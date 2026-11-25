7 activités à faire à Montréal ce week-end qui valent la peine de sortir de chez toi
Appelle tes BFFs, le week-end s'annonce chargé!
Même si la neige se fait encore attendre à Montréal, la magie des Fêtes, elle, commence déjà à s’installer dans la métropole. Les marchés de Noël ouvrent leurs portes, le père Noël fait quelques apparitions et deux grands salons t’attendent au centre-ville. Que tu aies envie de magasiner tes cadeaux, de te réchauffer autour d’une raclette ou simplement de sortir de ta routine, voici sept activités à mettre à ton agenda du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2026.
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Au programme, il y en a pour tous les budgets, dont trois sorties complètement gratuites. Certaines activités ne durent que quelques heures, alors que d’autres se poursuivent jusqu’à la veille de Noël : de quoi te donner des idées pour les prochaines semaines aussi.
Aller au Village de Noël de Montréal
Coût : Accès gratuit, achats payants sur place
Quand : Du 26 novembre au 24 décembre 2026
Adresse : Place du Marché Atwater - 3325, rue Saint-Ambroise, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Une fois de plus, le Village de Noël de Montréal s’installe près du marché Atwater et c’est une belle occasion de te mettre dans l’ambiance des Fêtes. Tu pourras te promener parmi les kiosques pour dénicher des cadeaux, te régaler avec des gourmandises de toutes sortes, profiter de plus de 90 animations gratuites et même faire un arrêt au bureau du père Noël. Les enfants pourront aussi explorer le Royaume des Lutins et participer à différentes activités pour les aider à sauver Noël.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Faire des trouvailles au Salon du livre de Montréal
Coût : 13 $ par adulte en ligne (15 $ sur place), gratuit pour les moins de 18 ans
Quand : Du 25 au 29 novembre 2026
Adresse : Palais des congrès de Montréal - 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ta pile de livres à lire ne cesse de grandir? Elle risque de prendre encore quelques étages après une visite au Salon du livre de Montréal. En plus de magasiner tes prochaines lectures ou de dénicher quelques cadeaux de Noël, tu pourras rencontrer plusieurs personnalités, assister à des discussions et faire dédicacer tes bouquins.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Manger de la raclette à volonté dans un marché de Noël à Montréal
Prix : 36,94 $ par personne de 13 ans et plus, 18,46 $ pour les 5 à 12 ans et gratuit pour les plus jeunes (sur réservation)
Quand : Du 26 novembre au 24 décembre 2026, les jours d’ouverture du Village de Noël
Adresse : Village de Noël de Montréal - 3325, rue Saint-Ambroise, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avis aux fans de fromage fondu : tu risques de vouloir garder une place dans ton agenda pour cette activité! La Montréal Raclette Party te propose de manger de la raclette, préparée au feu de bois, à l’abri sous une grande tente. Tu auras droit à une portion généreuse de charcuteries ainsi qu’à des pommes de terre, du pain et des cornichons à volonté (option végétarienne possible). Après ton festin, tu pourras te promener dans le Village de Noël, faire un tour parmi les kiosques et profiter de l’ambiance des Fêtes.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Découvre plein de nouveaux jeux de société dans un salon à Montréal
Prix : 12 $ par adulte, 7 $ pour les 12 à 17 ans et gratuit pour les 11 ans et moins
Quand : Le samedi 28 novembre 2026, de 10 h à 18 h, et le dimanche 29 novembre 2026, de 10 h à 17 h
Adresse : Marché Bonsecours - 310, rue Saint-Paul E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu cherches un nouveau jeu à sortir lors de tes prochaines soirées entre ami.e.s ou en famille? Le Salon du jeu de société de Montréal est l’endroit parfait pour faire quelques découvertes. Tu pourras essayer des nouveautés, rencontrer les personnes qui les ont créées et peut-être même trouver quelques idées de cadeaux de Noël. Le samedi soir, les personnes les plus motivées pourront aussi participer à une soirée ludique avec une zone de prototypes, une ludothèque et une partie géante de loup-garou réunissant plus de 30 personnes. Attention, cette soirée nécessite un billet distinct ou un passeport week-end.
Rencontre le père Noël devant l’emblématique camion rouge de Coca-Cola
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 28 novembre 2026, de 17 h à 19 h
Adresse : Devant le Centre des sciences de Montréal - 333, rue de la Commune O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu connais sûrement le fameux camion rouge de Coca-Cola qui apparaît dans les publicités de Noël. Eh bien, tu pourras le voir en vrai ce week-end au Vieux-Port de Montréal! La caravane des Fêtes Coca-Cola fait un arrêt de deux heures pour mettre un peu d’ambiance dans le quartier, avec des activités festives et la possibilité de prendre une photo avec le père Noël.
Découvre un marché de Noël à la japonaise à Montréal
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 28 et le dimanche 29 novembre 2026, de 12 h à 17 h
Adresse : Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie - 1700, rue Atateken, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour faire changement des marchés de Noël traditionnels, pourquoi ne pas aller faire un tour du côté du Japon, sans quitter Montréal? Le Marché des Fêtes à la japonaise rassemble une quinzaine de commerçants et commerçantes qui te permettront de découvrir différents produits et spécialités japonaises. Tu pourras notamment magasiner des créations artisanales, des céramiques, des kimonos et des chandelles, en plus de te laisser tenter par du matcha, des pâtisseries et des ramens. Une belle occasion de dénicher des cadeaux un peu différents et de faire quelques découvertes gourmandes.
Prendre une pause gourmande dans un café aux allures royales
Coût : À partir de 5,10 $ pour un espresso
Adresse : Trois Cats 34 - 15, rue de la Commune O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu es du genre à arrêter ta marche pour flatter tous les chats que tu croises, tu risques de craquer pour ce petit café du Vieux-Montréal. Le propriétaire a rendu hommage à son compagnon à quatre pattes en créant un décor aux allures royales, où les portraits de chats dans des cadres dorés volent la vedette.
Côté nourriture, l’endroit se spécialise dans les stroopwafels, de fines gaufres néerlandaises au caramel, que tu peux commander avec toutes sortes de garnitures, comme des biscuits Biscoff, des pistaches, des Oreo ou même des morceaux de brownie avec du chocolat blanc. Bref, c’est une belle petite adresse à garder en tête lorsque tu te balades dans le Vieux-Port et que tu as envie de te réchauffer avec un bon café et une gâterie.
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