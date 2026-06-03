MusiquePlus va faire son grand retour au Québec — Voici quoi savoir
Oui, ça va être du nouveau contenu. 🎤😍
Au grand bonheur des nostalgiques des années 1990 et 2000, la populaire chaîne musicale québécoise MusiquePlus s'apprête à renaître près de sept ans après sa disparition. Cette fois, elle reviendra sous une nouvelle formule avec du contenu inédit mettant en vedette les artistes d'ici.
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Dès le 11 juin prochain, grâce à un partenariat entre Attraction, Motion Entertainment et Remstar Media, le public pourra découvrir une nouvelle cohorte d'artistes émergents et émergentes ainsi que plusieurs visages déjà bien connus.
Oui, MusiquePlus sera de retour à l'écran, mais pas de la façon dont plusieurs pourraient l'imaginer. Son contenu sera diffusé exclusivement sur TikTok, a annoncé TikTok Canada dans un communiqué.
Pour l'occasion, une nouvelle génération de VJ et de créateurs et créatrices de contenu sera au cœur du projet avec la mission de faire rayonner la musique, la culture et le divertissement québécois.
« La culture est bien vivante sur TikTok. Nous sommes ravis de soutenir le retour de MusiquePlus sur TikTok et de collaborer à notre objectif commun : permettre aux Québécois et au public international de découvrir le talent artistique de la musique, de la culture et du divertissement d’ici », a souligné Alec Boudreau, de TikTok Canada.
De son côté, le président de Remstar Media, Maxime Rémillard, a rappelé que « MusiquePlus fait partie de notre mémoire collective, et ce projet était l'occasion rêvée de la faire revivre pour redonner une voix forte aux talents et à la culture d'ici ».
Les personnes qui animeront cette nouvelle mouture de MusiquePlus seront dévoilées au cours des prochaines semaines.
Rappelons que MusiquePlus, lancée en 1986 et établie pendant des années à l'angle des rues Sainte-Catherine et De Bleury à Montréal, a cessé ses activités en août 2019.
Plusieurs personnalités bien connues du Québec y ont d'ailleurs fait leurs premières armes à la télévision. C'est notamment le cas de Véronique Cloutier, Claude Rajotte, Sonia Benezra, Rebecca Makonnen et Geneviève Borne.
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