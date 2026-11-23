L'ultime guide cadeaux 2026 : nos meilleures trouvailles pour femmes à tous les budgets
Plusieurs suggestions sont à rabais cette semaine pour le Vendredi fou. 😍✨
Trouver une idée-cadeau parfaite pour les femmes de ton entourage, ce n’est pas toujours facile. Entre celles qui semblent déjà tout avoir, celles qui répondent « j’ai besoin de rien » quand tu leur demandes ce qu’elles souhaitent recevoir et celles que tu aimerais vraiment surprendre, la recherche du cadeau de Noël idéal peut vite devenir un véritable casse-tête. Heureusement, pas besoin de passer des heures à magasiner ou de dépenser une fortune pour dénicher une petite merveille qui fera plaisir!
À lire également : Costco: 6 calendriers de l’avent pour les adultes qui font changement des chocolats « cheap »
Que ce soit pour gâter ta sœur, ta meilleure amie, ta douce moitié, une collègue ou même pour te faire un cadeau bien mérité (ou préparer ta liste), on a rassemblé une foule d’idées qui risquent de faire des heureuses cette année. Produits de beauté et de bien-être, accessoires tendance, trouvailles pratiques, petites douceurs, objets coups de cœur et cadeaux plus luxueux : il y a de quoi combler toutes les personnalités, des adeptes de cocooning aux passionnées de mode, en passant par celles qui adorent découvrir de nouvelles tendances.
Et parce qu’un beau cadeau ne devrait pas nécessairement rimer avec une grosse dépense, notre sélection comprend autant de petites attentions à prix doux que de présents plus dispendieux pour les occasions où tu as envie de mettre le paquet. Que tu aies un budget de 20 $, de 50 $ ou de plus de 100 $, tu pourrais bien trouver de quoi faire briller les yeux de quelqu’un.
Moins de 10 $ | Élastiques à cheveux - Les Précieuses
Ces élastiques à cheveux sont hyper doux pour les cheveux et ne brisent pas.
Prix : 8 $ - à rabais à 4 $ pendant les soldes du Vendredi fou
Pour quelques dollars, ces élastiques à cheveux de la marque québécoise Les Précieuses sont le genre de petit cadeau pratique qui fait toujours plaisir! Fais-moi confiance : ce sont les seuls que j'utilise. Fabriqués dans un tissu ultradoux et extensible, ils sont conçus pour réduire la tension sur les cheveux et limiter les dommages et la casse. Leur conception sans coutures les rend particulièrement confortables, en plus d'être résistants et offerts dans une foule de couleurs.
Moins de 10 $ | Bombe de bain - Lush
Une bombe de bain, c'est toujours une valeur sûre, et Lush est parmi les chouchous au Québec.
Prix : 9,50 $
Une bombe de bain, c'est toujours une valeur sûre pour offrir un petit moment de détente en cadeau! Et difficile de se tromper avec Lush, une marque chouchou pour ses produits colorés, parfumés et faits à partir d'ingrédients d'origine naturelle.
J'ai un faible pour cette bombe de bain fabriquée au Canada, qui transforme l'eau en un joli bleu scintillant tout en libérant les arômes rafraîchissants des huiles essentielles d'eucalyptus et de menthe poivrée. Parfait pour décrocher du brouhaha des Fêtes et s'offrir une petite heure de relaxation bien méritée!
Mais on va se le dire : toutes les bombes de Lush méritent un coup d'œil et les goûts sont dans la nature! Ce coffret de quatre bombes pourrait aussi plaire!
Moins de 25 $ | Journal de gratitude
Ce journal de gratitude de cinq minutes invite à ralentir et cultiver sa positivité.
Prix : 19,99 $ - à rabais à 15,99 $ au moment de publier ces lignes
Si tu connais une personne qui aimerait prendre un peu plus de temps pour elle au quotidien, ce journal de gratitude de cinq minutes est une parfaite idée-cadeau. Le concept est simple : prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce qui nous rend heureux, puis terminer la journée avec un petit moment d'introspection. Avec ses questions guidées et suffisamment de pages pour six mois, il aide à cultiver la gratitude et à adopter une routine plus positive, sans que ça devienne une corvée.
