Quel est le salaire d'une préposée aux bénéficiaires au public au Québec en 2026?
Ce job est essentiel au réseau de la santé québécois, mais la paie est-elle à la hauteur? 🤔
Être préposé ou préposée aux bénéficiaires (PAB), est-ce que c'est payant? On s'est demandé quel est le salaire de ces personnes qui lèvent, lavent, nourrissent et rassurent les patients et les patientes du réseau public de santé québécois. Horaire, primes, avantages sociaux et formation : voici tout ce qu'il faut savoir sur ce job qui n'est vraiment pas fait pour tout le monde.
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Que ce soit dans les hôpitaux, les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou divers autres établissements de santé, les PAB, qui sont en forte majorité des femmes, font bien plus que faire des lits ou pousser des personnes en fauteuil roulant. Ce sont carrément les personnes sur la première ligne de front médical. Nous l'avons bien vu lors de la pandémie de COVID-19.
Ils et elles font partie intégrante de l'équipe de soins. Les préposé.e.s veillent à l'hygiène, au confort, à la sécurité et au bien-être des usagers et usagères, en plus de les aider dans les gestes de la vie quotidienne.
Au Québec, leurs conditions de travail sont fixées par les conventions collectives du secteur de la santé et des services sociaux, entrées en vigueur le 16 juin 2024 et valides jusqu'au 31 mars 2028.
Selon l'établissement, les préposés et préposées sont représentés par différents syndicats, dont la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) et le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ).
Quel est le salaire des PAB?
Contrairement à la plupart des emplois du réseau de la santé québécois, le poste de préposé aux bénéficiaires ne compte aucun échelon. Depuis le 1er avril 2026, le taux horaire est de 29,40 $.
En 2019, l'échelle salariale comptait encore six échelons allant de 20,76 $ à 23,22 $ l'heure. Elle a été remplacée en avril 2020 par un taux unique de 24,34 $, une hausse importante pour les nouvelles recrues.
Le taux continuera d'augmenter avant la fin de la convention. Il passera à 30,43 $ l'heure le 1er avril 2027.
Une semaine de travail compte de 35 à 36,25 heures selon le poste. Pour une personne à temps plein, cela représente un salaire annuel d'environ 53 700 $ à 55 600 $ avant les primes. Avec la hausse prévue en 2027, ce montant grimpera à environ 55 600 $ à 57 600 $.
Des primes qui font grimper la paie
C'est bien beau, le salaire de base, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Bien des PAB travaillent de soir, de nuit ou la fin de semaine. Les conventions prévoient des primes de 7 % le soir et de 14 % la nuit, qui montent à 10 % et 18 % pour les personnes qui cumulent au moins 70 heures par période de paie.
La fin de semaine, la prime est de 5 %, ou de 9 % pour les personnes qui cumulent au moins 70 heures par période de paie dans un milieu ouvert en tout temps. Depuis avril 2026, ces primes ne peuvent pas être inférieures à 2,08 $ l'heure le soir, à 4,17 $ la nuit et à 1,50 $ la fin de semaine.
Le travail en CHSLD est aussi récompensé. Une prime horaire de 1,74 $, ou de 2,33 $ dans sa version majorée, s'ajoute au salaire, de même qu'un montant de 215 $ par tranche de 750 heures travaillées.
Les personnes qui ont suivi le cours d'initiation à l'approche des bénéficiaires chroniques reçoivent 11,83 $ de plus par semaine. Celles qui coordonnent une équipe de PAB touchent quant à elles 30,48 $ l'heure.
Bref, selon l'horaire et le milieu de travail, la paie réelle des PAB peut dépasser largement leur taux de base.
Quels sont les avantages sociaux des PAB?
Les conditions de travail pèsent lourd au moment de choisir une carrière. Comme le reste du personnel du réseau public, les PAB ont droit à quatre semaines de vacances payées.
La dernière convention a rendu la cinquième semaine plus accessible, puisqu'elle s'acquiert dès 15 ans d'ancienneté et devient complète à 19 ans, plutôt qu'à 25 ans.
Les PAB cotisent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), un régime à prestations déterminées. Depuis avril 2024, l'employeur contribue davantage à leur assurance maladie, soit 150 $ par année pour une couverture individuelle et 300 $ pour une couverture familiale.
Le métier demeure toutefois exigeant, physiquement comme mentalement. Les PAB déplacent des patients et des patientes à longueur de journée, travaillent souvent de soir et de nuit, et côtoient régulièrement la maladie et la fin de vie.
Quelles sont les études nécessaires pour devenir PAB?
Ne devient pas PAB qui veut, mais nul besoin de passer des années sur les bancs d'université pour exercer ce métier.
La formation de référence est le diplôme d'études professionnelles (DEP) en soutien aux services d'assistance en établissement de santé et de services sociaux (SSAESSS), offert dans les centres de formation professionnelle partout au Québec.
Les personnes qui ont déjà de l'expérience auprès des patients et des patientes peuvent aussi l'obtenir par la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC).
C'est que le réseau a besoin de bras. Au premier trimestre de 2026, le groupe des aides-infirmières, aides-soignantes et préposées aux bénéficiaires comptait 4 610 postes vacants, ce qui le plaçait au 3e rang au Québec, selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Pour attirer plus de monde vers le métier, Québec mise sur les bourses. En 2026-2027, 1 150 bourses d'une valeur maximale de 12 000 $ chacune sont offertes aux élèves de ce DEP.
L'avenir semble d'ailleurs prometteur. Le gouvernement du Canada juge les perspectives d'emploi dans ce secteur « bonnes » au Québec de 2025 à 2027, en raison du vieillissement de la population, des besoins en soins de longue durée et des priorités gouvernementales en santé.
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l'adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d'un prochain article.
Cet article s'appuie sur les informations disponibles au moment de sa publication. Il pourra être mis à jour si de nouveaux renseignements sont portés à notre attention.
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