Ce Airbnb à 35 minutes de Québec est simplement parfait pour un week-end en amoureux
Avec la note quasi parfaite de 4,99/5 sur Airbnb, ça donne vraiment le goût!
Si tu ressens le besoin de t'offrir une pause cocooning, une micromaison en pleine forêt parmi les « Coups de cœur des voyageurs » d'Airbnb mérite toute ton attention. Située à environ 35 minutes de Québec, c'est un vrai havre de paix où t'enfuir avec ta personne préférée quand les premiers flocons s'installent et que les journées raccourcissent.
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Baptisé le Hygge, ce refuge perché sur le Mont-Tourbillon, à Lac-Beauport, porte bien son nom. Le concept danois du bien-être douillet prend ici tout son sens : bois, chaleur et lumière naturelle s'y rencontrent pour créer une ambiance où tu n'auras qu'une envie : ralentir (et sans doute te coller).
Ce chalet offre une intimité au milieu des bois. Airbnb
Et si les photos te coupent le souffle, c'est bien normal : le chalet a remporté le niveau platine aux Grands Prix du design en 2023, et il fait partie des 5 % des logements les plus aimés sur la plateforme, avec une note quasi parfaite de 4,99 sur 5 après plus de 270 commentaires. Disons que les personnes qui y sont passées n'ont pas été déçues.
Le rez-de-chaussée est entièrement entouré de parois vitrées qui reflètent les arbres autour, donnant l'impression que la micromaison se fond dans le paysage. Ici, pas de voisin à l'horizon. Le terrain, le stationnement et toute la micromaison sont réservés à toi et ta personne.
Le spa de cèdre privé sur la terrasse, en plein cœur de la forêt enneigée.Airbnb
Sur la terrasse, un spa de cèdre t'attend, entouré de petites lumières suspendues. Il n'y a rien de plus réconfortant que de s'y glisser pendant que les flocons tombent sur les sapins, offrant un décor digne d'un Winter Wonderland.
Le foyer extérieur et son coin aménagé avec des bancs de bois.Airbnb
Un peu plus loin, un foyer extérieur est installé au centre d'un coin aménagé avec des bancs de bois, parfait pour finir la soirée emmitouflé.e dans une couverture sous les étoiles.
La chambre se trouve au rez-de-chaussée, au milieu des grandes vitres. Le lit est encadré de rideaux blancs, les seuls de tout le chalet, ce qui te donne l'impression de dormir directement dans la forêt.
La chambre au rez-de-chaussée, avec son lit entouré de rideaux et sa vue sur le boisé.Airbnb
Le gros coup de cœur reste toutefois le bain encastré dans le plancher, collé sur la fenestration. Un bain moussant aux chandelles avec vue sur le boisé enneigé, c'est difficile de faire plus romantique.
Le bain encastré dans le plancher, avec vue directe sur la forêt.Airbnb
On accède à l'étage par un escalier de style échelle, où se trouvent le salon et la cuisine. Sous le plafond cathédrale, un grand divan fait face à une immense fenêtre en pointe et à un poêle à bois, l'endroit tout désigné pour lire ou faire une sieste en écoutant le feu crépiter.
Le salon à l'étage, avec son poêle à bois et sa grande fenêtre sous le plafond cathédrale.Airbnb
La cuisine est équipée de tout le nécessaire pour concocter un souper en tête à tête.
La cuisine à l'étage, avec ses armoires vertes, son îlot en céramique à motifs et sa vue sur le boisé.Airbnb
Si l'envie de bouger te prend, des sentiers de randonnée et de vélo de montagne se trouvent à une minute de marche, et les centres de ski du coin sont à quelques minutes en voiture. Note bien qu'un véhicule 4x4 est obligatoire pour te rendre pendant la saison froide.
Côté budget, il faut prévoir autour de 530 $ par nuit selon les dates choisies pour cette escapade romantique qui risque de te faire oublier le reste du monde.
La micromaison Le Hygge
Prix par nuit : Autour de 530 $ pour deux personnes par nuit, les prix varient selon les dates choisies.
Adresse : Lac-Beauport, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.