En plus, il est offert en plusieurs couleurs, dont noir, gris, rose, blanc, moutarde et bleu marine.
À noter toutefois que le journal est en anglais.
Moins de 25 $ | Verres à motifs avec boucles dorées - CANVAS
Ces verres à motif sont super tendance et élégants.
Prix : 19,99 $
La tendance des verres avec de petits motifs en relief, qui rappellent ceux d'Anthropologie, n'est pas près de s'essouffler, et ces verres de la collection CANVAS de Canadian Tire en sont la preuve! Ornés de jolis motifs de boucles dorées, ils ajoutent une petite touche festive et romantique à n'importe quel apéro, que ce soit pour servir un mocktail, un cocktail festif ou même ton café glacé du matin.
Vendus en paquet de deux, ils font un cadeau parfait pour la personne qui adore recevoir, ou un beau cadeau d'hôte à apporter dans tes partys des Fêtes. À moins de 20 $, difficile de trouver plus cute!
Tu peux aussi retrouver d'autres motifs sur le site de Canadian Tire : cannes de bonbon, sapins, couronnes de Noël, cadeaux, et plus!
Moins de 25 $ | Livre Épluche-coeur
Le livre Épluche-cœur est parmi les meilleurs livres de l'année d'Indigo.
Prix : 24,95 $ - à rabais à 17,46 $ au moment de publier ces lignes
Pour la personne qui dévore les romans (ou qui se promet chaque année de lire plus!), Épluche-cœur, de Matthieu Simard et Valérie Chevalier, est une valeur sûre. Le roman fait d'ailleurs partie des 10 meilleurs livres de 2026 selon Indigo, un palmarès auquel près de 100 membres du personnel de l'entreprise ont contribué jusqu'à maintenant.
On y retrouve Pauline et Hugo, qui se voient enfin en personne après un an à s'écrire des lettres. Les courriels et les textos prennent le relais, et le couple doit apprendre à faire de la place à cette relation toute neuve dans des quotidiens qui ne se ressemblent pas du tout.
Psst! Les titres du palmarès d'Indigo font partie de son programme « Lectures garanties » : si la personne n'accroche pas, le livre peut être retourné. De quoi offrir sans stress!
Moins de 25 $ | Baume à lèvres - BKIND
Le baume à lèvres avec céramides est un des meilleurs vendeurs, avec raison.
Prix : 22 $
Ce n'est pas un hasard si ce baume à lèvres figure parmi les meilleurs vendeurs de BKIND et affiche une impressionnante note de 4,9/5 sur Google ainsi que sur le site officiel de la marque québécoise. En plus d'être ultradoux pour les lèvres, il est végane, offert dans un emballage recyclable et a remporté le Grand Prix de la Beauté ELLE Québec/Canada 2025 dans sa catégorie. Rien de moins!
Il est également offert dans les parfums pêche-melon et menthe poivrée, mais mon coup de cœur va personnellement à poire et vanille.
Moins de 25 $ | Cidre de glace - Domaine Lafrance
Le cidre de glace est un cadeau d'hôte ou hôtesse qui plait à tout coup.
Prix : 24,25 $
Que ce soit pour offrir en cadeau à la personne qui reçoit ou simplement pour accompagner un repas des Fêtes, un bon cidre de glace fait toujours plaisir. Celui du Domaine Lafrance, une entreprise québécoise, est un petit chouchou fruité et doux qui permet de se gâter tout en encourageant l'achat local.
Psst! Si tu cherches quelque chose d'un peu plus corsé pour préparer de délicieux cocktails de Noël, je te recommande le Quartier Lafrance de la même distillerie, un brandy de pomme à l'orange que j'aime bien surnommer notre « Grand Marnier québécois ». Je l'utilise notamment pour flamber des crêpes et préparer des cafés B-52, et on en redemande toujours!
