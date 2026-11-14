9 adresses à Montréal qui te payent pour récupérer tes « vieilleries »

Vider ton espace et remplir tes poches : OUI! 💸

Deux personnes qui fouillent dans un présentoir à vêtements. Droite : Des raquettes dans un magasin.

Des boutiques achètent tes articles usagés à Montréal.

Secondli | Facebook, Play It Again Sports - Montreal, QC | Facebook
Éditrice Junior

Peu importe si tu habites dans un petit appartement ou une grande maison, tu as sûrement quelques items ayant une certaine valeur dont tu ne te sers plus, mais que tu gardes « au cas où ». Sauf que si aucune occasion de t’en servir ne s’est présentée dans les dernières années, tu peux probablement t’en débarrasser. Si jamais tu détestes avoir à jongler avec les messages sur les sites et applications comme Facebook Marketplace et autres, il y a des adresses à Montréal qui peuvent acheter tes articles usagés.

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Que ce soit des vêtements, des livres, des jeux vidéo, des appareils électroniques, de l’équipement de sport ou des instruments de musique, voici quelques endroits où tu peux vendre ou échanger « tes vieilleries » contre de l’argent ou du crédit en magasin.

Secondli

Adresse : 1556, av. du Mont-Royal E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Chez Secondli, sur le Plateau, tes vêtements ne sont pas achetés d’avance : ils sont vendus en consignation, et tu touches une part du prix de vente une fois qu’ils trouvent preneur. Cette part varie de 30 % à 60 % selon le prix de l’article, et elle augmente de 10 % si tu choisis de l’utiliser en crédit à la boutique. Sinon, tu peux récupérer ton argent en magasin ou par virement Interac. La friperie accepte les vêtements, chaussures, sacs, accessoires et bijoux de moyenne et haute gamme, en coupes féminines, masculines et unisexes, à condition qu’ils soient fraîchement lavés et en excellent état. Les pièces de saison ont plus de chances d’être retenues : de novembre à janvier, c’est le moment pour les vêtements d’hiver. Ton premier dépôt se fait sur rendez-vous, puis tu peux passer sans réservation les fois suivantes.

Site Internet de Secondli

Retro MTL

Adresse : 4023, rue Hochelaga, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour tout ce qui est jeux vidéo, consoles et accessoires usagés, tu peux faire un tour au Retro MTL pour savoir combien tu pourrais avoir en échange, qu’ils soient rétro ou plus récents. Pour obtenir une évaluation gratuite, il suffit de remplir le formulaire en ligne avec des photos (et les documents pertinents, s’il y a lieu), ou d’écrire à la boutique sur Messenger. Tu peux aussi te présenter directement en magasin, mais avec une grosse collection, mieux vaut s’entendre sur une offre avant pour accélérer les choses. Le montant dépend entre autres de la rareté, de la popularité et de l’état de tes articles. Tu peux ensuite choisir d’être payé.e en argent ou en crédit à dépenser en boutique, et le crédit te donne toujours un montant plus élevé. À noter : sous 50 $, seul le crédit est offert.

Site Internet de Retro MTL

Articles de sport Play It Again Sports 

Adresse : 2100, boul. Décarie, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Dans Notre-Dame-de-Grâce, Play It Again Sports achète l’équipement de sport et d’entraînement usagé, comme l’équipement de hockey, les patins, le matériel de ski et de planche à neige, les bâtons de golf, l’équipement de soccer ou de baseball et les appareils de musculation. Aucun rendez-vous n’est nécessaire : tu te présentes en magasin avec ton matériel, et l’équipe l’évalue selon son état et la demande. Une offre t’est ensuite faite, et tu peux être payé.e en argent sur place ou l’échanger contre d’autres articles en boutique. Comme chaque succursale est indépendante et achète selon ses besoins, un appel avant de te déplacer permet de savoir quel type d’équipement est recherché en ce moment.

Site Internet de Play It Again Sports

Empire Exchange

Adresses :

  • 5225, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
  • 6796, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ta garde-robe déborde de morceaux que tu ne portes plus? Avant de tout mettre dans un sac de dons, fais un détour par l’Empire de l’échange, dans le Mile End ou la Petite Italie. À ces adresses, tes vêtements, chaussures et accessoires pour adultes (tous genres confondus) peuvent se transformer en argent comptant ou en crédit : tu obtiens 25 % de leur valeur marchande en argent, ou 50 % si tu préfères te gâter directement en boutique. Prends rendez-vous en ligne, puis arrive avec un maximum de trois sacs d’articles fraîchement lavés, sans trou ni tache.

