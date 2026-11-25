L'événement éphémère Femmes épuisées : une collection de portraits invite les Montréalais à repenser la santé des femmes
Au fil du temps, il n’est pas rare de voir des femmes représentées dans l’art comme des êtres délicats, voire fragiles, dont l’élégance sereine était considérée comme un idéal de beauté. Et si les apparences étaient trompeuses?
Voilà l'idée qui se cache derrière l'exposition d'art éphémère intitulée Femmes épuisées : une collection de portraits. Du 27 novembre au 2 décembre à la Galerie L'Original, sur Le Plateau-Mont-Royal (Montréal), cet événement gratuit t'invite à repenser certaines idées reçues sur la femme sous l'angle de l'anémie ferriprive.
Quels sont les symptômes de l'anémie ferriprive? Plusieurs d'entre eux, comme la fatigue, la sensation de vertige, les maux de tête ou les difficultés de concentration, sont souvent considérés comme une simple réalité de la vie d'une femme d'aujourd'hui. Toutefois, ils ne devraient pas être automatiquement considérés comme normaux.
En revisitant des œuvres d'art historiques sous cet angle, Femmes épuisées : une collection de portraits invite le public à remettre en question certaines idées reçues entourant la condition féminine et à envisager un avenir où il est normal de discuter de sa santé avec un professionnel et d'obtenir les soins nécessaires.
Malgré la forte prévalence de l'anémie ferriprive, qui touche une femme sur trois âgée de 15 à 49 ans dans le monde1, celle-ci demeure sous-diagnostiquée1. Pourtant, elle peut être grave, car un taux faible de fer a été associé à des problèmes de santé, tels que la migraine, le syndrome des jambes sans repos2 et la dépression.3
Si tu présentes ce genre de symptômes, tu ne dois pas les considérer comme normaux simplement parce que tu es une femme. Tu peux effectuer gratuitement un bilan ferrique en ligne sur remontezleniveaudefer.ca pour en savoir plus et discuter de tes symptômes avec un.e professionnel.le de la santé.
Événement éphémère à Montréal : Femmes épuisées : une collection de portraits
Prix : gratuit
Date : du 27 novembre au 2 décembre 2026
Adresse : Galerie L'Original (sur Le Plateau-Mont-Royal) 4455 rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pour en savoir plus sur l'anémie ferriprive, rends-toi sur remontezleniveaudefer.ca.
Les renseignements présentés dans cet article ne se veulent pas des conseils médicaux et ne doivent pas être interprétés comme tels. Consultez un professionnel de la santé avant de prendre toute décision en matière de soins de santé ou pour obtenir des conseils au sujet d'un problème médical donné.
Commanditée par Pfizer Canada et Pharmacosmos.