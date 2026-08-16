Ce spectacle 18 ans + qui mélange burlesque et films d’horreur vient à Montréal cet automne
Attention aux fans de « dark romance » (allô les masques), de films sanglants et de cabarets!
Si tu cherches une sortie qui change de la routine cet automne, un nouveau spectacle burlesque qui n’a rien de conventionnel s’en vient à Montréal. Le show de style cabaret burlesque A Nightmare on Strip Street propose une parodie totalement assumée des plus grands classiques du cinéma d’horreur, mettant en vedette une bande de scream queens bien décidées à survivre jusqu'à la fin.
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Présenté au National, dans le Quartier des spectacles, cette production prendra l’affiche du jeudi 5 novembre au dimanche 6 décembre 2026. Pour l’instant, seule une liste d’attente est ouverte, mais les billets seront mis en vente ce jeudi 20 août à 10 h.
À travers danses et performances, les héroïnes s’attaquent avec humour à ce qu’elles considèrent comme le vrai monstre à détruire : le patriarcat. Entre numéros sensuels, répliques tranchantes et costumes qui rappellent les looks des grandes figures du genre, la troupe promet de « démolir » les personnages d'horreur préférés du public avec insolence et précision. Ça promet!
Comme le spectacle est réservé aux 18 ans et plus (une pièce d’identité valide sera demandée à l’entrée), c’est l’occasion parfaite pour une soirée entre adultes qui sort du cadre habituel du 5 à 7 ou du souper au resto.
Les représentations auront lieu du mercredi au dimanche selon l’horaire suivant : les mercredis et jeudis à 19 h 30, les vendredis à 19 h et 21 h 30, les samedis à 16 h, 19 h et 21 h 30, ainsi que les dimanches à 16 h. Compte environ 1 h 35 de spectacle, entracte de 15 minutes compris, et prévois arriver environ une heure avant le début de la représentation, puisque les portes ouvrent à ce moment.
Rassemble donc ta gang et réserve tes places dès que possible, histoire de ne pas rater ton entrée dans cet univers sanglant... mais surtout hilarant.
« A Nightmare on Strip Street » à Montréal
Prix : À venir - Ouverture de la billetterie le 20 août 2026
Quand : Du jeudi 5 novembre au dimanche 6 décembre 2026 (horaire variable selon les jours)
Adresse : Le National – 1220, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite, 18 ans et plus (pièce d’identité valide exigée)
C'est ici pour t'inscrire sur la liste d’attente sur le site de Fever
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