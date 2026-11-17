Voici les dates de versement en 2027 de ces 8 prestations et crédits au Québec
Pour savoir quand l’argent arrivera dans ton compte. 🗓️
Avant même d'avoir accroché le calendrier 2027 sur le frigo, tu peux déjà y inscrire quelques rendez-vous payants. Ottawa et Québec ont publié leurs dates de versement pour la prochaine année. Tu peux donc prévoir à quel moment les différentes prestations et crédits tomberont dans ton compte.
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Au fédéral, c'est l'Agence du revenu du Canada (ARC) qui gère les allocations liées à la famille et au revenu. Service Canada s'occupe des pensions et de la nouvelle prestation pour les personnes handicapées.
Du côté québécois, Revenu Québec verse ses crédits d'impôt, dont celui pour solidarité, et Retraite Québec prend en charge le Régime de rentes du Québec (RRQ) et l'Allocation famille. Résultat, chaque organisme suit sa propre cadence, et certains mois sont nettement plus chargés que d'autres.
Pourquoi s'y intéresser maintenant ? Parce que plusieurs montants seront recalculés en cours d'année, selon l'indexation ou ta prochaine déclaration de revenus.
Savoir quand l'argent arrive t'aide à planifier un loyer, une épicerie ou le paiement de tes impôts sans te fier au hasard. Voici les huit programmes à surveiller en 2027, classés selon leur premier versement de l'année.
Crédit d'impôt pour solidarité
Propre au Québec, ce crédit remboursable de Revenu Québec vise à alléger le budget des ménages à revenu faible ou modeste. Il n'y a rien à demander d'un mois à l'autre, mais il faut l'avoir réclamé dans ta déclaration de revenus québécoise et avoir activé le dépôt direct.
La fréquence de tes dépôts dépend du montant annuel inscrit sur ton avis de détermination pour la période de juillet 2026 à juin 2027 :
- 240 $ ou moins : versement unique, déjà reçu en juillet 2026
- de 241 $ à 799 : un dépôt en janvier et un autre en avril 2027
- 800 $ ou plus : un dépôt chaque mois, de janvier à juin 2027
L'argent arrive généralement dans les premiers jours du mois. Voici les dates à retenir pour la première partie de 2027 :
- 5 janvier
- 5 février
- 5 mars
- 5 avril
- 5 mai
- 5 juin
Une nouvelle période commence en juillet 2027, avec un montant calculé selon ta situation au 31 décembre 2026.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Allocation famille
Si tu as au moins un enfant de moins de 18 ans, Retraite Québec t'envoie probablement déjà cette aide. Elle est calculée selon ton revenu familial, ta situation conjugale et le nombre d'enfants. Par défaut, elle est versée quatre fois par année, mais un simple formulaire permet de passer aux dépôts mensuels.
Voici les dates du calendrier trimestriel :
- mardi 5 janvier 2027
- jeudi 1er avril 2027
- vendredi 2 juillet 2027
- vendredi 1er octobre 2027
Tu as choisi la formule mensuelle ? Le premier dépôt arrive le :
- 5 janvier
- 1er février
- 1er mars
- 1er avril
- 3 mai
- 1er juin
- 2 juillet
- 2 août
- 1er septembre
- 1er octobre
- 1er novembre
- 1er décembre
Le supplément pour l'achat de fournitures scolaires de l'année 2027-2028 est prévu le 2 juillet.
Pour en savoir plus sur l'Allocation famille, c'est par ici.
Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels
Anciennement appelée crédit pour la TPS/TVH, cette allocation non imposable de l'ARC donne un coup de pouce trimestriel aux personnes et aux familles à revenu faible ou modeste. Ton montant dépend de ton revenu familial net rajusté, de ta situation conjugale et du nombre d'enfants de moins de 19 ans à ta charge.
Voici ses quatre dates de dépôt en 2027 :
- 5 janvier
- 5 avril
- 5 juillet
- 5 octobre
Le dépôt de juillet ouvre une nouvelle période de versement, basée sur ta déclaration de revenus de 2026. Garde aussi un œil sur le paiement unique pour l'épicerie annoncé dans le dernier budget fédéral, dont la date n'est pas encore fixée, mais qui devrait survenir en début d'année.
