Les premiers flocons arrivent dans certaines régions du Québec et jusqu'à 10 cm sont prévus
Ton signe de prendre rendez-vous pour tes pneus d'hiver. 🥶
Brrrr! Tu le ressens depuis quelques jours déjà, le froid tente de s'installer et ça sent l'hiver à plein nez. La neige pourrait d'ailleurs faire son grand retour dans plusieurs coins du Québec dès ce lundi soir, 5 octobre. Si le sud de la province devrait surtout voir quelques flocons mouillés se mêler à la pluie, certains secteurs plus au nord pourraient se réveiller mardi matin avec jusqu'à 10 cm au sol, comme le laissaient présager les prévisions météo d'octobre.
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Selon MétéoMédia, c'est un coup d'air froid arrivant dans le sillage d'un système dépressionnaire qui ferait basculer la pluie en neige, avec des températures légèrement sous les normales de saison. Un signe de plus que l'automne est bien installé, à peine un mois après les tout premiers flocons observés dans le Nord-du-Québec.
La fenêtre à surveiller s'étend de lundi soir jusqu'à mardi en matinée. D'après Kevin Cloutier, météorologue chez MétéoMédia, c'est pendant la nuit que le thermomètre s'approcherait le plus du point de congélation dans plusieurs secteurs.
Entre la tempête de vent qui s'annonce dans l'est de la province et cette première neige, la semaine commence sur les chapeaux de roue côté météo.
Où la neige pourrait-elle s'accumuler le plus?
Le secteur à surveiller, c'est la route 175, qui relie Québec au Saguenay–Lac-Saint-Jean en traversant la réserve faunique des Laurentides. Si tu fais souvent le trajet, tu le sais : c'est rarement le dernier coin à voir de la neige. Cette fois-ci, on parle de cinq à dix centimètres d'ici mardi matin, voire un brin plus en altitude.
Petit bémol : comme le mercure devrait se tenir juste au-dessus du point de congélation, une partie de cette neige pourrait fondre en touchant le sol. Les accumulations réelles risquent donc d'être plus modestes par endroits.
Et dans le sud de la province?
Pas de bordée en vue pour la grande région de Montréal, mais quelques régions du sud pourraient tout de même apercevoir leurs premiers flocons. En terrain montagneux, l'Estrie et la Beauce font partie des endroits où de la neige fondante pourrait se mélanger à la pluie au cours de la nuit.
Même scénario possible dans les Hautes-Laurentides, dans le secteur de Parent (Haute-Mauricie), ainsi qu'en Abitibi-Témiscamingue.
Techniquement, le Québec n'en est pas à ses premiers flocons. La toute première neige de la saison a été observée le 7 septembre à Pingualuit, dans le Nord-du-Québec, soit quelques jours avant la date moyenne du 11 septembre (selon les normales de 1991 à 2020).
Pour la majorité des autres régions, y compris Montréal, la première neige survient habituellement avant la fin d'octobre. Autrement dit, ce n'est qu'un début.
Rappel : les pneus d'hiver sont obligatoires au Québec du 1er décembre au 15 mars, mais rien ne t'empêche de faire le changement plus tôt. Pour connaître l'état du réseau routier avant de partir, Québec 511 reste ta meilleure référence.
Pendant ce temps, l'est de la province se fait brasser
Si tu habites dans l'est, c'est plutôt le vent qui fait jaser. Environnement Canada a émis des avertissements de vent de niveau jaune pour une bonne partie du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et des Îles-de-la-Madeleine, ainsi que pour certains secteurs du Saguenay, dont la ville de Saguenay et Sainte-Rose-du-Nord. Le secteur de la baie James est aussi visé.
« Le vent soufflera fortement durant une douzaine d'heures », prévient l'agence gouvernementale, alors que des rafales allant jusqu'à 90 km/h sont attendues ce mardi.
Pour savoir si ton coin est touché, tu peux consulter la carte des alertes en vigueur sur le site d'Environnement Canada.
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