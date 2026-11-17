13 épiceries et marchés à Montréal qui ont eu de 1000 à 4500 $ d’amendes du MAPAQ cet automne
Ce ne sont pas que les restaurants qui écopent d'amendes salées à Montréal. 👀
On associe généralement les amendes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) aux restaurants et fast-foods. Pourtant, ils ne sont pas les seuls dans la mire des équipes d’inspection : tout établissement qui vend et manipule des aliments doit respecter les normes d’hygiène et de salubrité en vigueur. Et ce n'est malheureusement pas toujours le cas!
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Les épiceries, boucheries, boulangeries et marchés de l’île de Montréal sont donc régulièrement inspectés. Cet automne, 13 d’entre eux ont été condamnés à payer des amendes de 1 000 $ à 4 500 $ pour des manquements à la Loi sur les produits alimentaires.
Les infractions relevées touchent notamment la conservation des aliments à la bonne température, la propreté des lieux, la présence de vermine ou l’étiquetage des produits. Plusieurs établissements de la liste n’en sont d’ailleurs pas à leur première condamnation depuis 2025. Le MAPAQ rend ces condamnations publiques : tu peux les consulter en ligne.
Il faut toutefois garder en tête que ces jugements, rendus par la Cour municipale de Montréal, ne reflètent pas nécessairement la situation actuelle des commerces visés. Entre l’inspection et la condamnation, plusieurs mois, voire plus d’un an, peuvent s’écouler. La date de l’infraction et celle du jugement sont donc indiquées pour chaque établissement ci-dessous.
Voici la liste des épiceries, boucheries, boulangeries et marchés de Montréal condamnés entre le 22 septembre et la mi-novembre 2026, selon les données publiées par le MAPAQ.
Boucherie des Faubourgs
La Boucherie des Faubourgs à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 1267, rue Ontario E., Montréal, QC
Total des amendes : 4 500 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« Nul ne peut préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, recevoir, acheter pour fins de revente, mettre en vente ou en dépôt, vendre, donner à des fins promotionnelles, transporter, faire transporter ou accepter pour transport, tout produit destiné à la consommation humaine qui est impropre à cette consommation, qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, dont l'innocuité n'est pas assurée pour cette consommation ou qui n'est pas conforme aux exigences de la présente loi et des règlements. »
Amende de 2 000 $ — date de l’infraction : 15/08/2025 ; date du jugement : 13/10/2026
Amende de 2 500 $ — date de l’infraction : 21/10/2025 ; date du jugement : 13/10/2026
Boulangerie Pâtisserie Notre-Dame du Rosaire
La Boulangerie Pâtisserie Notre-Dame du Rosaire à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 6805, rue Saint-Hubert, Montréal, QC
Total des amendes : 2 700 $
Raison de l'infraction : Deux infractions de nature différente, à la même date.
Amende de 1 500 $ : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 28/11/2025 ; date du jugement : 26/10/2026
Amende de 1 200 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 28/11/2025 ; date du jugement : 26/10/2026
À noter que la Boulangerie Pâtisserie Notre-Dame du Rosaire a également écopé de 500 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.
La Foire des Antilles
L'épicerie La Foire des Antilles à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 8505, boul. Saint-Michel, Montréal, QC
Total des amendes : 2 300 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 29/09/2025
Date du jugement : 23/10/2026
Marché Boulangerie Westminster
Le Marché Boulangerie Westminster à Côte-Saint-Luc, sanctionné par le MAPAQ en 2026.
Adresse : 5537, av. Westminster, Côte-Saint-Luc, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l’infraction : 01/05/2026
Date du jugement : 03/11/2026
Cité Cachère
L'épicerie Cité Cachère à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 4765, av. Van Horne, Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 13/11/2025
Date du jugement : 26/10/2026
Inter Marché Palumbo
L'Inter Marché Palumbo à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 310, rue Chabanel O., Montréal, QC
Total des amendes : 1 800 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 27/10/2025
Date du jugement : 23/10/2026
Marché C&T
Le Marché C&T à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2026.
Adresse : 12200, boul. Laurentien, Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Dans un local ou véhicule utilisé pour la préparation de produits, les planchers doivent être non absorbants, lavables, sans fissures et exempts de bran de scie, de carton, de sel ou de toute matière sèche ou humide. »
Date de l’infraction : 24/11/2025
Date du jugement : 23/09/2026
À noter que le Marché C&T a également écopé de 5 600 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026.
Boulangerie Malak
Adresse : 6561, rue Beaubien E., Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 31/07/2025
Date du jugement : 19/10/2026
À noter que la Boulangerie Malak a également écopé de 500 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.
Les Boulangeries et Pâtisseries Forno West
La boulangerie Forno West à Westmount, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 1235, av. Greene, Westmount, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 19/11/2025
Date du jugement : 13/10/2026
À noter que la boulangerie Forno West a également écopé de 3 500 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026, ainsi que de 2 000 $ en 2025.
Aliments Akagni
L'épicerie Aliments Akagni à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 10330, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. »
Date de l'infraction : 10/04/2026
Date du jugement : 06/10/2026
Les Aliments Esposito
L'épicerie Esposito sur le boul. Marcel-Laurin à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 340, boul. Marcel-Laurin, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 16/03/2026
Date du jugement : 06/10/2026
Boulangerie Pâtisserie et Charcuterie Laura
La Boulangerie Pâtisserie et Charcuterie Laura à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 6055, boul. Robert, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 27/03/2026
Date du jugement : 06/10/2026
Supermarché Sabor Latino
Le Supermarché Sabor Latino à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 6955, rue Saint-Hubert, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. »
Date de l'infraction : 09/04/2026
Date du jugement : 15/10/2026
Doit-on éviter un commerce alimentaire sanctionné par le MAPAQ?
Une sanction du ministère ne veut pas dire que l’endroit met ta santé en péril. Le plus souvent, l’amende vient punir une infraction constatée lors d’une visite d’inspection. Entre-temps, l’exploitant a généralement réglé la situation et l’établissement reste ouvert, conforme aux exigences en vigueur.
Le ministère peut cependant aller plus loin quand le danger pour la population est jugé sérieux. Il peut alors exiger que le commerce cesse temporairement ses activités. Celui-ci ne peut reprendre du service qu’après avoir effectué les corrections demandées et obtenu le feu vert du MAPAQ.
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