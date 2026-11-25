5 offres à ne pas manquer pour le Cyberlundi, dont une qui permet d'économiser plus de 2 000 $ CA
Appareils de massage, alimentations de secours, brosses à dents et plus encore.
Quand le Vendredi fou arrive, le Cyberlundi n'est jamais loin derrière!
Ça veut dire qu'après avoir chassé les soldes en magasin, tu peux continuer à profiter des meilleures aubaines en ligne. Cette tradition est plus vivante que jamais avec des entreprises qui proposent des rabais imbattables sur les grandes marques.
Qu'il s'agisse d'une réduction de plus de 2 000 $ sur un générateur solaire de secours pour l'hiver, d'un nettoyeur de tapis super bien coté à moins de 100 $, ou d'un appareil de massage à 53 % de rabais, le Cyberlundi est l'occasion rêvée de faire de bonnes affaires.
Voici quelques offres intéressantes à ne pas manquer ce Cyberlundi prochain.
Économise au moins 2 000 $ sur ce générateur solaire Jackery
Le générateur solaire HomePower 3000
Jackery | Courtoisie
Lorsqu'une tempête hivernale te privera d'électricité, tu seras ravi.e d'avoir saisi cette offre. Jackery, la marque n° 1 au monde de générateurs solaires en termes de volume et de chiffre d'affaires, propose des rabais exceptionnels ce Cyberlundi sur son générateur solaire HomePower 3000.
Assure le fonctionnement de ton réfrigérateur, de ta pompe de puisard, de ton chauffage et de ton Wi-Fi grâce à ce générateur solaire de secours de 3 072 Wh équipé d'un panneau solaire de 340 W. Habituellement vendu à 4 399 $ CA, il est offert à 2 369 $ CA jusqu'au 3 décembre, puis à 2 265 $ CA du 4 au 6 décembre.
25 % de rabais sur le tourne-disque Bluetooth de Sony
Le tourne-disque Bluetooth de Sony
Sony | Amazon.ca
Le vinyle est de retour et le Cyberlundi est le moment idéal pour mettre la main sur l'équipement dont tu as besoin pour faire tourner tes disques.
Ce tourne-disque Sony allie le charme rétro d'une platine à la commodité de la technologie sans fil. Son système de lecture entièrement automatique simplifie les choses, et tu peux même numériser tes vinyles par USB pour les conserver en format numérique.
Ce nettoyeur de tapis portable BISSELL, avec une excellente cote, coûte désormais moins de 100 $
Le nettoyeur de tapis portable BISSELL
BISSELL | Amazon.ca
Avec plus de 19 500 avis et une note de 4,4 étoiles, ce nettoyeur portable pour moquettes et tissus d'ameublement est devenu un produit culte pour éliminer les taches tenaces et les éclaboussures sur toutes sortes de surfaces souples.
Les utilisateur.trice.s affirment qu'il a redonné un aspect neuf à leurs meubles usés. De plus, il est suffisamment compact pour être utilisé partout dans la maison, et même dans la voiture. Que tu aies des animaux domestiques dont il faut nettoyer les traces ou que tu aimes simplement cette sensation de propreté en profondeur, tu peux faire une bonne affaire ce Cyberlundi.
135 $ de réduction sur la brosse à dents électrique Oral-B iO Series 7
La brosse à dents électrique Oral-B iO Series 7
Oral-B | Amazon.ca
Adopte de bonnes habitudes d'hygiène dentaire grâce à cette brosse à dents électrique dotée de nombreuses fonctionnalités, en vente à 45 % de rabais.
Elle est équipée d'un capteur de pression intégré pour protéger tes gencives, d'un minuteur et de différents modes de brossage pour te permettre d'atteindre tous les recoins de ta bouche. De plus, elle est livrée avec deux têtes de brosse de rechange et un étui de voyage rechargeable.
53 % de réduction sur cet appareil de massage par percussion des tissus profonds
Pistolet de massage musculaire
Wattne | Amazon.ca
Sans fil, silencieux et doté d'une excellente autonomie, cet appareil de massage portable aide les muscles fatigués et endoloris à se détendre, à récupérer et à retrouver toute leur forme. Il est livré avec 10 têtes de massage interchangeables et se range dans une trousse de transport pratique pour que tout reste bien à sa place.
Que ta bonne résolution pour la nouvelle année soit de passer plus de temps au gym ou que tu sois déjà adepte de la salle de sport, tu peux te procurer cet appareil de massage à moins de la moitié de son prix dès maintenant.
Que tu sois à la recherche de cadeaux de Noël de dernière minute ou que tu t'y prennes vraiment (vraiment) à l'avance, c'est le moment idéal pour dénicher des articles de grandes marques à des prix imbattables.
Narcity peut percevoir une petite commission lorsque tu achètes un produit recommandé dans cet article, rédigé par l'équipe de Narcity Studio. Les articles sont en stock et les prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment.