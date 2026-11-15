Cette escapade à 2 près de Québec inclut mini-chalet, spa et cocktails pour 140 $/personne
Le plan parfait pour raviver la flamme. 💕
Une nuit dans un chalet douillet avec un foyer, des bains chauds en pleine nature et un cocktail pour commencer le séjour du bon pied, ça te parle? Pas besoin de prévoir un énorme budget pour t'offrir ce genre de petite escapade avec ta personne préférée. On a déniché une aubaine près de Québec qui comprend tout ça pour moins de 140 $ par personne.
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Direction le Versant Mont-Sainte-Anne, à Saint-Ferréol-les-Neiges, à environ 45 minutes de Québec. Sur place, tu peux passer la nuit dans un mini-chalet d'inspiration scandinave, avec un lit king, un salon, une cuisinette équipée, un foyer intérieur et même un balcon privé. Bref, tout ce qu'il faut pour une soirée tranquille à deux, loin du quotidien.
Et la partie la plus intéressante du forfait, c'est probablement l'accès illimité à la station thermale. Tu pourras profiter des bains à remous, des saunas et des hammams dès 10 h le jour de ton arrivée, et ce, jusqu'à 21 h le lendemain. Ça te laisse pas mal de temps pour relaxer sans avoir à surveiller l'heure!
Sur Escapades à rabais, le forfait pour deux est affiché à 279 $ plutôt que 412 $, ce qui représente une économie d'environ 32 %. En divisant la facture, ça revient à 139,50 $ par personne, avant les taxes. Deux cocktails de bienvenue et les serviettes pour le spa sont aussi inclus.
Tu as également droit à quelques petits extras, dont un rabais de 10 $ par personne sur un massage et une réduction de 10 $ sur un souper fondue trois services pour deux, servi directement dans ton chalet. Ces deux options nécessitent toutefois une réservation et entraînent des frais supplémentaires.
Pour les personnes qui voudraient étirer le plaisir, un autre forfait propose deux nuitées pour 369 $ au total, plutôt que 630 $.
Attention avant de réserver : l'offre à 279 $ est valide du dimanche au jeudi jusqu'au 20 juin 2027, à l'exception de la période du 20 décembre 2026 au 31 mars 2027. Il est toutefois possible d’en profiter du 3 au 7 janvier 2027. L'accès au spa est réservé aux 16 ans et plus, et les réservations doivent se faire par téléphone, selon les disponibilités.
Entre le foyer dans le chalet et les bains chauds en pleine nature, tu risques de trouver qu'une seule nuit passe beaucoup trop vite!
Le Versant Mont-Sainte-Anne
Prix : 279 $ pour deux personnes, soit 139,50 $ par personne (nuitée en mini-chalet, accès illimité à la station thermale et cocktails de bienvenue)
Adresse : 186, rang Saint-Julien, Saint-Ferréol-les-Neiges, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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