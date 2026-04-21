Record d’inscriptions dans l’armée canadienne en 30 ans : Voici quoi savoir

Est-ce l'effet Donald Trump et son envie d'annexer le Canada ou l'incertitude mondiale?

Un soldat canadien.

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont connu une année record en 30 ans en termes de recrutement.

Rogerio Bernardo | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Alors que le monde fait face à diverses incertitudes internationales, les Forces armées canadiennes (FAC) ont annoncé avoir connu une année record en 30 ans en termes de recrutement de soldat.e.s. Or, derrière ce record, la situation est un peu plus nuancée.

À lire également : Ton essence te coûtera moins cher au Québec dès aujourd'hui : Voici pourquoi et de combien

En tout et partout, 7 310 personnes se sont enrôlées dans les FAC, dépassant l’objectif fixé à 6 957 recrues, s’est réjoui le ministre de la Défense, David McGuinty, lundi 20 avril, en conférence de presse.

Ce dernier s’est d’ailleurs félicité de cette hausse importante des inscriptions, alors que l’armée a reçu plus de 44 000 candidatures en 12 mois, soit 62 % de plus que l’année précédente.

Un record qui cache un manque de personnel

À première vue, ça peut donner l’impression que tout va pour le mieux. Mais ce chiffre arrive aussi dans un contexte où l’armée tente encore de combler un manque important de personnel.

Le ministre ne s’est pas mouillé quant à savoir si cette recrudescence de l’enrôlement militaire pancanadien était notamment un effet de la menace d'annexion du Canada aux États-Unis du président américain Donald Trump.

Selon lui, les recrues avec lesquelles il a discuté affirment « vouloir que le Canada demeure sécuritaire et souverain ».

Même si le recrutement est en hausse, les Forces armées canadiennes ne sont pas encore rendues à leur effectif souhaité. En ce moment, la Force régulière compte environ 67 827 membres, alors que la cible est de 71 500 militaires d’ici 2029.

Autrement dit, oui, il y a plus d’inscriptions, mais ça sert surtout à rattraper des années plus difficiles. Plusieurs changements récents peuvent expliquer cette hausse.

L’armée a revu certains éléments de son fonctionnement, notamment les salaires, qui ont été bonifiés après avoir stagné pendant longtemps, a rappelé le ministre de la Défense via communiqué.

Le processus de recrutement a aussi été simplifié, avec moins d’étapes lourdes et une approche plus rapide pour traiter les candidatures.

De nouvelles mesures sont également prévues, comme un système numérique pour mieux préparer les recrues avant même leur formation de base.

Des besoins encore bien présents

Malgré ce record, les ambitions restent élevées. Les Forces armées visent maintenant 8 200 nouvelles recrues pour la prochaine année, ce qui montre que la pression de recrutement est toujours bien présente.

Certaines pénuries persistent toujours au sein des Forces armées canadiennes, notamment dans des métiers comme les techniciennes et techniciens en armement ainsi que dans le secteur maritime.

À l’inverse, d’autres professions, comme le personnel infirmier de combat et les spécialistes en communications aérospatiales, ont réussi à combler leurs besoins.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
forces armées canadiennes
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Costco offre une trouvaille d'été au look luxueux pour 64 % moins cher que sur Amazon

Si tu aimes les aubaines, c'est par ici!

Tigre Géant : 11 trouvailles à partir de 6 $ pour ajouter une touche d'été à ton décor

Ça donne le goût de tout redécorer!

13 aliments pour lesquels Costco bat clairement les prix des épiceries du Québec

Payer moins cher pour les mêmes produits? C'est oui!

Dollarama vend des vêtements qui valent le détour et voici mes 16 coups de coeur

Des trouvailles vraiment excitantes qu’on n’avait pas vues venir. 👀

VIA Rail embauche à Montréal avec un secondaire 5 et offre un salaire de 34,36 $/h

Ton billet vers un bon salaire!

Ces 11 îles aux plages et eaux cristallines sont reliées par une route à 2 h de Montréal

Juste WOW!

14 des meilleurs rabais du Costco pour économiser sur ton épicerie jusqu'au 10 mai

Prépare ta liste d'épicerie!

Ton essence te coûtera moins cher au Québec dès aujourd'hui : Voici pourquoi et de combien

Tous les rabais sont les bienvenus! 🫠

Refonte du réseau d’autobus de la STM dès mai : nouvelles lignes, trajets simplifiés et plus

Ces changements touchent près de 80 lignes, dans 6 arrondissements et 9 villes liées sur l’île de Montréal. 👀

Montréal cache un bar où vins, charcuteries et plus de 30 fromages québécois sont au menu

Attention aux fans de fromages : une adresse vaut la visite en ville! 🍷🧀