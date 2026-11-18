Le Vendredi Fou est déjà commencé chez Canadian Tire : voici 5 offres exceptionnelles à ne pas manquer
Si tu attendais le Vendredi Fou pour enfin te gâter tout en profitant des meilleures aubaines, l'attente est terminée. Non pas parce que le 27 novembre est arrivé, mais parce que Canadian Tire a décidé que tu mérites de bénéficier de ces offres en avance!
Avec les soldes du vendredi fou qui commencent en avance et se déroulent tout au long du mois de novembre, la chaîne de magasins canadienne propose des réductions exceptionnelles sur tout, des décorations de Noël aux ustensiles de cuisine, en passant par les outils, les appareils électroménagers et bien plus encore.
Avec des offres qui changent chaque semaine, tu n'as pas le temps de traîner. Si tu es prêt.e à ne plus attendre et à commencer à faire des économies, voici cinq bonnes affaires à ne pas manquer chez Canadian Tire en ce mois de novembre.
Du 19 au 26 novembre : 45 % de rabais sur la batterie de cuisine en acier inoxydable Paderno Classique (10 pièces)
La batterie de cuisine Paderno Classic de 10 pièces.Canadian Tire | Courtoisie
Fabriqué en acier inoxydable résistant, l'ensemble de 10 pièces de la batterie de cuisine Paderno Classique est un incontournable pour toutes les cuisines.
Que tu emménages dans un nouveau logement ou que tu veuilles remplacer des casseroles et poêles usées, cet ensemble pratique est conçu pour répondre aux besoins de la cuisine quotidienne tout en offrant une grande longévité et un style intemporel.
Du 19 au 26 novembre : 50 % de rabais sur la guirlande de Noël artificielle illuminée à DEL NOMA Carolina
La guirlande préilluminée Carolina de 9 pi de NOMA.Canadian Tire | Courtoisie
Cette guirlande artificielle luxuriante de 9 pieds de long est parsemée de pommes de pin, de baies et de lumières LED pour rehausser l'ambiance des fêtes partout où tu la placeras. Comme elle fonctionne avec des piles, tu peux la suspendre au-dessus d'une cheminée, autour d'une fenêtre ou même l'utiliser comme décoration de table sans avoir à te soucier des câbles.
Du 26 novembre au 6 décembre : 60 % de rabais sur l'aspirateur balai léger sans fil Hoover
L’aspirateur-balai sans fil léger de Hoover.Canadian Tire | Courtoisie
Léger et extrêmement polyvalent, cet aspirateur est idéal pour venir à bout des dégâts quotidiens, particulièrement pendant la saison des soupers en famille ou entre ami.e.s.
De plus, il se transforme rapidement en aspirateur à main pour nettoyer les surfaces en hauteur.
Du 26 novembre au 6 décembre : 15 % de rabais sur la friteuse à air chaud Ninja Crispi Pro
La friteuse à air Ninja Crispi Pro et ses plats en verre.Canadian Tire | Courtoisie
Avec une puissance de cuisson de 1 800 watts, la friteuse à air chaud de comptoir Ninja Crispi® Pro Glass est un cadeau idéal pour les cordons-bleus de ton entourage ou, tout simplement, pour ta propre cuisine.
Contrairement à d'autres friteuses à air chaud, celle-ci est livrée avec deux contenants de cuisson en verre, l'un de 6 quarts et l'autre de 2,5 quarts. Ceux-ci passent directement de la cuisine à la table, puis au réfrigérateur pour conserver les restes des grosses fêtes.
Du 26 novembre au 6 décembre : 60 % de rabais sur le Sapin de Noël NOMA Dresden illuminé avec support, 450 ampoules DEL, multicolore
Le sapin préilluminé Dresden de 7 pi de NOMA.Canadian Tire | Courtoisie
Juste à temps pour les fêtes, tu peux profiter de 60 % de réduction sur ce sapin majestueux orné de 450 lumières DEL offrant neuf modes d'éclairage différents. De plus, son socle en métal offre beaucoup d'espace pour y disposer tes cadeaux.
Ces cinq offres ne sont qu'un avant-goût des soldes du vendredi fou dont tu pourras profiter chez Canadian Tire jusqu'au 6 décembre.
Que tu sois en train de rassembler à la dernière minute des cadeaux et des décorations pour des fêtes de fin d'année inoubliables, ou que tu cherches déjà des moyens de rendre 2027 encore meilleure, profite des meilleures aubaines chez Canadian Tire. Tu peux faire tes achats en ligne ou en magasin.