Moins de 50 $ | Lampe chauffe-bougie
Une lampe chauffe-bougie est l'incontournable dont on ne peut plus se passer après l'avoir essayée.
Prix : 29,99 $
Je ne pensais pas avoir autant besoin d'une lampe chauffe-bougie avant d'en recevoir une en cadeau! Depuis, je l'utilise tous les jours sans exception, et c'est sans aucun doute l'un des meilleurs cadeaux qu'on m'ait offerts. En plus de prolonger la durée de vie des bougies en faisant fondre la cire sans flamme, elle permet de profiter de leurs odeurs tout en réduisant les risques d'incendie liés à une flamme nue. C'est le genre de petit luxe qu'on ne pense pas nécessairement à s'offrir, mais dont on ne peut plus se passer une fois qu'on l'a essayé.
Moins de 50 $ | Trio de masques hyper-hydratants - Dr.Jart+
Les masques Dr.Jart+ sont hyper populaires pour une bonne raison : ils sont excellents.
Prix : 34 $
Si tu cherches un petit cadeau beauté qui fera plaisir, ce trio de masques ultrahydratants de Dr.Jart+ est une valeur sûre. La marque réputée pour ses soins de la peau propose ici trois masques pour offrir une bonne dose d'hydratation et un petit moment de détente à la maison. Le coffret est offert à 34 $, alors que les produits ont une valeur totale de 51,50 $.
Moins de 50 $ | Mini gloss teintés - LANEIGE
Les gloss de LANEIGE sont ultra brillants et hydratants.
Prix : 35,50 $
Les masques à lèvres de LANEIGE sont hyper populaires, mais ce ne sont pas les seuls produits pour les lèvres qui valent la peine de découvrir. Ce petit ensemble en édition limitée permet d'en essayer trois teintes d'un coup : Cinnamon Sugar, Strawberry Sprinkles et Rose Jam. Avec leur fini ultrabrillant et leur couleur qu'on peut superposer, ils donnent un look qu'on adore, tout en hydratant.
C'est une bonne idée de cadeau à faire à une seule personne, ou à acheter pour séparer en trois surprises de bas de Noël à petit prix.
Moins de 50 $ | Coffret Maison Lavande
Ce duo pour les mains est aussi élégant que pratique.
Prix : 36,95 $
La Maison Lavande fait partie de mes entreprises québécoises préférées, et c'est un incontournable année après année pour dénicher des cadeaux de Noël qui font plaisir. Que ce soit pour remplir les bas de Noël, remercier la personne qui t'accueille pour les Fêtes ou simplement gâter quelqu'un que tu aimes, tu risques d'y trouver ton bonheur.
J'ai notamment un gros coup de cœur pour le duo pour la cuisine Cèdre & lavande, une superbe idée de cadeau d'hôte ou d'hôtesse qui allie un look élégant à une odeur absolument divine. Imagine un mélange de cèdre, de bois de santal et d'ambre, rehaussé de notes de lavande, de menthe, de citron et de bergamote. Bref, ça sent le ciel!
Pour les produits corporels, si je devais choisir une seule fragrance de la marque, ce serait sans hésiter Ambre, vanille & lavande. Le coffret pour le corps de cette collection est donc aussi sur ma liste de suggestions. Il comprend un exfoliant moussant au sucre, un gel douche, une lotion velours et une crème à mains. Et bonne nouvelle : au moment d'écrire ces lignes, il est offert à 54,95 $ plutôt que 76,80 $. Une belle occasion de gâter quelqu'un (ou de se gâter soi-même) à bon prix.
Moins de 50 $ | Haut-parleur étanche - JBL Go 4
Ce haut-parleur est très pratique : portable, étanche et résistant à la poussière.
Prix : 69,98 $ - à rabais à 39,98 $ au moment de publier ces lignes
Ce petit haut-parleur tient dans la paume de la main (il pèse moins de 200 g) et offre un son étonnamment riche pour sa taille. Il résiste à l'eau et à la poussière, alors il peut suivre la personne que tu gâtes partout : dans la douche, au chalet, à la plage ou en randonnée.
