Une éclipse lunaire presque totale sera visible au Québec cette semaine

La lune va devenir rouge! 🌕🔴

Une éclipse lunaire.

Une éclipse lunaire partielle sera visible au Québec à la fin août 2026.

Alexis Antonio | Unsplash
Éditrice sénior, Nouvelles

Le ciel nocturne du Québec s'apprête à offrir un spectacle gratuit : dans la nuit du 27 au 28 août 2026, la Lune va se recouvrir d'une teinte cuivrée lors d'une éclipse lunaire presque totale, visible à l'œil nu partout dans la province.

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Le mécanisme est différent de celui d'une éclipse solaire : ici, c'est la Terre qui se glisse entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur cette dernière. Privée de lumière directe, la Lune prend alors une couleur rougeâtre qui n'est pas sans rappeler une fin de journée ensoleillée.

Le taux d'occultation atteindra 93 % cette fois-ci, ce qui la rend visuellement presque totale, même si le phénomène porte techniquement le nom d'éclipse partielle.

Voici les heures à retenir :

  • Début : 22 h 34
  • Maximum : 0 h 13 (le 28 août)
  • Fin : 1 h 52 (le 28 août)

Bon à savoir si tu es du genre à tout oublier : nul besoin de te procurer des lunettes spéciales comme pour une éclipse solaire. Le phénomène s'observe en toute sécurité à l'œil nu, directement depuis ta cour ou ton balcon. Si tu veux pousser l'expérience plus loin, une paire de jumelles te permettra de distinguer davantage de détails à la surface lunaire.

Pour un résultat encore plus spectaculaire, éloigne-toi des lumières artificielles autant que possible : un ciel dégagé loin de la ville rendra la teinte rouge encore plus intense.

Ce rendez-vous céleste vient clore en beauté un mois d'août bien rempli côté astronomie, où le Québec a déjà eu droit à une éclipse solaire partielle plus tôt ce mois-ci, ainsi qu'aux Perséides, l'une des pluies d'étoiles filantes les plus attendues de l'année.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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