Record d’inscriptions dans l’armée canadienne en 30 ans : Voici quoi savoir
Est-ce l'effet Donald Trump et son envie d'annexer le Canada ou l'incertitude mondiale?
Alors que le monde fait face à diverses incertitudes internationales, les Forces armées canadiennes (FAC) ont annoncé avoir connu une année record en 30 ans en termes de recrutement de soldat.e.s. Or, derrière ce record, la situation est un peu plus nuancée.
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En tout et partout, 7 310 personnes se sont enrôlées dans les FAC, dépassant l’objectif fixé à 6 957 recrues, s’est réjoui le ministre de la Défense, David McGuinty, lundi 20 avril, en conférence de presse.
Ce dernier s’est d’ailleurs félicité de cette hausse importante des inscriptions, alors que l’armée a reçu plus de 44 000 candidatures en 12 mois, soit 62 % de plus que l’année précédente.
Un record qui cache un manque de personnel
À première vue, ça peut donner l’impression que tout va pour le mieux. Mais ce chiffre arrive aussi dans un contexte où l’armée tente encore de combler un manque important de personnel.
Le ministre ne s’est pas mouillé quant à savoir si cette recrudescence de l’enrôlement militaire pancanadien était notamment un effet de la menace d'annexion du Canada aux États-Unis du président américain Donald Trump.
Selon lui, les recrues avec lesquelles il a discuté affirment « vouloir que le Canada demeure sécuritaire et souverain ».
Même si le recrutement est en hausse, les Forces armées canadiennes ne sont pas encore rendues à leur effectif souhaité. En ce moment, la Force régulière compte environ 67 827 membres, alors que la cible est de 71 500 militaires d’ici 2029.
Autrement dit, oui, il y a plus d’inscriptions, mais ça sert surtout à rattraper des années plus difficiles. Plusieurs changements récents peuvent expliquer cette hausse.
L’armée a revu certains éléments de son fonctionnement, notamment les salaires, qui ont été bonifiés après avoir stagné pendant longtemps, a rappelé le ministre de la Défense via communiqué.
Le processus de recrutement a aussi été simplifié, avec moins d’étapes lourdes et une approche plus rapide pour traiter les candidatures.
De nouvelles mesures sont également prévues, comme un système numérique pour mieux préparer les recrues avant même leur formation de base.
Des besoins encore bien présents
Malgré ce record, les ambitions restent élevées. Les Forces armées visent maintenant 8 200 nouvelles recrues pour la prochaine année, ce qui montre que la pression de recrutement est toujours bien présente.
Certaines pénuries persistent toujours au sein des Forces armées canadiennes, notamment dans des métiers comme les techniciennes et techniciens en armement ainsi que dans le secteur maritime.
À l’inverse, d’autres professions, comme le personnel infirmier de combat et les spécialistes en communications aérospatiales, ont réussi à combler leurs besoins.
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