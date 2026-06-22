La femme de Nick Suzuki du CH partage une rare photo de lui avec sa fille

C'était sa première fête des Pères! 🥹

Nick et Caitlin Suzuki.

Nick Suzuki et son épouse Caitlin ont accueilli leur première fille en avril 2026.

@nsuzuki37 | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Devenu papa en avril dernier, le capitaine des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki, célébrait ce dimanche 21 juin sa toute première fête des Pères et il avait bien l'air de profiter des vacances pour savourer chaque moment avec les siens.

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Pour souligner cette journée, son épouse, Caitlin Suzuki a partagé une rare photo du hockeyeur avec leur fillette d'un peu plus de 2 mois.

« Le meilleur des meilleurs. Joyeuse première fête des Pères! On t'aime », a écrit Caitlin Suzuki en story avec le cliché où l'on voit son mari allongé près de la petite Maya, accompagné de leur chienne Ruby.

Nick Suzuki avec sa fille Maya et son chien Ruby. Nick Suzuki a célébré sa première fête des Pères. @caitlinnsuzuki | Instagram

C'est le 15 avril 2026, soit quelques jours seulement avant le début des séries éliminatoires, que leur fille a fait son entrée dans le monde. Nick Suzuki avait manqué l'entraînement du lendemain, mais était déjà de retour sur la glace le 17 avril pour annoncer la grande nouvelle à ses coéquipiers et aux médias.

« Ma femme a été super, avait-il confié après l'entraînement. C'était vraiment une journée spéciale pour nous et nos familles. Le timing ne pouvait pas être mieux avec le départ imminent pour Tampa. »

Le numéro 14 n'était pas le seul Canadien à fêter la fête des Pères ce dimanche. Josh Anderson, Phillip Danault, Mike Matheson, Jake Evans et Brendan Gallagher, qui attend son deuxième enfant cet été, ont eux aussi célébré cette journée.

Le CH compte également plusieurs futurs papas dans ses rangs : Alexandre Carrier, Noah Dobson et Samuel Montembeault devraient tous accueillir un nouveau membre dans leur famille sous peu.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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