Petit avertissement : l’équipe est sélective, alors laisse de côté les vêtements d’enfants, les tenues de soirée, les sous-vêtements et la mode éphémère de type Shein et même H&M ou Zara. Tes pièces griffées sont les bienvenues, mais comme la boutique mise d’abord sur des prix accessibles, une boutique de consignation haut de gamme risque de t’en offrir plus. Pour donner une deuxième vie à tes morceaux du quotidien en excellent état, c’est la place!

Site Internet de Empire Exchange

Arthur et Juno

Adresse : 4243, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Entre les cadeaux reçus à la naissance et les tailles qui changent aux deux mois, il n'est pas rare que des vêtements et des jouets servent à peine (ou jamais) avant d’être rendus obsolètes. Arthur et Juno, sur la rue Saint-Denis, peut acheter tout ce qui est vêtements, jouets et accessoires pour les 0 à 6 ans, tant que c’est propre, que ça fonctionne et que les batteries sont incluses.

Seules exceptions : les sièges d’auto et les tire-laits. Pour les vêtements, tu peux garder un oeil sur leur page Instagram : la boutique annonce habituellement quand elle rachète les morceaux de la prochaine saison. Pour vendre, tu as juste à envoyer un courriel à rdv@arthuretjuno.com en précisant combien d’articles tu veux apporter, et l’équipe va te donner un rendez-vous en boutique. Une fois sur place, tout est vérifié devant toi et on te fait une offre. Ça te convient? Tu repars direct avec ton argent comptant. Ça fait de la place dans la maison et un peu de cash dans tes poches.

Site Internet d'Arthur et Juno

Best Buy

Adresses : Plusieurs emplacements à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Avec le programme d’échange de Best Buy, ton vieil appareil électronique peut se transformer en carte-cadeau, à condition qu’il fonctionne encore. Commence par obtenir une estimation en ligne selon le modèle et l’état de ton appareil, puis rends-toi au comptoir du service à la clientèle d’un magasin participant avec deux pièces d’identité avec photo, ton appareil et tout ce qui venait avec (accessoires, manuels). L’évaluation finale se fait sur place, donc le montant peut varier un peu par rapport à l’estimation. Pense à effacer tes données avant d’y aller.

Site Internet de Best Buy

Librairie l'Échange

Adresse : 713, av. du Mont-Royal E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ouverte depuis 1976 sur le Plateau, la Librairie l’Échange rachète livres, bandes dessinées, vinyles, 45 tours, cassettes et CD, sans rendez-vous. Il suffit de te présenter avec tes articles pendant les heures d’achat, tous les jours de 11 h à 18 h, pour une évaluation gratuite et sans engagement. L’équipe est assez sélective et tient compte de l’état, de la rareté, de la demande et de ce qu’elle a déjà en stock, donc il est possible que tout ne soit pas retenu.

Tu peux obtenir jusqu’à 25 % de la valeur réelle (vendu neuf) du livre, et un disque introuvable en magasin peut aller chercher jusqu’à la moitié de sa valeur sur le marché. Tu peux repartir avec de l’argent comptant ou choisir l’échange : dans ce cas, la valeur offerte est augmentée de 15 % et la librairie paie les taxes sur la portion de tes achats couverte par l’échange. Si tu as une grosse pile de livres, envoie d’abord quelques photos par courriel pour savoir si le déplacement vaut la peine; pour une grande collection de disques, un coup de fil à la boutique est plutôt recommandé.

Site Internet de la Librairie l'Échange

Banco

Adresses : Sept succursales à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Si tu as un peu de tout, sache que Banco rachète les jeux vidéo, appareils audio-vidéo, instruments de musique, bijoux en or, diamants et autres articles de valeur. Il n’y a ni formulaire à remplir ni rendez-vous à prendre : tu te présentes en succursale avec tes articles, et une personne de l’équipe les évalue sur place. Selon l’entreprise, le processus prend environ cinq minutes. Si l’offre te convient, tu peux repartir avec de l’argent comptant ou l’échanger contre d’autres produits en magasin.

Site Internet de Banco

Long & McQuade

Adresse : 10715, boul. Pie-IX, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ta vieille guitare prend la poussière dans un coin? Chez Long & McQuade, à Montréal-Nord, tu peux vendre ou échanger ton équipement musical usagé, que ce soit un piano numérique, une batterie ou du matériel audio. Si tu as plutôt envie de passer à un autre instrument, tu peux échanger le tien et utiliser sa valeur pour payer moins cher sur ton prochain achat en magasin. Le montant offert dépend de l’état et du modèle de ton instrument, tu peux donc appeler pour te faire une idée de leurs besoins avant de sortir de chez toi.

Site Internet de Long & McQuade

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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