« Nostalgie florale » - Eliane Berdat
Gratuit : En tout temps
Quand : Jusqu'au 29 novembre 2026
Heures d'ouverture : Le lundi et le vendredi de 10 h à 18 h, du mardi au jeudi de 10 h à 21 h, et le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h
Adresse : Bibliothèque Saul-Bellow - 3100, rue Saint-Antoine, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les fleurs, les vieux objets et les souvenirs d'une autre époque sont à l'honneur dans cette exposition qui risque de te donner une petite dose de nostalgie. Avec Nostalgie florale, l'artiste Eliane Berdat présente une série d'aquarelles inspirées de fleurs, de photos anciennes et d'objets de famille. En jouant avec les couleurs, les transparences et les détails, elle donne une nouvelle vie à ces petites choses du quotidien qui peuvent parfois nous rappeler de précieux souvenirs. Une expo toute en douceur à découvrir gratuitement lors de ton prochain passage à la bibliothèque.
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