Il offre jusqu'à sept heures d'autonomie, auxquelles s'ajoutent deux heures avec la fonction Playtime Boost, et on peut en jumeler deux pour un son stéréo. Sa sangle pratique permet aussi de l'accrocher facilement à un sac.
Moins de 50 $ | Masque réparateur pour les cheveux - BKIND
BKIND offre des masques capillaires excellents pour tous types de cheveux.
Prix : 66 $ - à rabais à 40 $ au moment de publier ces lignes
BKIND est en double dans la liste, mais sincèrement, ce masque vaut la peine, crois-moi! Pour la personne dont les cheveux souffrent de l'hiver (ou des accessoires chauffants), ce masque réparateur de la marque québécoise est un petit sauveur. Pensé pour les cheveux cassants, secs, abîmés ou traités chimiquement, il convient à tous les types de cheveux et mise sur des ingrédients comme le beurre de karité, le panthénol, les huiles d'avocat et de jojoba ainsi qu'une protéine de graines de baobab, présentée comme une solution de rechange naturelle aux silicones.
En plus, il est végane, fabriqué au Québec et sent l'ananas et la papaye. Une petite escapade tropicale en plein hiver!
Moins de 50 $ | Duo icônes - amika
Ce duo d'amika rassemble les essentiels pour avoir une belle chevelure entre les lavages.
Prix : 46 $
Ce duo amika réunit deux essentiels pour avoir de beaux cheveux entre les lavages : un shampooing sec pour rafraîchir les racines et un masque sans rinçage en vaporisateur pour adoucir les longueurs. Parfaits pour offrir en cadeau, les deux produits sont formulés sans parabènes, sulfates, phtalates, ni huiles minérales. Un petit duo pratique pour prendre soin de sa chevelure sans trop se compliquer la vie!
Moins de 50 $ | Pyjama satiné - Les Précieuses
Ce pyjama satiné est aussi élégant que confortable.
Prix : 56 $ - à rabais à 39,20 $ au moment de publier ces lignes
Un beau pyjama, c'est toujours un choix gagnant pour les Fêtes, surtout quand il est aussi chic que confortable. Cet ensemble satiné de la marque québécoise Les Précieuses est léger, soyeux et parfait pour se sentir un peu fancy, même lors d'une soirée tranquille à la maison. Il est offert dans les tailles P à TTG et en quatre couleurs : champagne, rouge, bleu marine et noir.
Personnellement, j'ai un petit faible pour le modèle champagne, qui donne un look particulièrement élégant, même si t'es en pyj.
50 $ et + | Bijou personnalisé - Ken & Jame
Ken & Jame permet d'offrir un bijou personnalisé.
Prix : Varie énormément selon les bijoux et les choix, mais en moyenne minimum 45 $ pour quelque chose de personnalisé.
Si tu ne connais pas encore la marque québécoise de bijoux Ken & Jame, c'est ton signe de la découvrir! C'est une belle façon d'offrir un cadeau unique et personnalisé qui a une signification particulière.
Tu peux choisir parmi une foule de bijoux (bagues, bracelets, colliers, etc.), de breloques et de gravures personnalisées, ou encore offrir une expérience de création en boutique. Avec le nouveau Laboratoire des pierres, situé sur la Rive-Sud de Montréal, la personne que tu souhaites gâter peut même choisir parmi plus de 40 pierres colorées pour créer un bijou à son image et repartir avec sa création le jour même.
Pas possible de se déplacer en boutique? Sache que tes créations peuvent aussi prendre vie en ligne! Ma recommandation pour Noël 2026? Les bagues avec l'option de mettre plusieurs pierres de naissance. Le matching gift parfait!
100 $ et + | Ensemble Winter Muse - Jolla Wear
Prix : Legging 72 $ - haut sport 60 à 65 $ - veste lounge 79 $ - pantalon lounge 85 $
Si tu cherches un cadeau pour la personne active de ta vie, la marque montréalaise Jolla Wear vaut le détour. Fondée et gérée par des femmes, l'entreprise conçoit des vêtements de sport à la fois durables, confortables et franchement beaux.
