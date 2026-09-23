Augmentations de salaire en 2027 : Voici où les employeurs mettront l'argent
Prépare tes arguments, ça va compter plus que d'habitude. 💸
Si tu comptes sur ta prochaine évaluation pour enfin souffler un peu côté budget, les chiffres qui viennent de sortir risquent de calmer tes ardeurs. Les prévisions d'augmentations de salaire pour 2027 présentées par le Conseil du patronat du Québec (CPQ) laissent croire que l'époque des hausses records est derrière nous, et que de plus en plus d'employeurs comptent réserver une part de leur argent aux promotions.
À lire également : Emploi au Québec : Voici les 11 secteurs qui paient le mieux en ce moment
Le CPQ tenait le mardi 22 septembre son colloque annuel sur la rémunération, où cinq firmes spécialisées (Solertia, Gallagher, Marsh, Telus Santé et WTW) ont présenté les résultats de leurs enquêtes. Leurs conclusions vont toutes dans la même direction : les budgets d'augmentation se situeraient généralement entre 3,1 et 3,4 % l'an prochain, selon le dossier spécial publié par le CPQ.
Concrètement, pour une personne qui gagne 55 000 $ par année, ça représenterait entre 1 705 $ et 1 870 $ de plus sur son salaire annuel, soit environ 142 $ à 156 $ par mois avant impôts.
Des budgets stables, mais pas pour tout le monde
Après quelques années où l'inflation a forcé les entreprises à délier les cordons de la bourse, la poussière retombe. Mais selon la présidente et cheffe de la direction du CPQ, Michelle LLambías Meunier, un budget stable ne veut pas dire que tout le monde recevra la même part du gâteau.
Dans le communiqué, elle explique que les employeurs devront faire des choix plus réfléchis : décider où investir, comment récompenser la performance et comment rester attrayants pour garder leur monde, le tout sans défoncer leur budget.
Les promotions ont la cote
C'est probablement le chiffre le plus intéressant du rapport : 45 % des organisations sondées par Gallagher prévoient mettre de côté un budget séparé pour les promotions en 2027. L'an dernier, c'était seulement 28 %.
Autrement dit, si tu vises une hausse plus costaude, monter d'un échelon pourrait être ton meilleur pari.
La firme Solertia note aussi que les entreprises regarderont de plus près la contribution de chaque membre du personnel, les postes jugés critiques et la façon dont leurs échelles salariales se comparent au reste du marché.
Rien n'est encore coulé dans le béton
Ces prévisions donnent une bonne idée de la tendance, mais les montants finaux restent à déterminer dans la plupart des entreprises. Selon Marsh, 89 % des organisations sondées en étaient toujours aux premières étapes de leur planification, et à peine 5 % avaient déjà approuvé leur budget d'augmentation.
Les tarifs américains, les tensions commerciales et l'évolution de l'inflation pourraient d'ailleurs encore brasser les cartes d'ici là.
L'intelligence artificielle s'invite aussi dans la discussion : 83 % des organisations sondées par Gallagher testent déjà des outils d'IA en ressources humaines et en rémunération, alors que seulement 22 % ont reçu une formation structurée sur le sujet.
Bref, 2027 ne devrait pas être l'année où ton compte en banque explose. Si tu veux faire mieux que la moyenne, c'est le temps de préparer tes arguments, de mettre tes bons coups de l'année en valeur ou de lever la main pour ce poste qui te fait de l'œil.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.