Ryan James Wedding, le « Pablo Escobar canadien », a été arrêté et voici quoi savoir
L'ex-Olympien canadien était parmi les criminels les plus recherchés par le FBI.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a confirmé ce vendredi 23 janvier avoir arrêté l’ex-athlète olympique canadien Ryan Wedding, surnommé le « Pablo Escobar du Canada », après des mois de traque internationale. Retour sur le parcours de celui qui est passé des pistes de ski au trafic de drogue.
Ryan James Wedding, qui figurait depuis mars dernier sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI, a été appréhendé la nuit dernière au Mexique, a confirmé sur les réseaux sociaux Kash Patel, directeur du FBI.
Le FBI avait récemment porté la récompense offerte pour sa capture de 10 à 15 millions de dollars américains, en novembre, signe de l’importance accordée à son arrestation.
Né le 14 septembre 1981 à Thunder Bay, en Ontario, Wedding avait représenté le Canada aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, où il avait terminé au 24e rang en slalom géant.
Âgé de 44 ans, ce planchiste professionnel mesurant 6 pieds 3 et pesant environ 240 livres aurait par la suite plongé dans une carrière criminelle d’envergure internationale.
Un empire criminel d’un milliard de dollars
Les autorités fédérales américaines accusent Wedding d’avoir mis sur pied l’une des organisations criminelles transnationales les plus lucratives au monde. Son réseau aurait fait transiter des centaines de kilos de cocaïne en provenance de la Colombie, via le Mexique et la Californie, afin d’approvisionner les marchés canadien et américain.
Les profits annuels de cette organisation auraient dépassé le milliard de dollars américains. Selon la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, Wedding serait devenu le plus important distributeur de cocaïne au Canada, supervisant la circulation d’environ 60 tonnes métriques de cocaïne par année.
Le FBI n’hésite d’ailleurs pas à comparer l’ampleur de ses activités à celles de figures criminelles notoires, comme Joaquin « El Chapo » Guzman et Pablo Escobar.
Accusations de meurtres et de violence extrême
En plus du trafic de stupéfiants, Wedding fait face à des accusations liées à plusieurs meurtres commandités depuis 2023. Il aurait notamment ordonné l’assassinat de membres d’une famille en Ontario, d’une personne liée à une dette de drogue ainsi que d’un témoin fédéral appelé à témoigner contre lui.
Les autorités américaines et canadiennes qualifiaient son organisation de « l’un des réseaux de trafic de drogue les plus prolifiques et les plus violents au monde ».
Pour échapper aux forces de l’ordre, Wedding utilisait plusieurs pseudonymes, dont « El Jefe », « Giant », « Public Enemy », « James Conrad King » et « Jesse King ». Il maîtrisait aussi l’anglais et l’espagnol, un atout qui aurait facilité ses activités criminelles transfrontalières.
Les accusations détaillées
L’ancien Olympien fait face à une longue liste d’accusations criminelles :
- Complot pour distribuer et posséder de la cocaïne dans l’intention d’en faire le trafic;
- Complot pour exporter de la cocaïne;
- Complot en vue de commettre un meurtre lié à une entreprise criminelle continue et à un crime de drogue, ainsi que meurtre lié à une entreprise criminelle continue et à un crime de drogue;
- Complot visant à manipuler un témoin, une victime ou un informateur, ainsi que manipulation d’un témoin, d’une victime ou d’un informateur;
- Complot visant à se venger d’un témoin, d’une victime ou d’un informateur, ainsi que représailles contre un témoin, une victime ou un informateur;
- Complot pour blanchir des instruments monétaires.
