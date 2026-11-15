Pompier vs paramédic vs policier : Qui gagne le plus à Montréal en 2026?
L’écart entre les trois peut dépasser 30 000 $ par année. 🚒🚑🚓
Quand une urgence frappe à Montréal, ce sont souvent les mêmes trois uniformes qui débarquent sur les lieux, soit celui des pompiers et pompières, des paramédics ou des policiers et des policières. Bien qu’ils et elles travaillent ensemble sur des scènes d’accident, d’incendie ou de crise, leurs paies, elles, sont loin d’être identiques. Mais qui gagne le plus? On a comparé.
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Pour faire l’exercice, on s’est basé sur les conventions collectives du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et des paramédics d’Urgences-santé. Ces paramédics, au nombre d’environ 1000 à Montréal et à Laval, sont représentés par le Syndicat du préhospitalier, affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN (FSSS-CSN).
Seul le personnel policier a une convention en vigueur. Celle des pompiers et pompières est échue depuis le début de 2024, et celle des paramédics d’Urgences-santé depuis mars 2023.
Une entente de principe a bien été conclue avec Québec cet été, mais les paramédics d’Urgences-santé l’ont rejetée en août dernier. Certains chiffres pourraient donc changer au terme des négociations.
À l'embauche, le SPVM part en avance
Dès leurs débuts, les recrues du SPVM prennent les devants avec un salaire d'environ 59 400 $ par année, en incluant la prime de métropole, versée aux membres des corps policiers de niveau 5, soit ceux qui desservent une population d'un million de personnes ou plus. En 2026, elle représente 15,1 % du salaire de base.
Derrière, la course est beaucoup plus serrée. Les paramédics en soins primaires d'Urgences-santé commencent à environ 54 790 $, à peine 630 $ de plus que les pompiers et pompières du SIM, dont le salaire d'entrée est estimé à 54 160 $.
Les membres du SIM qui sont aussi premiers répondants ou premières répondantes partent toutefois d'un peu plus haut, à environ 56 800 $, devant les paramédics.
Il faut aussi savoir que les paramédics commencent rarement à temps plein. La plupart des nouvelles recrues font d'abord des remplacements à temps partiel avant de décrocher un poste régulier, ce qui peut réduire leur revenu réel les premières années.
Qui a le meilleur salaire?
C'est avec l'expérience que les écarts se creusent. Après six ans de service, une personne au grade de constable de 1re classe au SPVM gagne environ 112 100 $ par année, et même 117 700 $ si elle occupe une fonction spécialisée, comme au groupe tactique d'intervention ou en identité judiciaire.
Les pompiers et pompières atteignent le haut de leur échelle plus rapidement, mais plafonnent autour de 94 190 $, ou 96 830 $ pour les premiers répondants et premières répondantes. Il faut une promotion au grade de lieutenant ou de capitaine pour dépasser les 100 000 $ en salaire de base.
Les paramédics, de leur côté, ferment la marche. Il leur faut 12 échelons, soit environ 11 ans, pour atteindre le sommet de leur échelle, à environ 81 950 $ en soins primaires. Les paramédics en soins avancés, qui ont une formation universitaire supplémentaire, peuvent toutefois grimper jusqu'à environ 95 060 $, un peu plus qu'un pompier ou une pompière de 1re classe.
Résultat : un policier ou une policière d'expérience gagne près de 18 000 $ de plus qu'un pompier ou une pompière au même stade, et plus de 30 000 $ de plus qu'un ou une paramédic en soins primaires.
Les primes qui font gonfler la paie
Le salaire de base ne raconte qu'une partie de l'histoire. Au SPVM, plusieurs primes s'empilent par-dessus la prime de métropole. On parle d'un boni d'ancienneté de 3 % à 4 % selon les années de carrière, d'une prime de niveau de service de 5 %, d'une prime de patrouille de 2 % et d'une prime de relève de 3 % ou 4,5 % pour les quarts de soir et de nuit. Les mentors qui encadrent des recrues touchent aussi une prime de 6 %.
Au SIM, les premiers répondants et premières répondantes reçoivent une prime annuelle en plus de leur salaire bonifié, et certaines fonctions spécialisées, comme la formation, l'éducation du public ou l'enquête sur les incendies, donnent droit à des bonis.
Du côté des paramédics, des primes s'ajoutent pour les quarts de soir, de nuit et de fin de semaine. Dans les trois cas, les heures supplémentaires, fréquentes dans les services d'urgence, peuvent faire grimper le revenu annuel de façon importante.
Pour tout savoir sur chacun de ces métiers, tu peux consulter nos articles sur le salaire des pompiers et pompières de Montréal, celui des policiers et policières du SPVM et celui des paramédics du Québec.
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.
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