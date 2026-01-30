Montréal compte déjà 400 entrées par effraction en janvier : Voici où c’est le plus chaud

La nouvelle année n’apporte aucun répit aux Montréalais.

Une voiture de police de Montréal (SPVM).

Montréal compte déjà 400 entrées par effraction en janvier et certains quartiers sont plus chauds que d’autres.

L’année 2026 n’a qu’une trentaine de jours à son actif et, déjà, la métropole compte plusieurs centaines d’entrées par effraction, selon les plus récentes données du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Si ça peut paraitre bien peu pour certaines personnes, il s’agit d’une hausse par rapport à pareille date l’an dernier. On fait le point.

En navigant sur l’outil interactif Vue sur la sécurité publique de la Ville de Montréal, on constate que le SPVM a enregistré 406 introductions par effraction entre le 1er et le 30 janvier 2026. Pour les amateurs et amatrices de données, c’est en moyenne 13 entrées forcées par jour.

À ce rythme, l’année 2026 risque de poursuivre la courbe ascendante amorcée en 2025. On a dénombré pas moins de 6139 introductions par effraction dans la métropole québécoise, soit une hausse de 6 % comparativement à 2024.

Les arrondissements et quartiers dans la mire des intrus en 2026

Bien que la carte interactive ne soit pas des plus user firendly, la cartographie du SPVM révèle que les mêmes zones fortement touchées en 2025 continuent de subir une activité criminelle soutenue en ce début d’année.

Voici les secteurs qui affichent le plus grand nombre d’introductions par effraction depuis le début de 2026 :

  • Ville-Marie
  • Mercier–Hochelaga-Maisonneuve c
  • Le Plateau-Mont-Royal
  • Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
  • Montréal-Nord

L’outil cartographique mis à jour quotidiennement permet aux résident.e.s de zoomer sur leur rue ou leur quartier spécifique pour connaître le nombre exact d’incidents signalés dans leur voisinage.

Au fil des dernières années

Si le rythme actuel se maintient, Montréal pourrait connaître une autre année marquée par une augmentation des introductions par effraction.

Pour mieux comprendre l’ampleur du phénomène, voici l’évolution des cas d’introduction par effraction à Montréal au cours de la dernière décennie :

  • 2025
    • 6 139
  • 2024
    • 5 844
  • 2023
    • 6 048
  • 2022
    • 5 554
  • 2021
    • 4 809
  • 2020
    • 5 733
  • 2019
    • 6 715
  • 2018
    • 7 052
  • 2017
    • 8 816
  • 2016
    • 9 483
  • 2015
    • 9 947

Les autres crimes signalés au SPVM en 2026

Les introductions par effraction ne constituent qu’une catégorie parmi l’ensemble des crimes suivis par les autorités policières. Depuis le début de 2026, le SPVM a recensé approximativement 1 100 incidents au total, répartis entre plusieurs types de crimes.

Ce total comprend notamment :

  • 406 introductions par effraction
  • 256 méfaits
  • 559 crimes liés aux vols, incluant les vols qualifiés, les vols de véhicules et les vols commis sur ou dans des véhicules
Cet article est une adaptation de l’article « Montreal already had 377 break-ins this month — These are the most at-risk areas
», qui a été publié à l’origine sur MTL Blog.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

