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BAnQ offre deux expériences gratuites qui célèbrent la musique québécoise et c'est vraiment beau

Des vers d'oreille qui traversent le temps, et les histoires cachées derrière les classiques.

Installation musicale BAnQ

Musique québécoise immersive

Gracieuseté de BAnQ, gracieuseté de Bernard Fougères
Rédactrice pigiste, Studio

Certaines chansons ont le pouvoir de changer ton état d'âme en un instant. Tu peux les écouter mille et une fois et ressentir le même frisson que tu as vécu la première fois.

Si tu comptes parmi celleux qui ne se lassent jamais d'entendre leur playlist préférée en boucle, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a préparé une surprise musicale qui devrait t'enchanter. Au cours de la prochaine année, BAnQ t'invite à vivre une expérience multisensorielle unique et plonger dans un univers musical surprenant.

Située au Pavillon de la Grande Bibliothèque (niveau 4), l'installation Multivers d'oreille te propose d'interagir avec des classiques de la musique québécoise pour les découvrir d'une toute nouvelle façon. L'habitacle, inspiré des cabinets de curiosités, présente 25 extraits musicaux emblématiques qui retracent 100 ans d'histoire musicale d'ici.

Des photos, vidéos et pochettes d'albums tirées du vaste catalogue de BAnQ te permettent de toucher, d'écouter et de regarder des titres iconiques allant de Gens du pays de Gilles Vigneault à Pitou par Les Louanges, en passant par J'aime ta grand-mère des Trois Accords.

Comme leur nom l'indique, ces vers d'oreille risquent de rester coincés dans ta tête pendant un bon moment.

Tu peux poursuivre ton expérience musicale peu importe où tu te trouves grâce à la Trame sonore du Québec en ligne, qui relate la petite histoire de grandes chansons qui font partie de l'ADN de la Belle Province.

Une collection de 50 vidéos inédites accompagne cette sélection musicale, présentant des témoignages intimes d'artistes, de créateur.trice.s et de leurs proches. Celles-ci dévoilent les secrets et les anecdotes qui se cachent derrière des classiques comme Toune d'automne des Cowboys Fringants, 1990 de Jean Leloup, L'amour existe encore de Céline Dion, et plus encore.

L'expérience Multivers d'oreille de BAnQ

Prix : Gratuit

Quand : Jusqu'au 29 août 2027 — de mardi à vendredi entre 9 h et 21 h, et de samedi à dimanche entre 9 h et 17 h

Adresse : 475, boul. De Maisonneuve Est, Montréal — Pavillon de la Grande Bibliothèque (niveau 4) pour Multivers d'oreille.

C’est en ligne pour la Trame sonore du Québec.

Pourquoi tu dois en profiter : Pour découvrir les meilleures chansons du répertoire québécois d'une toute nouvelle façon et connaître l'histoire derrière tes morceaux préférés.

Site web du Multivers d’oreille

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