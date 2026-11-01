Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 680 $ par enfant versés ce mois-ci

On va se le dire, ça coûte cher, avoir une famille! 💸

De l’argent canadien.

Tu recevras jusqu'à 680 $ par enfant avec l'allocation canadienne pour enfants de novembre 2026.

Roman Romaniuk | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Entre les bottes d'hiver à racheter parce que les pieds ont encore grandi et les listes de cadeaux qui apparaissent sur le frigo, novembre n'est pas tendre pour le portefeuille des parents. L'Agence du revenu du Canada (ARC) versera toutefois ce mois-ci un nouveau dépôt de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) aux familles admissibles, juste à temps pour voir venir les Fêtes.

À lire également : Voici toutes les prochaines dates de versement des prestations et crédits au Québec en 2026

Cette aide mensuelle figure parmi les prestations et crédits les plus généreux offerts aux familles. Et comme elle n'est pas imposable, tu n'auras pas à la déclarer au moment de faire tes impôts.

Au Québec, elle s'ajoute à l'Allocation famille de Retraite Québec, une aide distincte qui suit son propre calendrier. Voici combien l'ACE peut te rapporter ce mois-ci, comment ton montant est calculé et quand l'argent arrivera.

Qui peut recevoir l'allocation canadienne pour enfants?

L'ACE s'adresse à la personne qui vit avec un enfant de moins de 18 ans et qui s'en occupe au quotidien, c'est-à-dire celle qui veille à ses besoins, à ses rendez-vous médicaux et à sa garde. Tu dois aussi résider au Canada aux fins de l'impôt.

Toi ou ta conjointe ou ton conjoint devez par ailleurs avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente, le statut de personne protégée ou celui de résident temporaire après 18 mois au pays. Les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens peuvent aussi y avoir droit.

Tu vis en couple? Un seul versement est fait par ménage, et le montant reste le même peu importe qui le reçoit.

Combien peux-tu recevoir en novembre?

Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, les familles dont le revenu familial net rajusté de 2025 est inférieur à 38 237 $ touchent le maximum pour chaque enfant.

  • Enfant de moins de 6 ans : jusqu'à 679,75 $ par mois, soit 8 157 $ par année
  • Enfant de 6 à 17 ans : jusqu'à 573,58 $ par mois, soit 6 883 $ par année
  • Enfant admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées : jusqu'à 290 $ de plus par mois avec la prestation pour enfants handicapés, soit 3 480 $ par année

Ces montants sont des plafonds. Dès que le revenu familial dépasse 38 237 $, la somme diminue, et la plupart des familles reçoivent moins que le maximum.

Comment ton montant est-il calculé?

L'ARC additionne le revenu net inscrit à la ligne 23600 de ta déclaration et, s'il y a lieu, de celle de ta ou ton partenaire. Entre 38 237 $ et 82 847 $, elle retire un pourcentage de la portion qui dépasse le premier seuil, soit 7 % avec un enfant, 13,5 % avec deux, 19 % avec trois et 23 % avec quatre ou plus. Au-delà de 82 847 $, un montant fixe s'ajoute à un second pourcentage.

Prenons un parent qui a un enfant de 9 ans et un revenu familial net rajusté de 50 000 $. La réduction annuelle atteint 823,41 $, ce qui ramène son allocation à 6 059,59 $ pour l'année, ou un peu moins de 505 $ par mois.

Ton salaire a grimpé en 2026? Ça ne changera rien avant juillet 2027, puisque les versements actuels reposent sur tes revenus de 2025. En garde partagée, chaque parent reçoit la moitié du montant auquel il aurait droit avec la garde complète, calculée selon son propre revenu familial.

Quand le versement de novembre arrive-t-il?

Le dépôt de ce mois-ci est prévu le vendredi 20 novembre. Celui de décembre arrivera plus tôt que d'habitude, soit le vendredi 11 décembre.

Rien dans ton compte? L'ARC demande d'attendre cinq jours ouvrables après la date prévue avant de la contacter. D'ici là, ton relevé dans Mon dossier te montre le montant prévu, et le dépôt direct t'évite d'attendre un chèque par la poste.

Pour estimer ce que ta famille recevra, consulte la page officielle de l'allocation canadienne pour enfants.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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