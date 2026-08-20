Big Brother Célébrités recrute des candidats du public pour 2027 dès maintenant
Tu t'es déjà imaginé.e en train de comploter dans la maison de Big Brother Célébrités pendant que les caméras roulent 24 heures sur 24? Tu as déjà crié après ta télé parce qu'une vedette venait de gaspiller son pouvoir du veto ou se faisait embobiner par la grande stratège Coco Belliveau? C'est le moment de te lancer et montrer ce que tu vaux, parce que la production vient d'ouvrir les inscriptions au grand public pour la toute première fois de son histoire.
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Bell Média a confirmé le 20 août 2026 que Big Brother Célébrités revient cet hiver sur Noovo et sur Crave pour une septième saison, toujours avec Marie-Mai à l'animation. Mais la prochaine édition aura quelque chose de bien spécial : « monsieur et madame tout le monde » vont entrer dans la maison.
Une première dans l'histoire de Big Brother Célébrités au Québec
Jusqu'ici, la maison la plus surveillée du Québec était réservée aux vedettes : comédien.ne.s, humoristes, athlètes olympiques, influenceurs, drag queens. Six saisons, six distributions de personnalités publiques.
Pour 2027, on ramène le concept célébrité, mais avec une twist : quelques personnes du public pourront emménager avec les personnalités publiques et vivre dans la maison 24 heures sur 24 afin d'empocher le grand prix de 100 000 $.
Autrement dit : les vedettes restent, mais elles vont devoir composer avec des « personnes ordinaires » dans leurs alliances. Et si tu as suivi la téléréalité jusqu'à maintenant, tu sais à quel point une seule personne imprévisible peut faire dérailler tout un plan de match.
Combien de personnes du public seront retenues? La production garde le mystère : le chiffre ne sera pas dévoilé avant la première diffusion.
Comment s'inscrire à Big Brother Célébrités?
Tu as du 20 août au 20 septembre 2026 (inclusivement), jusqu'à 23 h 59, pour remplir le formulaire en ligne sur plus.crave.ca.
Pour pouvoir t'inscrire, tu dois avoir au moins 18 ans, mais sache qu'il n'y a aucune limite d'âge maximale. Tu dois aussi avoir la citoyenneté canadienne ou être une personne résidente permanente du Canada, en plus d'être disponible du 5 janvier au 26 mars 2027 inclusivement.
Avant de commencer à remplir le formulaire, tu devrais préparer le matériel demandé à la toute fin de l'inscription, soit une vidéo et deux photos. Ta vidéo doit durer un maximum de 90 secondes et ne doit pas comporter de filtres. Même chose pour tes deux photos : aucun filtre n'est permis.
Pas besoin de sortir le gros équipement pour autant : la vidéo et les photos n'ont pas à être réalisées ou montées par une personne professionnelle. Ton cellulaire fait très bien la job, explique la production.
Seules les personnes retenues pour la suite du processus d'audition seront contactées, vu le volume de candidatures attendu. Le contact se fait par téléphone ou par courriel, d'ici le 15 novembre 2026. Pas de nouvelles au 16 novembre? Tu as ta réponse.
Bonne nouvelle pour celles et ceux qui iront jusqu'au bout : une compensation financière est prévue si tu entres dans la maison. Les détails sont communiqués aux personnes sélectionnées en audition.
Big Brother Célébrités revient à l’hiver 2027 sur Noovo, avec les épisodes offerts en rattrapage sur Crave. La date de la grande première, l’horaire des galas ainsi que la distribution seront dévoilés au cours des prochains mois.
En attendant, tu as jusqu’au 20 septembre 2026 à 23 h 59 pour décider si tu es du genre à te faire des alliances… ou des ennemi.e.s.
Autre nouveauté à surveiller pour Big Brother
Si tu es fan de Big Brother, une autre nouveauté risque de te plaire : Big Brother Canada, la version anglophone qui met en vedette des personnes du public, revient au printemps 2027 et sera filmée à Montréal.