Pour en savoir plus sur l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, c'est par ici.
Avance de l'Allocation canadienne pour les travailleurs
L'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d'impôt remboursable pour les personnes qui travaillent et gagnent un faible revenu. Elle comporte un montant de base et un supplément pour les personnes handicapées, et ses montants pour le Québec diffèrent de ceux du reste du pays.
Attention au piège, l'avance n'est qu'une partie de l'ACT. Elle peut représenter jusqu'à la moitié de ce à quoi tu as droit, et le solde t'est versé après ta déclaration de revenus.
Voici les trois dates d'avance prévues en 2027 :
- 12 janvier
- 12 juillet
- 12 octobre
Pour en savoir plus sur l'Allocation canadienne pour les travailleurs, c'est par ici.
Allocation canadienne pour enfants
Versée chaque mois par l'ARC, l'ACE aide les parents à couvrir les dépenses liées aux enfants de moins de 18 ans. Elle n'est pas imposable et peut aussi inclure la prestation pour enfants handicapés.
Son montant est revu chaque mois de juillet, selon le revenu familial net rajusté déclaré l'année précédente, le nombre d'enfants et leur âge. Pour voir ce que ça donne en ce moment, jette un œil au dernier versement de l'ACE.
Voici les douze dates de versement de 2027 :
- 20 janvier
- 19 février
- 19 mars
- 20 avril
- 20 mai
- 18 juin
- 20 juillet
- 20 août
- 20 septembre
- 20 octobre
- 19 novembre
- 13 décembre
Note bien que le dépôt de décembre arrive une semaine plus tôt que d'habitude, juste avant les Fêtes.
Pour en savoir plus sur l'Allocation canadienne pour enfants, c'est par ici.
Prestation canadienne pour les personnes handicapées
Encore récente, la PCPH est versée par Service Canada aux personnes handicapées de 18 à 64 ans dont le revenu est faible. Pour y avoir droit, il faut notamment être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Le montant reçu varie selon le revenu familial net rajusté.
Ses dépôts tombent toujours un jeudi. Voici le calendrier 2027 :
- 21 janvier
- 18 février
- 18 mars
- 15 avril
- 20 mai
- 17 juin
- 15 juillet
- 19 août
- 16 septembre
- 21 octobre
- 18 novembre
- 16 décembre
Pour en savoir plus sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, c'est par ici.
Sécurité de la vieillesse
La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) s'adresse aux personnes de 65 ans et plus. Elle dépend des années de résidence au Canada plutôt que du parcours de travail.
Le même dépôt de Service Canada comprend, s'il y a lieu, le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant. Les montants sont rajustés chaque trimestre, en janvier, avril, juillet et octobre, pour suivre le coût de la vie.
Voici les dates de versement de 2027 :
- 27 janvier
- 24 février
- 25 mars
- 28 avril
- 27 mai
- 28 juin
- 28 juillet
- 27 août
- 27 septembre
- 27 octobre
- 26 novembre
- 22 décembre
Pour en savoir plus sur la Sécurité de la vieillesse, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec
Si tu as travaillé au Québec, c'est au Régime de rentes du Québec (RRQ) que tu as cotisé, et non au Régime de pensions du Canada, qui couvre le reste du pays. Gérée par Retraite Québec, la rente est indexée chaque 1er janvier. Son montant dépend de tes revenus de travail, des années où tu as cotisé et de l'âge auquel tu commences à la toucher. Le régime verse aussi des rentes d'invalidité et de conjoint survivant. Pour un exemple concret de versement, c'est ici.
Le dépôt arrive généralement le dernier jour ouvrable du mois. Voici les dates prévues en 2027 :
- 29 janvier
- 26 février
- 31 mars
- 30 avril
- 31 mai
- 30 juin
- 30 juillet
- 31 août
- 29 septembre
- 29 octobre
- 30 novembre
- 30 décembre
Pour en savoir plus sur le Régime de rentes du Québec, c'est par ici.
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