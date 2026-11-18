5 idées cadeaux du Vendredi fou qui amélioreront vraiment ton quotidien en 2027
Que tu attendes le Vendredi fou pour faire ton magasinage de Noël ou que tu aies repéré un article spécial pour te faire plaisir, c’est le moment idéal pour bénéficier des meilleurs soldes de l’année. Mais à quoi sert une offre du Vendredi fou si tu n’en profites même pas?
Des expériences inoubliables aux réductions sur la décoration d'intérieur, les appareils de cuisine et l'électronique, cette liste t'aidera à dénicher des aubaines sur des articles qui te feront sourire à chaque fois que tu les utiliseras.
1. Un coffret gratuit avec ta commande chez Coffrets Prestige
Coffrets PrestigeCoffrets Prestige | Courtoisie
Si tu préfères offrir des souvenirs plutôt que des objets, Coffrets Prestige propose des coffrets cadeaux uniques contenant des expériences 100 % québécoises offertes par ses partenaires de la province.
Les coffrets cadeaux sont disponibles à partir de 39,99 $ et comprennent aussi bien des forfaits spa que des séjours, des sorties au restaurant et des activités. Et jusqu'au 30 novembre 2026, tu recevras un coffret gratuit avec ta commande.
En vente sur le site Internet de Coffrets Prestige
2. Jusqu'à 41 % de réduction sur la couverture Bedsure GentleSoft
La couverture Bedsure GentleSoftBedsure | Courtoisie
Avec plus de 25 000 commentaires sur Amazon Canada et une note de 4,5 étoiles, cette couverture incroyablement douce de la marque Bedsure s'est forgé une clientèle fidèle parmi les amateur.trice.s de moments de confort.
La couverture Bedsure GentleSoft est disponible dans une large gamme de couleurs et de tailles, ce qui te permet de trouver celle qui conviendra parfaitement à ta chambre, à ton canapé ou à ton coin lecture préféré. Que tu l'achètes pour toi-même ou que tu offres un peu de confort à un proche, c'est un cadeau qui plaira à tous les membres de la famille.
3. Économise 50 % sur une machine à café Nespresso
La machine à café NespressoNespresso | Amazon.ca
Transforme ta cuisine en un petit café de quartier grâce à l’élégante machine à café Nespresso, vendue à moitié prix à l’occasion du Vendredi fou. Elle est disponible dans une gamme de couleurs qui s’harmonisent avec ta déco, et tu pourras découvrir plus de 30 mélanges aromatiques uniques.
Les capsules sont fabriquées à partir de 80 % d'aluminium recyclé, et Nespresso propose un programme de recyclage gratuit pour éviter que tes capsules ne finissent au dépotoir.
4. 50 % de rabais sur les écouteurs sans fil JBL à réduction de bruit
Les écouteurs sans fil JBLJBL | Amazon.ca
Profite de 50 % de rabais sur ces écouteurs sans fil JBL, un accessoire pratique au quotidien. Disponibles en quatre coloris, ils sont équipés d'une fonction de réduction active du bruit et d'un réglage personnalisable du bruit ambiant.
Grâce à leurs quatre microphones, tu seras bien audible lors de tes appels téléphoniques. De plus, ils offrent jusqu'à 40 heures d'autonomie par charge lorsque la fonction de réduction du bruit est désactivée.
5. 25 % de rabais sur le tourne-disque Bluetooth de Sony
Le tourne-disque Bluetooth de SonySony | Amazon.ca
Le vinyle est de retour, et le Vendredi fou est le moment idéal pour mettre la main sur l’équipement dont tu as besoin pour faire tourner tes disques.
Ce tourne-disque Sony allie le charme rétro d'une platine à la commodité de la technologie sans fil. Son système de lecture entièrement automatique simplifie les choses, et tu peux même numériser tes vinyles par USB pour les conserver en format numérique.
Que tu cherches le cadeau idéal ou que tu veuilles profiter des soldes pour te faire plaisir, ces offres du Vendredi fou te permettent d’en avoir vraiment pour ton argent, le 27 novembre et bien au-delà.
Narcity peut recevoir une petite commission si tu achètes un produit que nous recommandons dans cet article, qui a été créé par l’équipe de Narcity Studio. Les articles sont en stock et les prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer en tout temps.