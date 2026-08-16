Ce spectacle 18 ans + qui mélange burlesque et films d’horreur vient à Montréal cet automne

Attention aux fans de « dark romance » (allô les masques), de films sanglants et de cabarets!

Une performeuse dans une coupe géante entourée de danseuses à plumes. Droite : Des performeurs costumés en icônes d'horreur dansent sur scène.

Le spectacle burlesque A Nightmare on Strip Street parodie les classiques du cinéma d'horreur.

Fever
Éditrice Junior

Si tu cherches une sortie qui change de la routine cet automne, un nouveau spectacle burlesque qui n’a rien de conventionnel s’en vient à Montréal. Le show de style cabaret burlesque A Nightmare on Strip Street propose une parodie totalement assumée des plus grands classiques du cinéma d’horreur, mettant en vedette une bande de scream queens bien décidées à survivre jusqu'à la fin.

À lire également : Ce nouveau lieu de spectacles complètement WOW à Montréal est aussi sexy qu'impressionnant

Présenté au National, dans le Quartier des spectacles, cette production prendra l’affiche du jeudi 5 novembre au dimanche 6 décembre 2026. Pour l’instant, seule une liste d’attente est ouverte, mais les billets seront mis en vente ce jeudi 20 août à 10 h.

À travers danses et performances, les héroïnes s’attaquent avec humour à ce qu’elles considèrent comme le vrai monstre à détruire : le patriarcat. Entre numéros sensuels, répliques tranchantes et costumes qui rappellent les looks des grandes figures du genre, la troupe promet de « démolir » les personnages d'horreur préférés du public avec insolence et précision. Ça promet!

Comme le spectacle est réservé aux 18 ans et plus (une pièce d’identité valide sera demandée à l’entrée), c’est l’occasion parfaite pour une soirée entre adultes qui sort du cadre habituel du 5 à 7 ou du souper au resto.

Les représentations auront lieu du mercredi au dimanche selon l’horaire suivant : les mercredis et jeudis à 19 h 30, les vendredis à 19 h et 21 h 30, les samedis à 16 h, 19 h et 21 h 30, ainsi que les dimanches à 16 h. Compte environ 1 h 35 de spectacle, entracte de 15 minutes compris, et prévois arriver environ une heure avant le début de la représentation, puisque les portes ouvrent à ce moment.

Rassemble donc ta gang et réserve tes places dès que possible, histoire de ne pas rater ton entrée dans cet univers sanglant... mais surtout hilarant.

« A Nightmare on Strip Street » à Montréal

Prix : À venir - Ouverture de la billetterie le 20 août 2026

Quand : Du jeudi 5 novembre au dimanche 6 décembre 2026 (horaire variable selon les jours)

Adresse : Le National – 1220, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC

Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite, 18 ans et plus (pièce d’identité valide exigée)

C'est ici pour t'inscrire sur la liste d’attente sur le site de Fever

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
quoi faire à montréal activité à montréal cabaret à montréal
Montréal Canada Choses à faire Choses à faire Québec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

6 activités qui feront briller ton mois des Fiertés à Montréal en juin

Paillettes, projections secrètes et party en vue! ✨🌈

9 activités à Montréal pour sortir sans te ruiner durant le week-end de la fête des Mères

Que ce soit pour gâter ta mère, ou toi-même!

7 activités entre 0 $ et 30 $ pour sortir à Montréal ce week-end sans trop dépenser

Peu importe la météo, on a des suggestions pour toi!

11 activités entre 0 $ et 35 $ pour un long week-end de Pâques vraiment fun à Montréal

Tu peux t'amuser, peu importe ton budget!

Les 14 meilleures trouvailles à dénicher selon les « accros du Costco »

À toi les meilleurs deals!

14 trouvailles et nouveautés coup de coeur du Dollarama à moins de 5 $ ce mois-ci

Plusieurs produits se vendent PLUS du DOUBLE ailleurs! 😲

6 emplois au gouvernement du Canada à combler au Québec qui paient jusqu'à 120 000 $/an

Il y a même des postes qui ne demandent pas de diplôme universitaire!

11 produits d'épicerie moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Va faire un tour sur Amazon avant de faire ton épicerie!

Quel est le salaire d'un brigadier au Québec en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

Un « sideline » qui pourrait t'intéresser! 🤑

Ce charmant village à moins d’une heure de Montréal est parfait pour un road trip d’automne

Le genre d’escapade qui n’a même pas besoin d’un long week-end.

7 petites villes au Québec qui sont simplement magnifiques pour un road trip cet automne

Partir à l'aventure, ce n'est pas seulement une activité estivale! 🍁

Une vente de dizaines de milliers de livres à partir de 1 $ débarque bientôt à Montréal

De quoi regarnir ta bibliothèque sans vider ton portefeuille!

Heated Rivalry saison 2 : Voici tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant

Plusieurs Québécois s'ajoutent à la distribution! 🔥

Cette ville à 3 h de Montréal a des airs d'Écosse et c'est l'escapade d'automne idéale

Une escapade romantique avec ta personne, ça te dit?