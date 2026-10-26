Policier qui aurait uriné sur un itinérant: 2 enquêtes sont ouvertes et voici ce qu'on sait

On te résume toute l'affaire qui a fait couler beaucoup d'encre.

Un agent du Service de police de la Ville de Montréal.

Deux enquêtes ont été ouvertes à l'endroit du policier du SPVM qui aurait uriné sur un itinérant.

Service de police de la Ville de Montréal - SPVM | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

L'affaire qui secoue le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) depuis quelques jours prend une nouvelle tournure. Le policier soupçonné d'avoir posé des gestes dégradants envers des personnes en situation d'itinérance au centre-ville fera maintenant l'objet d'un examen qui ne relève plus uniquement de son propre employeur.

À lire également : Crime haineux au poivre de Cayenne dans le Village : le SPVM cherche ce suspect (VIDÉO)

Le ministre de la Sécurité intérieure, Guy Jr Lapointe, a annoncé, ce dimanche 25 octobre, qu'il confiait le dossier au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) et au Commissaire à la déontologie policière.

Selon les informations d'abord rapportées par La Presse, un agent du poste de quartier (PDQ) 21 aurait uriné sur une personne en situation d'itinérance alors qu'il était en service.

Le policier de 32 ans aurait été dénoncé par des collègues, qui l'accusent de s'être filmé en train d'uriner sur des personnes sans domicile fixe, tout en portant l'uniforme du SPVM.

Le PDQ 21 dessert notamment une partie du centre-ville et du Vieux-Montréal, un secteur où l'on retrouve une importante population en situation d'itinérance.

Le SPVM a confirmé, le 16 octobre, avoir suspendu deux agents de ce poste de quartier « à la fin août, début septembre ». Sa Division des normes professionnelles a ouvert une enquête interne, mais le corps policier n'a pas précisé la nature des gestes reprochés, invoquant des raisons de confidentialité.

Le deuxième agent suspendu serait quant à lui visé par une affaire distincte. Il apparaîtrait sur des images où il semble se moquer d'un suspect placé dans une position humiliante lors d'une intervention policière.

Pour l'instant, aucune accusation criminelle n'a été portée contre l’un ou l’autre des policiers, et les allégations qui les visent n'ont pas été démontrées devant les tribunaux.

Pourquoi deux nouvelles enquêtes?

Conformément à l'article 286 de la Loi sur la police, le directeur du SPVM a informé le ministre des allégations criminelles visant l'un de ses policiers.

Le Bureau des enquêtes indépendantes et le Commissaire à la déontologie policière mèneront donc chacun leur propre enquête. Le premier se penchera sur les allégations criminelles, tandis que le second examinera les possibles manquements au Code de déontologie des policiers du Québec.

Le ministre Lapointe tient toutefois à préciser que cette décision ne remet pas en cause le travail du SPVM.

« Ce n'est pas un vote de méfiance envers le Service de police de la Ville de Montréal et il ne s'agit pas de remettre en question la qualité de l'enquête. Il s'agit plutôt d'une question de transparence », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

« Il est clair pour moi que, dans ce cas précis, l'enquête doit être faite par une entité externe afin de préserver la confiance du public. Nous avons un Bureau des enquêtes indépendantes au Québec qui a été créé exactement dans cet esprit », a-t-il ajouté.

Cette affaire s'ajoute à d'autres dossiers qui ont soulevé des questions concernant les pratiques du SPVM cette année. En juin dernier, le directeur du SPVM, Fady Dagher, avait révélé qu’une enquête visait 16 policiers du poste de quartier 39, à Montréal-Nord, soupçonnés d’avoir commis des gestes haineux et racistes.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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