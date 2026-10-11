Ce Airbnb à 35 minutes de Québec est simplement parfait pour un week-end en amoureux

Avec la note quasi parfaite de 4,99/5 sur Airbnb, ça donne vraiment le goût!

Le Hygge, une micromaison primée nichée en forêt à Lac-Beauport. Droite : Une femme dans le spa, l'hiver.

Ce Airbnb donne envie de s'évader pour un week-end parfaitement romantique.

Airbnb
Rédactrice en chef

Si tu ressens le besoin de t'offrir une pause cocooning, une micromaison en pleine forêt parmi les « Coups de cœur des voyageurs » d'Airbnb mérite toute ton attention. Située à environ 35 minutes de Québec, c'est un vrai havre de paix où t'enfuir avec ta personne préférée quand les premiers flocons s'installent et que les journées raccourcissent.

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Baptisé le Hygge, ce refuge perché sur le Mont-Tourbillon, à Lac-Beauport, porte bien son nom. Le concept danois du bien-être douillet prend ici tout son sens : bois, chaleur et lumière naturelle s'y rencontrent pour créer une ambiance où tu n'auras qu'une envie : ralentir (et sans doute te coller).

Les parois vitr\u00e9es du rez-de-chauss\u00e9e refl\u00e8tent les arbres aux couleurs de l'automne. Droite : Le chalet l'hiver. Ce chalet offre une intimité au milieu des bois. Airbnb

Et si les photos te coupent le souffle, c'est bien normal : le chalet a remporté le niveau platine aux Grands Prix du design en 2023, et il fait partie des 5 % des logements les plus aimés sur la plateforme, avec une note quasi parfaite de 4,99 sur 5 après plus de 270 commentaires. Disons que les personnes qui y sont passées n'ont pas été déçues.

Le rez-de-chaussée est entièrement entouré de parois vitrées qui reflètent les arbres autour, donnant l'impression que la micromaison se fond dans le paysage. Ici, pas de voisin à l'horizon. Le terrain, le stationnement et toute la micromaison sont réservés à toi et ta personne.

Personne portant une tuque, assise dans un spa de c\u00e8dre sur une terrasse enneig\u00e9e entour\u00e9e de sapins et de lumi\u00e8res suspendues. Le spa de cèdre privé sur la terrasse, en plein cœur de la forêt enneigée.Airbnb

Sur la terrasse, un spa de cèdre t'attend, entouré de petites lumières suspendues. Il n'y a rien de plus réconfortant que de s'y glisser pendant que les flocons tombent sur les sapins, offrant un décor digne d'un Winter Wonderland.

Foyer ext\u00e9rieur rond en b\u00e9ton au centre d'un coin am\u00e9nag\u00e9 avec des bancs de bois recouverts de neige, en pleine for\u00eat. Le foyer extérieur et son coin aménagé avec des bancs de bois.Airbnb

Un peu plus loin, un foyer extérieur est installé au centre d'un coin aménagé avec des bancs de bois, parfait pour finir la soirée emmitouflé.e dans une couverture sous les étoiles.

La chambre se trouve au rez-de-chaussée, au milieu des grandes vitres. Le lit est encadré de rideaux blancs, les seuls de tout le chalet, ce qui te donne l'impression de dormir directement dans la forêt.

Chambre avec un grand lit blanc entour\u00e9 de rideaux, des peignoirs suspendus \u00e0 un mur de c\u00e9ramique \u00e0 motifs et des fen\u00eatres donnant sur la for\u00eat. La chambre au rez-de-chaussée, avec son lit entouré de rideaux et sa vue sur le boisé.Airbnb

Le gros coup de cœur reste toutefois le bain encastré dans le plancher, collé sur la fenestration. Un bain moussant aux chandelles avec vue sur le boisé enneigé, c'est difficile de faire plus romantique.

Femme dans un bain moussant encastr\u00e9 dans le plancher, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d'une chandelle et d'un chapeau, face \u00e0 de grandes vitres donnant sur la for\u00eat enneig\u00e9e. Le bain encastré dans le plancher, avec vue directe sur la forêt.Airbnb

On accède à l'étage par un escalier de style échelle, où se trouvent le salon et la cuisine. Sous le plafond cathédrale, un grand divan fait face à une immense fenêtre en pointe et à un poêle à bois, l'endroit tout désigné pour lire ou faire une sieste en écoutant le feu crépiter.

Salon sous un plafond cath\u00e9drale en bois avec un divan gris, un po\u00eale \u00e0 bois noir et une immense fen\u00eatre donnant sur la for\u00eat verdoyante Le salon à l'étage, avec son poêle à bois et sa grande fenêtre sous le plafond cathédrale.Airbnb

La cuisine est équipée de tout le nécessaire pour concocter un souper en tête à tête.

Cuisine sous un plafond de bois avec des armoires vert sauge, un \u00eelot recouvert de c\u00e9ramique noire et blanche \u00e0 motifs, des luminaires g\u00e9om\u00e9triques noirs et une grande fen\u00eatre donnant sur des bouleaux. La cuisine à l'étage, avec ses armoires vertes, son îlot en céramique à motifs et sa vue sur le boisé.Airbnb

Si l'envie de bouger te prend, des sentiers de randonnée et de vélo de montagne se trouvent à une minute de marche, et les centres de ski du coin sont à quelques minutes en voiture. Note bien qu'un véhicule 4x4 est obligatoire pour te rendre pendant la saison froide.

Côté budget, il faut prévoir autour de 530 $ par nuit selon les dates choisies pour cette escapade romantique qui risque de te faire oublier le reste du monde.


La micromaison Le Hygge

Prix par nuit : Autour de 530 $ pour deux personnes par nuit, les prix varient selon les dates choisies.

Adresse : Lac-Beauport, QC

C'est ici pour la réservation


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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