Tout sur les 2 cas de rougeole passés par l'aéroport Montréal-Trudeau ce mois-ci
D'autres lieux publics de Montréal ont été visités!🤯
Deux personnes atteintes de la rougeole sont passées par l'aéroport Montréal-Trudeau au cours de la dernière semaine, ont confirmé les autorités de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ces deux cas distincts soulèvent des préoccupations pour les voyageurs qui auraient pu être exposés au virus hautement contagieux.
Le cas le plus récent recensé concerne une personne qui était contagieuse alors qu’elle se trouvait à bord du vol AT208 de Royal Air Maroc, reliant Casablanca à Montréal, arrivé le 17 janvier dernier.
« Les personnes à bord de ces vols et présentes à l'aéroport de Casablanca et à celui de Montréal-Trudeau dans la section des arrivées et bagages (zone 8) entre 19 h 15 et 23 h 15 sont considérées comme des contacts d'un cas de rougeole », indique la santé publique.
Les autorités travaillent actuellement à retracer toutes les personnes qui auraient pu être en contact avec le cas confirmé dans les zones de l’aéroport.
Le 16 janvier, le ministère de la Santé et des Services sociaux a de nouveau annoncé un premier cas de rougeole arrivé à l’aéroport de Montréal, cette fois le 8 janvier dernier. La personne contagieuse est arrivée dans la métropole à bord du vol AC 835 d’Air Canada, en provenance de Madrid.
Qui devrait communiquer avec Info-Santé 811?
Toutes les personnes ayant fréquenté l'aéroport durant les périodes à risque lié à ces deux cas sont considérées comme des contacts potentiels. Les autorités de santé publique demandent particulièrement aux personnes suivantes de communiquer avec Info-Santé 811 :
- Les bébés âgés de moins d'un an;
- Les personnes dont le système immunitaire est affaibli;
- Les personnes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole.
Il est aussi important de savoir que ces deux personnes porteuses du virus ont visité d’autres lieux publics dans les jours suivant leur arrivée à Montréal. Le gouvernement du Québec tient à jour une liste complète des endroits concernés.
Les symptômes de la rougeole à surveiller
La rougeole est un virus hautement contagieux qui peut se transmettre simplement en respirant le même air qu'une personne infectée, même à plus de deux mètres de distance.
Les symptômes les plus fréquents incluent une fièvre élevée, de la toux, une congestion nasale, une conjonctivite (yeux rouges et larmoyants), une sensibilité à la lumière, un malaise généralisé, ainsi qu'une éruption cutanée prenant la forme de rougeurs ou de petits boutons.
Les symptômes apparaissent généralement entre sept et 21 jours après l'exposition au virus. Dans certains cas, la rougeole peut entraîner des complications sérieuses, comme une otite, une pneumonie ou, plus rarement, une perte de la vue ou de l'audition.
Il n'existe aucun traitement spécifique pour soigner cette infection, ce qui rend la prévention et la vaccination essentielles pour se protéger.
Les personnes préoccupées par une exposition potentielle ou qui développent des symptômes sont invitées à communiquer avec Info-Santé 811 avant de se présenter dans une clinique ou un hôpital, afin d'éviter la propagation du virus.
