Cette friperie de Montréal est LA place pour dénicher des morceaux coquette, Y2K et vintage

Ne marche pas, cours!

Une robe rouge avec des volants. Droite : Des vêtements dans une friperie à Montréal.

Une adresse rassemble trois friperies à Montréal.

@intemporellemtl | Instagram
Éditrice Junior

Les friperies ont chacune leur petite personnalité, mais celle-ci pousse le concept encore plus loin en réunissant plusieurs univers sous le même toit. Dans le Quartier latin à Montréal, Intemporelle Collectif Vintage permet de passer d'un style minimaliste et sophistiqué à des morceaux colorés, féminins ou carrément Y2K sans même changer de boutique. Bref, si ton tableau Pinterest ressemble à un mélange de plusieurs esthétiques et que choisir un seul style n'a jamais été ton fort, cette adresse pourrait rapidement devenir ton nouveau petit paradis seconde main.

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Située au 331, rue Émery, Intemporelle est née de l'union de trois boutiques déjà présentes sur la scène vintage montréalaise : Les Archives, Belle & Pastelle et Turquoise's Treasures. Le concept rassemble donc leurs sélections de vêtements et d'accessoires rétro ou « pré-aimés » dans un même espace, avec trois univers distincts à découvrir.

Et c'est justement ce qui rend la chasse aux trouvailles plutôt amusante. Les Archives misent entre autres sur les belles matières, le denim, les imprimés et les pièces qui ont du caractère, tandis que Belle & Pastelle propose un univers plus féminin et coloré. Cette dernière met notamment de l'avant des tricots, des cardigans, des motifs fleuris et des morceaux inspirés des années 1990 et 2000. Turquoise’s Treasures se présente comme une boutique offrant des styles Mid-Century Modern, Space Age, Y2K, etc. De quoi trouver la petite maille parfaite pour ta prochaine tenue d'automne ou une pièce beaucoup plus funky qui fera toute la différence.

La sélection ne s'arrête pas non plus aux véritables morceaux vintage. Intemporelle indique recevoir des vêtements seconde main de marques comme BCBGMAXAZRIA, Zara, Mexx, Lacoste, Gap et Banana Republic. Une bonne excuse pour fouiller l'endroit à la recherche d'un petit trésor de marque sans nécessairement payer le prix du neuf.

Autre particularité : une partie des vêtements proposés provient des dépôts de la clientèle. Les Archives organise des périodes durant lesquelles tu peux apporter certaines de tes propres pièces, selon les styles et les besoins recherchés pour la saison.

Alors, que ton style du moment soit coquette, Y2K, minimaliste, ultra féminin ou un joyeux mélange de tout ça, tu risques d'avoir de quoi t'amuser. Trois sélections vintage au même endroit, c'est quand même trois fois plus de chances de tomber sur la pièce qui te fera dire : « OK, celle-là, je repars avec. »

Intemporelle Collectif Vintage

Prix moyen : Entre 20 $ et 50 $, les pièces de designers peuvent aller jusqu’à 75 $ à 95 $

Adresse : 331, rue Émery, Montréal, QC

Page Instagram de Intemporelle Collectif Vintage

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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