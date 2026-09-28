7 activités automnales au Québec qui sont le prétexte idéal pour un nouveau road trip
Des souvenirs d'automne qui valent le détour. 🍂🚙
Avec l’automne qui s’installe, la question se pose : où cette nouvelle saison te mènera-t-elle?
Des activités classiques comme la cueillette des pommes et les champs de citrouilles aux balades panoramiques en télécabine, en passant par les randonnées sous les couleurs chatoyantes du feuillage et les nuits passées à la belle étoile, l'automne au Québec offre de nombreuses raisons de sortir de la ville.
Et si tu habites à Montréal, disposer de la bonne voiture, c’est avoir les meilleures expériences à portée de route. Suffisamment compacte pour la conduite urbaine de tous les jours, mais équipée d’une transmission intégrale en option et de fonctions de sécurité pour les road trips, la Honda HR-V 2027 est prête à partir à l’aventure quand celle-ci t'appelle au rendez-vous.
Honda HR-V 2027@anouka.t | Instagram
Alors enfile ta veste préférée, prépare une playlist pour la route et profite pleinement de la saison avec ces sept expériences automnales à découvrir au Québec.
Cueillette de pommes chez Labonté de la pomme
Pourquoi tu dois y aller : Rien ne symbolise mieux l’automne qu’une promenade dans un verger, un panier à la main. Au verger et cidrerie Labonté de la pomme à Oka, la saison de la cueillette des pommes s’étend de mi-août à mi-octobre, avec différentes variétés qui mûrissent tout au long de la saison.
Profites-en pour te promener dans le verger et l'érablière, ou acheter une petite gourmandise à l'Apple Shack avant de rentrer chez toi. Tu pourras ramener ta récolte à la maison aisément grâce à l'espace de rangement spacieux de la Honda HR-V 2027.
Déguste du vin local au Vignoble de la Bauge
Pourquoi tu dois y aller : Niché dans la campagne vallonnée de Brigham, le Vignoble de la Bauge propose des dégustations de ses vins québécois, ce qui en fait une destination idéale pour organiser un road trip automnal.
Prends le temps d'explorer le vignoble, découvre une nouvelle bouteille coup de cœur et profite du paysage avant de reprendre la route (avec un.e conducteur.trice désigné.e au volant, bien sûr).
Plonge dans l'ambiance automnale à CitrouilleVille
Pourquoi tu dois y aller : Est-ce vraiment possible de parler d'automne sans citrouilles? À Saint-Zotique, CitrouilleVille célèbre la saison comme il se doit avec un village rempli de citrouilles, d'activités ludiques et de décors automnaux parfaits pour prendre des photos souvenir thématiques.
Promène-toi, imprègne-toi de l'ambiance saisonnière et choisis une citrouille à ramener à la maison.
Admire les couleurs de l'automne du haut du Mont-Orford
La Flambée des couleurs
Pourquoi tu dois y aller : Contemple les paysages automnaux d'un autre point de vue grâce à une balade panoramique en télécabine jusqu’au sommet du Mont-Orford, où t'attendent des vues imprenables.
À l’occasion de « La Flambée des couleurs », la montagne célèbre le changement de saison, ce qui en fait un moment particulièrement propice pour admirer les couleurs automnales du Québec. Et grâce aux systèmes sans fil Apple CarPlay et Android Auto de série sur la Honda HR-V 2027, tu peux préparer la trame sonore automnale idéale pour t’y rendre.
Détends-toi en pleine nature à Balnea
Pourquoi tu dois y aller : Au cœur d'une réserve naturelle à Bromont, Balnea allie son expérience thermale à une vue imprenable sur le lac Gale et les Appalaches.
Passe quelques heures à alterner entre bains chauds et froids, saunas et espaces de détente, le tout en admirant la nature qui entame sa transformation saisonnière.
Randonnée sous les couleurs de l'automne au Mont-Sutton
Parc national du Mont-Mégantic
Pourquoi tu dois y aller : Il n'y a pas de meilleure façon d'admirer le feuillage automnal que de s'immerger dans la forêt. À Mont-Sutton, tu peux faire de la randonnée dans les bois de la montagne et monter vers des points de vue panoramiques surplombant les Cantons-de-l'Est.
De plus, grâce aux sièges arrière rabattables de la Honda HR-V 2027, tu dispose de beaucoup d'espace pour tout ton équipement de randonnée (et quelques vêtements supplémentaires pour les matins frais).
Observe le ciel étoilé au Mont-Mégantic
La voie lactée
Pourquoi tu dois y aller : Troque les lumières de la ville contre l’un des plus beaux panoramas nocturnes du Québec. Le Mont-Mégantic abrite la première réserve internationale de ciel étoilé au monde, où les mesures prises pour limiter la pollution lumineuse font des astres la vedette du spectacle.
Rend-toi à l'ASTROLab pour une soirée consacrée à l'astronomie, avec des exposés suivis d'une observation des étoiles au télescope lorsque le ciel est dégagé.
Site Internet de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic
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Des après-midis dans les vergers aux panoramas montagneux, en passant par les journées au spa et les nuits étoilées, l'automne au Québec présente mille et une raisons de quitter la ville et de se laisser guider par la route.
Avec la Honda HR-V 2027 à tes côtés, il ne te reste plus qu'à choisir une destination et à prendre la route.
Pour en savoir plus au sujet de la Honda HR-V 2027, visite le site Internet de Honda et abonne-toi à ses comptes Instagram et Facebook.