Sa nouvelle collection Winter Muse, lancée en novembre, tombe pile pour les Fêtes. Tu peux offrir l'ensemble complet ou miser sur une ou deux pièces : un legging et un haut sport pour s'entraîner avec style, ou la veste et le pantalon lounge pour les journées cocooning. Bref, des morceaux qu'on a envie de porter autant au gym que sur le divan!
100 $ et + | Coffret découverte Distilleries du Québec
Ce coffret te permet de découvrir 20 spiritueux provenant de 20 distilleries d’ici.
Prix : 125 $
Pour les fans de cocktails, ou simplement pour la personne curieuse de découvrir ce qui se fait chez nous, le Coffret découverte de Distilleries du Québec est un petit bijou qui vient juste de sortir. Cette édition réunit 20 spiritueux provenant de 20 producteurs d'ici, en petits formats de 50 ml, soit assez pour deux petits cocktails (ou un seul très fort, on ne juge pas), ou même pour faire une dégustation en groupe pendant les veillées des Fêtes.
Au menu, on retrouve plusieurs alcools qui surprennent et piquent la curiosité, comme une crème de téquila à la fraise, un gin vieilli trois ans à l'érable, un rhum aux épices boréales, ou même une vodka fine de patate, pour ne nommer que quelques exemples.
C'est une belle façon de faire le tour de la scène québécoise sans acheter une bouteille complète de chaque produit… et peut-être de trouver son prochain coup de cœur!
100 $ et + | Ensemble « lounge » - Everyday Sunday
L'ensemble lounge ultra doux est un must pour le confort.
Prix :
85 $ 59,50 $ pour le haut et 90 $ 63 $ pour le bas - Rabais au moment de publier ces lignes
La marque québécoise Everyday Sunday est surtout connue pour ses maillots de bain et ses vêtements de plage, mais connais-tu ses ensembles lounge? J'ai un énorme coup de cœur pour celui-ci, que je porte plusieurs fois par semaine. Son tricot double, composé de 50 % de viscose, de 30 % de polyester et de 20 % de nylon, est si doux et confortable que je ne voudrais plus jamais l'enlever!
C'est le genre d'ensemble dans lequel on a envie de passer ses journées, que ce soit pour relaxer sur le divan ou travailler de la maison. Un incontournable pour celles et ceux qui aiment le confort, particulièrement pendant la saison cosy!
100 $ et + | Pull - Girl Crush
Les pulls de Girl Crush sont des incontournables pour la saison froide.
Prix : 99 $
Les pulls Girl Crush étaient partout sur ton écran cet automne, notamment grâce à la présence de la marque québécoise comme commanditaire d'Occupation Double. Et ils valent le hype! Avec leurs coupes oversized et leur tissu hyper confortable, ton seul problème sera de choisir parmi les mille et une options qui te font de l'œil. Mes coups de cœur vont aux pulls Après-Fondue et Club Nordique, ainsi qu'à la veste polaire Après-Ski – Montagnes. Parfaits pour un look décontracté et douillet tout l'hiver.
100 $ et + | Coffret Soja&Co.
Ce coffret de Soja&Co. est le cadeau parfait, peu importe l'âge ou le genre de l'hôte.
Prix : 125 $ - à rabais à 112,50 $ au moment de publier ces lignes
Soja&Co. est une entreprise québécoise de la Rive-Sud de Montréal que j'adore pour ses produits pour la maison, allant des savons pour les mains aux bougies, en passant par les diffuseurs à roseaux. Si tu cherches un cadeau qui sent divinement bon, tu peux notamment te tourner vers le coffret de la nouvelle fragrance Guimauve + Clémentine, qui comprend six produits. Bien sûr, tu peux aussi te procurer tes coups de cœur à l'unité!
