Augmentation de salaire au Québec : Voici à quoi t'attendre en 2027 selon ton emploi

Tu devras revoir tes attentes... 🫠

De l'argent canadien.

Les prévisions de 2027 des augmentations de salaire au Québec sont sorties et tu pourrais être grandement déçu.

Narcity Québec.
Éditeur Junior, Nouvelles

Les prévisions entourant les augmentations de salaire prévues au Québec pour 2027 ont été dévoilées ce mardi 15 septembre et le portrait ressemble beaucoup à celui des dernières années, avec un ralentissement marqué pour une quatrième année de suite. On fait le point.

À lire également : On a comparé le salaire minimum au Québec VS le reste du Canada en 2026

Selon l'enquête sur les prévisions salariales publiée par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, le CRHA, les employeurs québécois prévoient accorder des augmentations moyennes de 3,1 % en 2027, tous emplois confondus.

C'est la cinquième année de suite que la barre des 3 % est franchie, même si le rythme ralentit doucement depuis 2023.

La directrice générale de l'Ordre, Manon Poirier, souligne dans le communiqué que les organisations continuent de surveiller leur positionnement par rapport au marché afin de demeurer attrayantes pour une main-d'œuvre qui se fait toujours rare dans plusieurs secteurs.

Tes attentes risquent d'être déçues

Un sondage Léger commandé par l'Ordre révèle que les travailleuses et travailleurs de la Belle Province s'attendent à une hausse moyenne de 3,7 % l'an prochain, notamment dans le but de préserver leur pouvoir d'achat, soit 0,6 point au-dessus des 3,1 % annoncés.

D'ailleurs, l'écart entre les sexes est marqué : les femmes s'attendent en moyenne à 2,6 %, contre 4,6 % chez les hommes.

Bonne nouvelle pour les personnes qui s'inquiètent de leur hausse salariale : même si 19 % des Québécois et Québécoises qui ont répondu craignaient un gel de salaire, seuls 3,2 % des employeurs prévoient réellement geler les salaires en 2027.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'écart entre les secteurs les mieux et les moins bien nantis reste petit, soit environ un point de pourcentage. Les services publics arrivent en tête avec une hausse prévue de 3,7 %, tandis que les administrations publiques et le secteur de l'énergie, des mines, du pétrole et du gaz ferment la marche avec 2,7 %.

Les avantages non monétaires gagnent en importance

Le sondage Léger s'est aussi penché sur ce que les travailleurs et travailleuses valorisent en dehors du salaire. Les congés et les vacances arrivent en tête des priorités, suivis des assurances maladie, dentaires et de la vue.

Les 18 à 34 ans accordent nettement plus d'importance aux horaires flexibles ou réduits que l'ensemble des répondants et répondantes, alors que les 55 ans et plus privilégient davantage les assurances médicaments et les régimes de retraite privés.

Près du tiers des personnes sondées (31 %) disent ne pas comprendre comment leur employeur détermine leur salaire, un constat similaire chez les personnes syndiquées et non syndiquées.

Pour Manon Poirier, « ce résultat milite en faveur d'une plus grande transparence salariale » au sein des organisations, qui auraient avantage à prendre le temps d’expliquer les critères qui déterminent l’établissement du classement des postes, du salaire et de son évolution.

« L’affichage des échelles salariales dans les offres d’emploi internes et externes est également de plus en plus attendu de la part des candidates et candidats », dit-elle.

Les hausses prévues par secteur d'activité au Québec pour 2027

  • Services publics : 3,7 %
  • Services professionnels, scientifiques et techniques : 3,4 %
  • Technologies de l'information et des communications : 3,3 %
  • Agriculture, foresterie, pêche et chasse : 3,3 %
  • Finance et assurances : 3,3 %
  • Arts, spectacles et loisirs : 3,2 %
  • Transport et entreposage : 3 %
  • Fabrication : 3 %
  • Soins de santé et assistance sociale : 3 %
  • Autres secteurs de services, incluant la construction : 2,9 %
  • Commerce de gros et de détail : 2,9 %
  • Énergie, mines, pétrole et gaz : 2,7 %
  • Administrations publiques (municipales, provinciales et fédérales) : 2,7 %

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Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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