J’ai testé ces draps Amazon à 40 % de rabais notés 4,4/5 (avec 445 000 avis)
Il y en a pour tous les goûts!
Le Vendredi fou, ce n’est pas juste le moment de mettre la main sur des gadgets techno ou de faire tes emplettes de Noël. C’est aussi l’occasion de te gâter avec des petites choses qui améliorent ton quotidien. Et justement, sur Amazon Canada, un ensemble de draps qui fait fureur auprès de la clientèle pourrait t’intéresser. Plusieurs couleurs et formats sont en solde, mais tu peux notamment te procurer le modèle blanc pour grand lit (queen) à 23,99 $ plutôt que 39,99 $. Pour avoir moi-même testé l'une des options à la maison, je peux te dire que cette aubaine vaut le coup d’œil.
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L’ensemble de la marque CGK Unlimited occupe actuellement la première position des meilleures ventes dans la catégorie Maison sur Amazon. Il cumule une impressionnante note de 4,4 étoiles sur 5 basée sur 445 502 évaluations.
Ensemble de draps CGK Unlimited en rabais durant le Vendredi fou d'Amazon. Amazon Canada
La parure de quatre pièces comprend deux taies d’oreiller, un drap plat et un drap-housse adapté aux matelas allant jusqu’à 40,6 centimètres d’épaisseur. Le tout est fabriqué en microfibre doublement brossée et est certifié OEKO-TEX.
Et si le prix t’importe peu, tu n’es vraiment pas limité.e au blanc. Que ta chambre soit dans les tons neutres ou que tu préfères une touche de couleur, tu as l’embarras du choix entre les nuances de gris, de beige, de bleu, de rose et même les modèles à motifs. Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs ensembles pour grand lit affichant un prix conseillé de 64,99 $ sont notamment offerts à 33,99 $, soit près de 48 % de rabais, et l’un d’entre eux est même à 27,99 $, une économie d’environ 57 %.
Dans les commentaires, la clientèle apprécie particulièrement la douceur des draps, leur légèreté ainsi que leur résistance aux lavages. Certaines personnes mentionnent toutefois que le tissu est assez mince.
Les draps CGK Unlimited avec des rayures bleues vendus sur Amazon Canada. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Comme j'ai fait cet achat il y a plus d'un an, je peux confirmer que mon expérience ressemble à celle des internautes. Au moment de commander ces draps pour mes enfants, j’avais aussi acheté pour moi un ensemble d’une autre marque qui m’avait coûté une centaine de dollars de plus. Comme quoi le prix n’est pas toujours un gage de qualité! J’ai tout de suite été conquise par la douceur des draps de CGK Unlimited, alors que j’attends encore que ceux qui m’ont coûté beaucoup plus cher deviennent aussi confortables, et ce, malgré plusieurs lavages. Les couleurs et les motifs étaient également fidèles aux photos.
Mes ados, qui utilisent maintenant cette literie, ne veulent plus rien savoir de leurs anciens draps. Je dois toutefois dire que le côté infroissable annoncé par la marque n’est pas tout à fait au rendez-vous, surtout quand le drap plat passe la journée en boule au pied du lit. Mais si tu n’es pas du genre à laisser ta literie parterre toute la journée, tu devrais avoir un meilleur résultat. Le tissu est effectivement assez mince, ce qui est plutôt agréable l’été ou si tu as tendance à avoir chaud la nuit.
Que ce soit pour faire une rotation pour éviter d’avoir des regrets le soir quand tu te rends compte que tu as oublié de mettre tes draps dans la sécheuse, ou juste pour remplacer ton vieil ensemble, tu peux profiter d’un prix réduit si jamais tu es convaincu.e.
Parure de lit en rabais sur Amazon
Prix : 23,99 $ plutôt que 39,99 $ pour l’ensemble blanc grand lit
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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