J'ai également un faible pour les bougies en cire de soja naturelle, comme celle à la fragrance Écorce de pin + Cèdre, offerte à 35 $, ainsi que l'odeur signature Lavande, Bois de santal & Vanille. Parfait pour créer une ambiance chaleureuse et réconfortante à la maison pendant les mois plus froids.
100 $ et + | Pantoufles Disquette - UGG
Les pantoufles Disquette de UGG sont toujours aussi tendance et confortables.
Prix : 149,99 $ - à rabais à 127,47 $ au moment de publier ces lignes
Les pantoufles Disquette de UGG sont toujours aussi tendance, et ce n'est pas pour rien. Avec leur dessus en daim, leur doublure en peau de mouton ultradouce et leur semelle plateforme de 2,5 cm, elles combinent parfaitement style et confort. C'est le genre de pantoufles de qualité qu'on a envie de porter tous les jours et de garder pendant des années.
Elles sont offertes en plusieurs couleurs, dont sable, châtaigne (le brun emblématique de UGG), noir, gris, portobello et lilas.
100 $ et + | Sac 3-en-1 Aura - Lambert
Ce sac Lambert est l'équilibre parfait entre trendy et intemporel.
Prix : 124,99 $
Le sac Aura de la marque québécoise Lambert a tout pour plaire. Avec son look élégant, sa silhouette souple et son format polyvalent 3-en-1, il s'adapte facilement à différentes occasions, que ce soit pour aller au bureau, sortir entre ami.e.s ou même s'agencer lors d'une soirée plus chic. Conçu en cuir végane, il est offert en deux couleurs intemporelles : noir et prune. Personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour la teinte prune, qui ajoute une petite touche de couleur tout en restant facile à agencer.
100 $ et + | Ninja CREAMi Deluxe
La Ninja CREAMi Deluxe est un incontournable pour créer des crèmes glacées décadentes ou santé.
Prix : 349,99 $ - à rabais à 199,98 $ au moment de publier ces lignes
Le Ninja CREAMi a envahi TikTok au cours des dernières années, et pour cause : il transforme à peu près n'importe quelle base congelée en dessert onctueux en quelques minutes. La version Deluxe pousse le concept encore plus loin avec onze programmes, dont crème glacée, gelato, sorbet, milkshake, yogourt glacé et même slush.
Ses deux contenants XL de 24 oz contiennent 50 % plus de crème glacée que ceux du modèle original, parfait pour en préparer pour toute la famille. Et comme on contrôle tous les ingrédients, c'est idéal pour des versions sans produits laitiers, véganes ou moins sucrées.
300 $ et + | Casque Bluetooth sans fil - Beats Studio Pro
Le casque Bluetooth Beats Studio Pro offre une excellente qualité, mais aussi un look qu'on adore.
Prix : 399,95 $
Pour la personne qui a toujours de la musique dans les oreilles (ou pour celle qui écoute de la musique que tu aimerais ne pas toujours entendre, c'est selon), le Beats Studio Pro est un cadeau qui fera son effet. Avec son design épuré, il mise sur une réduction de bruit active qui s'ajuste en continu aux sons ambiants, ainsi que sur un mode Transparence pour rester à l'affût de ce qui se passe autour au besoin.
Côté autonomie, il offre jusqu'à 40 heures d'écoute (24 heures avec la réduction de bruit activée), en plus d'être compatible autant avec les appareils Apple qu'Android. Il est offert en plusieurs couleurs, dont brun, blanc, grès, noir et marine.
300 $ et + | Masque LED CryoGlow - Shark
Ce masque combine les voyants à DEL haute énergie, l’infrarouge qui pénètre profondément et le refroidissement pour le contour des yeux.
Prix : 499,99 $
Les masques DEL ne sont plus réservés aux spas, et le CryoGlow de Shark est l'un des plus populaires du moment. Il combine trois types de lumière (rouge, bleue et infrarouge) à une technologie de refroidissement pour le contour des yeux, afin d'aider à raffermir la peau, à atténuer l'apparence des ridules et à combattre l'acné. Un vrai cadeau de luxe pour la personne qui prend sa routine beauté très au sérieux!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.