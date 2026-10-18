Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 680 $ par enfant arrivent cette semaine
Juste à temps pour payer un beau costume d'Halloween. 🎃
Le costume d'Halloween n'est pas encore acheté et les mitaines de l'an dernier ne font déjà plus? Les parents qui reçoivent l'allocation canadienne pour enfants (ACE) peuvent souffler un peu, puisque le dépôt d'octobre de l'Agence du revenu du Canada (ARC) tombe cette semaine.
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Comme plusieurs prestations et crédits fédéraux destinés aux familles, cette aide arrive sans formulaire à remplir chaque année, et elle n'ajoute pas un sou à ta facture d'impôts. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à atterrir ce mois-ci, comme le montre notre calendrier des versements de 2026.
Voici ce que tu pourrais voir apparaître dans ton compte, comment le montant est établi et quoi faire si rien n'arrive.
Qui a droit à l'ACE?
Tu y as droit si un enfant de moins de 18 ans habite avec toi et que c'est surtout toi qui en prends soin. Il faut aussi résider au Canada aux fins de l'impôt.
Toi ou ta ou ton partenaire devez par ailleurs avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de personne protégée, être au pays comme résident temporaire depuis au moins 18 mois, ou être inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens.
Et si l'enfant partage son temps entre deux maisons? Tout dépend de la répartition. S'il vit chez toi moins de 40 % du temps, l'ARC ne te considère pas admissible. Entre 40 % et 60 %, c'est la garde partagée, et chaque parent reçoit la moitié de ce qu'il toucherait avec la garde complète, selon son propre revenu.
Combien pourrais-tu recevoir cette semaine?
Les montants en vigueur de juillet 2026 à juin 2027 sont versés au complet aux familles dont le revenu familial net rajusté de 2025 est inférieur à 38 237 $.
- Jusqu'à 679,75 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans (8 157 $ par année)
- Jusqu'à 573,58 $ pour chaque enfant de 6 à 17 ans (6 883 $ par année)
- Jusqu'à 290 $ de plus, avec la prestation pour enfants handicapés, pour un enfant admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (3 480 $ par année)
Au-delà de ce seuil, l'ARC retranche une part de ton revenu excédentaire, qui grossit avec le nombre d'enfants.
Quand le dépôt arrive-t-il cette semaine?
L'ACE de ce mois-ci sera versée le mardi 20 octobre . Les deux prochains dépôts suivront le vendredi 20 novembre et le vendredi 11 décembre 2026.
Ton compte est toujours vide mardi soir? Laisse passer cinq jours ouvrables avant d'appeler l'ARC. Pour éviter de guetter ton appli bancaire chaque mois, tu peux aussi t'inscrire aux rappels de versement de l'ARC, qui t'avertissent environ une semaine avant chaque dépôt, et vérifier le montant prévu dans Mon dossier.
Tous les détails sont sur la page officielle de l'allocation canadienne pour enfants.
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