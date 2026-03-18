Le SPVM engage des répartiteurs au 911 et ça paie jusqu'à 73 578 $/an avec un sec.5 seulement

La formation est entièrement rémunérée.🔥🚨

Un préposé aux communications d’urgence à la Centrale 911 de Montréal. Droite : Police de Montréal à l'emploi.

La police de Montréal engage des préposés aux communications d’urgence à la Centrale 911 et c'est bien payé.

SPVM, SPVMpolice | Facebook
Rédaction et édition

Si tu as un bon esprit d’analyse, que tu gardes ton sang-froid même sous pression et que tu carbures à l’adrénaline, une opportunité d’emploi payant à Montréal risque de te parler. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) recrute actuellement des préposés et préposées aux communications d’urgence (PCU) pour des postes à temps plein à la Centrale 911, et le salaire offert est franchement intéressant. Le plus beau? Ce travail, qui te permettra de sauver des vies tout en gagnant bien la tienne, ne demande pas de diplôme collégial ou universitaire.

À lire également : Les 81 meilleurs employeurs à Montréal sont dévoilés et tu voudras changer de job

Au cœur de l’action, ton rôle consistera à répondre aux appels d’urgence avec calme et discernement, à analyser rapidement les situations et à déployer les secours appropriés. Ton intervention contribuera directement à aider la population dans des moments critiques. Chaque année, environ 1,4 million d’appels sont traités, dont près de 430 000 sont destinés au SPVM.

Pour obtenir l'emploi, tu dois avoir obtenu un diplôme d'études secondaires et maîtriser le français et l'anglais à un niveau avancé. Il faut également compter deux ans d'expérience pertinente dans un environnement de travail exigeant au contexte similaire, comme un autre centre 911, un aéroport, une centrale d'alarme ou autre.

Notons qu'il faut être disponible pour travailler sur tous les quarts : jour, soir, nuit, semaine et fin de semaine. Une prime de 10 % s'applique pour le travail de soir et de fin de semaine.

L'échelle salariale se situe entre 55 627 $ et 73 578 $ selon l'expérience.

Ça te parle? Tu as jusqu'au 30 mars 2026 pour postuler. Ensuite, tu devras réussir une entrevue en visioconférence, un test d’anglais parlé de niveau avancé, un questionnaire médical ainsi qu’une enquête de sécurité menant à l’accréditation du SPVM.

À noter qu’une formation obligatoire de six semaines est offerte, et elle est entièrement rémunérée.

Préposé.e aux communications d'urgence 911 — Ville de Montréal

Salaire : Entre 55 627 $ et 73 578 $

Employeur : Ville de Montréal (Centrale 911 / SPVM)

Date limite pour postuler : 30 mars 2026

C'est ici pour postuler


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