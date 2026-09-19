Augmentation de salaire au Québec : Voici à quoi t'attendre en 2027 selon ton emploi
Tu devras revoir tes attentes... 🫠
Les prévisions entourant les augmentations de salaire prévues au Québec pour 2027 ont été dévoilées ce mardi 15 septembre et le portrait ressemble beaucoup à celui des dernières années, avec un ralentissement marqué pour une quatrième année de suite. On fait le point.
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Selon l'enquête sur les prévisions salariales publiée par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, le CRHA, les employeurs québécois prévoient accorder des augmentations moyennes de 3,1 % en 2027, tous emplois confondus.
C'est la cinquième année de suite que la barre des 3 % est franchie, même si le rythme ralentit doucement depuis 2023.
La directrice générale de l'Ordre, Manon Poirier, souligne dans le communiqué que les organisations continuent de surveiller leur positionnement par rapport au marché afin de demeurer attrayantes pour une main-d'œuvre qui se fait toujours rare dans plusieurs secteurs.
Tes attentes risquent d'être déçues
Un sondage Léger commandé par l'Ordre révèle que les travailleuses et travailleurs de la Belle Province s'attendent à une hausse moyenne de 3,7 % l'an prochain, notamment dans le but de préserver leur pouvoir d'achat, soit 0,6 point au-dessus des 3,1 % annoncés.
D'ailleurs, l'écart entre les sexes est marqué : les femmes s'attendent en moyenne à 2,6 %, contre 4,6 % chez les hommes.
Bonne nouvelle pour les personnes qui s'inquiètent de leur hausse salariale : même si 19 % des Québécois et Québécoises qui ont répondu craignaient un gel de salaire, seuls 3,2 % des employeurs prévoient réellement geler les salaires en 2027.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'écart entre les secteurs les mieux et les moins bien nantis reste petit, soit environ un point de pourcentage. Les services publics arrivent en tête avec une hausse prévue de 3,7 %, tandis que les administrations publiques et le secteur de l'énergie, des mines, du pétrole et du gaz ferment la marche avec 2,7 %.
Les avantages non monétaires gagnent en importance
Le sondage Léger s'est aussi penché sur ce que les travailleurs et travailleuses valorisent en dehors du salaire. Les congés et les vacances arrivent en tête des priorités, suivis des assurances maladie, dentaires et de la vue.
Les 18 à 34 ans accordent nettement plus d'importance aux horaires flexibles ou réduits que l'ensemble des répondants et répondantes, alors que les 55 ans et plus privilégient davantage les assurances médicaments et les régimes de retraite privés.
Près du tiers des personnes sondées (31 %) disent ne pas comprendre comment leur employeur détermine leur salaire, un constat similaire chez les personnes syndiquées et non syndiquées.
Pour Manon Poirier, « ce résultat milite en faveur d'une plus grande transparence salariale » au sein des organisations, qui auraient avantage à prendre le temps d’expliquer les critères qui déterminent l’établissement du classement des postes, du salaire et de son évolution.
« L’affichage des échelles salariales dans les offres d’emploi internes et externes est également de plus en plus attendu de la part des candidates et candidats », dit-elle.
Les hausses prévues par secteur d'activité au Québec pour 2027
- Services publics : 3,7 %
- Services professionnels, scientifiques et techniques : 3,4 %
- Technologies de l'information et des communications : 3,3 %
- Agriculture, foresterie, pêche et chasse : 3,3 %
- Finance et assurances : 3,3 %
- Arts, spectacles et loisirs : 3,2 %
- Transport et entreposage : 3 %
- Fabrication : 3 %
- Soins de santé et assistance sociale : 3 %
- Autres secteurs de services, incluant la construction : 2,9 %
- Commerce de gros et de détail : 2,9 %
- Énergie, mines, pétrole et gaz : 2,7 %
- Administrations publiques (municipales, provinciales et fédérales) : 2,7 %
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