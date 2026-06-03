MusiquePlus va faire son grand retour au Québec — Voici quoi savoir

Oui, ça va être du nouveau contenu. 🎤😍

Le nouveau logo de MusiquePlus.

La populaire chaîne musicale québécoise MusiquePlus fera son grand retour ce mois-ci.

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Éditeur Junior, Nouvelles

Au grand bonheur des nostalgiques des années 1990 et 2000, la populaire chaîne musicale québécoise MusiquePlus s'apprête à renaître près de sept ans après sa disparition. Cette fois, elle reviendra sous une nouvelle formule avec du contenu inédit mettant en vedette les artistes d'ici.

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Dès le 11 juin prochain, grâce à un partenariat entre Attraction, Motion Entertainment et Remstar Media, le public pourra découvrir une nouvelle cohorte d'artistes émergents et émergentes ainsi que plusieurs visages déjà bien connus.

Oui, MusiquePlus sera de retour à l'écran, mais pas de la façon dont plusieurs pourraient l'imaginer. Son contenu sera diffusé exclusivement sur TikTok, a annoncé TikTok Canada dans un communiqué.

Pour l'occasion, une nouvelle génération de VJ et de créateurs et créatrices de contenu sera au cœur du projet avec la mission de faire rayonner la musique, la culture et le divertissement québécois.

@musiqueplus

Nouvelle génération, même ADN. On se retrouve le 11 juin!

« La culture est bien vivante sur TikTok. Nous sommes ravis de soutenir le retour de MusiquePlus sur TikTok et de collaborer à notre objectif commun : permettre aux Québécois et au public international de découvrir le talent artistique de la musique, de la culture et du divertissement d’ici », a souligné Alec Boudreau, de TikTok Canada.

De son côté, le président de Remstar Media, Maxime Rémillard, a rappelé que « MusiquePlus fait partie de notre mémoire collective, et ce projet était l'occasion rêvée de la faire revivre pour redonner une voix forte aux talents et à la culture d'ici ».

Les personnes qui animeront cette nouvelle mouture de MusiquePlus seront dévoilées au cours des prochaines semaines.

Rappelons que MusiquePlus, lancée en 1986 et établie pendant des années à l'angle des rues Sainte-Catherine et De Bleury à Montréal, a cessé ses activités en août 2019.

Plusieurs personnalités bien connues du Québec y ont d'ailleurs fait leurs premières armes à la télévision. C'est notamment le cas de Véronique Cloutier, Claude Rajotte, Sonia Benezra, Rebecca Makonnen et Geneviève Borne.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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