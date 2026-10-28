Le Québec arrêtera de changer l'heure après ce week-end : Voici quoi savoir
Une tradition qui ne faisait pas l'unanimité depuis des années.
À l'instar de plusieurs autres provinces canadiennes, le gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon compte mettre un terme définitif au changement d'heure au Québec, qui pourrait avoir lieu pour une ultime fois le week-end prochain. On te résume tout ça.
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D'abord rapportée par le Bureau parlementaire de Québecor, la nouvelle a été confirmée par le premier ministre dans une publication sur les réseaux sociaux, ce mercredi 28 octobre.
Ainsi, dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre, ce sera « fort probablement » la dernière fois que les Québécois et les Québécoises reculeront l'heure.
« Dans les dernières années, le Parti Québécois a pris position à plusieurs reprises pour remettre en question le changement d’heure. Les études démontrent que cette pratique est contre-productive pour la santé et qu’elle posait des difficultés d’adaptation aux enfants », a rappelé le leader.
Il affirme que l'intention du gouvernement est « d’agir correctement et intelligemment », en consultant « tous les spécialistes pour valider ce qui semble être un consensus selon lequel cette pratique est contre-productive, mais également pour être certain de bien préparer le terrain et de bien déterminer s’il serait préférable d’opter pour l’heure d’été ou pour l’heure normale ».
Le premier ministre St-Pierre Plamondon a d'ailleurs annoncé que les consultations, dans le cadre d'une « courte commission parlementaire », débuteront au cours des prochains mois.
« Chers parents qui en ont pour plusieurs semaines à gérer la réaction de leurs enfants à ce changement d’heure, ceci est probablement la dernière année durant laquelle nous nous imposons de telles contraintes inutiles », conclut-il.
Pour rappel, le gouvernement de François Legault a mené une consultation en 2024. Plus de 214 000 réponses ont été enregistrées et 91 % des personnes ayant participé souhaitaient en finir avec cette pratique. Parmi elles, 72 % préféraient conserver l'heure avancée toute l'année.
Plusieurs régions du Canada ont déjà abandonné le changement d'heure. C'est notamment le cas de la Saskatchewan, depuis longtemps, et du Yukon, depuis 2020.
En 2026, le mouvement s'est accéléré. La majeure partie de la Colombie-Britannique a avancé ses horloges une dernière fois le 8 mars, avant d'adopter l'heure avancée de façon permanente.
L'Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Manitoba ont aussi emboîté le pas, tout comme certaines communautés du nord-ouest de l'Ontario, dont Kenora. Résultat : aucun retour en arrière le 1er novembre dans ces régions.