Près de 2 M de clients d’Hydro-Québec doivent changer de mot de passe : Voici qui ça affecte
Des pirates informatiques se sont connectés à l’Espace client.
Si tu as un Espace client chez Hydro-Québec, tu voudras peut-être te rendre sur la plateforme. Plus de 60 % de la clientèle ayant un compte en ligne doit réinitialiser son mot de passe, après des connexions suspectes détectées cet automne. Voici ce qu'il faut savoir.
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Le 20 octobre en soirée, les mécanismes de cybersurveillance d'Hydro-Québec ont repéré plus de 2 500 connexions inhabituelles à l'Espace client, a indiqué par courriel à Narcity Québec le porte-parole de l'entreprise, Louis-Olivier Batty. Par précaution, la plateforme a rapidement été confinée afin de protéger les comptes.
« Nos systèmes internes n’ont pas été compromis et il n’y a pas eu de fuite d’identifiants ou de mots de passe provenant d’Hydro-Québec », soutient le porte-parole.
Selon lui, « les malfaiteurs ont plutôt utilisé des adresses courriel et des mots de passe utilisés sur d’autres sites Web ».
Autrement dit, si l'un de tes comptes ailleurs sur le Web a déjà été visé par une fuite de données et que tu réutilises le même mot de passe, des pirates peuvent tenter leur chance avec ces informations sur d'autres plateformes.
« C’est pour cette raison qu’il n’est jamais recommandé d’utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites web ou applications », rappelle Hydro-Québec.
La société d'État précise par ailleurs que ni le numéro complet du compte bancaire ni le numéro d'assurance sociale (NAS) d'une personne ne peuvent être consultés dans l'Espace client.
Qui doit changer son mot de passe?
Depuis l'incident, Hydro-Québec a resserré la sécurité de sa plateforme en ligne. Les clients qui ont créé leur compte avant 2023 sont invités à mettre à jour leur mot de passe pour qu'il respecte les exigences de robustesse actuelles.
Ce changement touche plus de 60 % des clients et clientes qui ont un Espace client, soit 1,7 million de personnes sur 2,8 millions.
Pour savoir si tu fais partie du lot, connecte-toi simplement avec ton adresse courriel et ton mot de passe actuel. Si une réinitialisation est nécessaire, un message s'affichera dans l'Espace client. Un code de sécurité te sera ensuite envoyé par courriel avant que tu puisses choisir ton nouveau mot de passe.
Le changement de mot de passe touche plus de 60 % des clients et clientes qui ont un Espace client, soit 1,7 million de personnes sur 2,8 millions.Capture d'écran
Selon la foire aux questions d'Hydro-Québec, un mot de passe doit compter au moins huit caractères, dont au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.
Prudence tout de même avec les courriels et les textos qui t'invitent à cliquer sur un lien pour modifier ton mot de passe. Hydro-Québec recommande d'accéder à son site directement à partir de ton navigateur et rappelle que des messages frauduleux à son nom sont régulièrement envoyés à la clientèle.
L'authentification multifacteur a aussi été déployée pour l'ensemble de la clientèle depuis le 5 novembre. Concrètement, un code de sécurité envoyé par courriel est maintenant exigé pour accéder à l'Espace client.
Si tu n'as pas encore reçu ce code lors d'une connexion, vérifie tes courriels indésirables. Et si tu utilises le même mot de passe pour ton compte Hydro-Québec que pour d'autres sites, c'est peut-être le bon moment pour faire le ménage.
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