Un suspect de 19 ans s'ajoute à la liste des criminels les plus recherchés au Québec
Un nouveau nom s'est ajouté à la liste des criminels les plus recherchés au Québec. Ayoub Mohamed, un Montréalais de 19 ans, est activement recherché par la Sûreté du Québec (SQ) pour le meurtre d'un jeune employé d'un salon de barbier, abattu à l'intérieur même de son lieu de travail à Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie, au début du mois de septembre.
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Son avis de recherche a été publié le 6 octobre 2026 sur le site Fugitifs Québec, qui rassemble les suspects les plus recherchés par les corps de police de la province. La SQ avait pourtant déjà lancé un appel à la population le 22 septembre dernier pour tenter de le retrouver, ce qui signifie que le jeune homme court toujours, plus d'un mois après le drame.
Comme pour l'ensemble des fugitifs de cette liste, les autorités préviennent qu'il pourrait être dangereux et armé, et qu'il ne faut surtout pas tenter de l'intercepter soi-même.
Un employé visé par plusieurs coups de feu
Les faits remontent au vendredi 4 septembre 2026. Vers 18 h 18, les équipes policières et les services d'urgence ont été appelés dans un salon de barbier de la rue Alexandre, à Salaberry-de-Valleyfield, après que des coups de feu ont été tirés en direction d'un employé.
D'après le résumé du dossier publié par la SQ, un individu cagoulé, portant des vêtements foncés, serait entré dans le commerce et aurait fait feu sur la victime. Celle-ci aurait tenté de se réfugier dans le restaurant voisin, mais le tireur l'aurait pourchassée en continuant de tirer dans sa direction à plusieurs reprises, avant de s'enfuir à pied.
La victime, Jordan Gagné, 23 ans, a succombé à ses blessures à l'Hôpital général de Montréal, à 21 h 12. Selon La Presse, le jeune homme travaillait comme barbier au Otf Barbershop, et le crime pourrait être lié à une histoire d'extorsion ou de dette envers un gang.
Plusieurs témoins se trouvaient sur place au moment des événements. Dans les jours qui ont suivi, l'enquête a mené à l'arrestation d'un premier suspect, puis a permis d'identifier Ayoub Mohamed comme étant le présumé tireur.
Il aurait modifié son apparence
Dans son appel au public du 22 septembre, la SQ indiquait que le suspect se déplacerait à pied et qu'il pourrait se trouver à Terrebonne, à Laval ou dans l'ouest de l'île de Montréal, notamment à Dollard-des-Ormeaux, ainsi que dans les environs.
Depuis le meurtre, il se serait rasé les cheveux pour changer d'apparence et porterait un bandeau bleu pour se cacher le visage lors de ses déplacements.
Selon sa fiche sur Fugitifs Québec, Ayoub Mohamed mesure 1,8 m (5 pi 11 po) et pèse 60 kg (132 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux noirs, et la SQ précise qu'il porte habituellement une fine moustache. Né en mars 2007, il a la citoyenneté canadienne et parle français et anglais.
Comment transmettre de l'information
Si tu aperçois le suspect, tu ne dois pas intervenir toi-même : les autorités demandent plutôt de composer immédiatement le 911.
Toute information qui pourrait aider les enquêteurs et enquêtrices à le retrouver peut aussi être transmise en toute confidentialité à la Centrale de l'information criminelle de la SQ, au 1 800 659-4264, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, ou au moyen du formulaire en ligne. Le numéro de dossier est le 108-260904-020.
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