La police de Laval recrute des répartiteurs au 911 : ça paie jusqu'à 78 728$/an avec un sec.5

Pour des semaines de 33,75 heures. 🔥🚨

Une répartitrice du 911 à Laval. Droite : La police de Laval au travail.

Le Service de police de Laval engage des répartiteurs et répartitrice pour son centre d'appel au 911.

Service de police de Laval | Facebook
Rédaction et édition

Si tu gères bien la pression, que l'adrénaline te motive plutôt que te paralyser et que l'imprévisible est ton meilleur allié, la Ville de Laval a un emploi payant qui pourrait bien te parler. Le Service de police de Laval est actuellement à la recherche de répartiteurs et répartitrices au 911, et le salaire est pas mal intéressant. En plus? Tu n'as besoin que d'un diplôme d'études secondaires pour postuler.

À lire également : Le SPVM engage des répartiteurs au 911 et ça paie jusqu'à 73 578 $/an avec un sec. 5 seulement

Au quotidien, ton rôle sera de recevoir et traiter les appels d'urgence de la population lavalloise. Tu devras analyser chaque situation rapidement, garder ton sang-froid et t'assurer que les interventions appropriées soient déployées au bon moment. En gros, tu seras au cœur de la machine qui assure la sécurité de toute une ville. Pas mal stimulant comme travail.

Pour ce qui est des exigences, c'est étonnament assez accessible. Tu dois détenir un diplôme d'études secondaires (DES) seulement, mais sache qu'une attestation d’études collégiales (AEC) comme répartiteur.trice en centre d'appels d'urgence est un atout. Il faut aussi avoir deux ans d'expérience dans un centre de communications (911, aéroport, compagnie d'alarme), un centre d'appels, ou dans un domaine pertinent similaire.

Pour avoir l'emploi, tu dois également bien maîtriser le français et l'anglais, autant à l'oral qu'à l'écrit, et être à l'aise avec les outils informatiques et la saisie de données.

La flexibilité d'horaire est importante, puisqu'il s'agit de quarts de travail rotatifs : jour, soir, nuit, fins de semaine... et ce, toute l'année.

L'échelle salariale est de 51 173 $ à 78 728 $ par année, selon l'expérience, et la Ville de Laval reconnaît les années d'expérience directement liées à la fonction pour le positionnement salarial. Tu travailleras 33,75 heures par semaine avec une prime de rotation pour les quarts de soir et de nuit.

Côté avantages, c'est généreux : assurances collectives, possibilité de temps supplémentaire, un plan de carrière, un programme d'aide aux employé.e.s, un stationnement gratuit et même un accès prioritaire à une garderie CPE. La formation initiale de quatre semaines est entièrement payée et se fait de jour à temps plein.

Le processus de sélection comprend une évaluation psychométrique, un exercice pratique en ligne, un test d'anglais oral, une entrevue ainsi que des vérifications pré-emploi incluant une habilitation sécuritaire. Bref, c'est sérieux, mais ça vaut le coup.

Des postes permanents et temporaires sont disponibles.

Si ça t'allume, l'affichage est en cours! N'attends pas trop longtemps pour postuler.

Répartiteur et Répartitrice 911 — Ville de Laval

Salaire : Entre 51 173 $ et 78 728 $

Employeur : Ville de Laval

Horaire : 33,75 heures par semaine, rotation

C'est ici pour postuler


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
emplois à laval emplois payants ville de laval emplois au québec service de police de laval
Laval Argent Canada Argent Québec Argent

Rappel alimentaire important : du lait Natrel, Québon et Farmers pourrait contenir du verre

Au prix de l'épicerie, ça serait l'fun que notre pinte de lait ne soit pas contaminée. 😨

Marie-Ève s'ouvre avec transparence sur son jeu et sa relation avec Félix à Big Brother

« À un moment donné, c'est plus la prod qui a dit : là, on ne peut plus vous éviter [vos rapprochements] au montage. »

« Taxe de bienvenue » : Une loi va faire une grosse différence pour certains Québécois

Il y en a qui pourront mieux respirer financièrement. 🙌

Marie-Ève revient sur 2 choses qu'on n'a pas vues et qui la déçoivent de Big Brother

« C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché, et j'ai trouvé ça dur en sortant, cette vision-là de moi. »

Le salaire moyen augmente au Québec au grand plaisir de ton portefeuille : Voici de combien

Mais ce n’est rien comparativement à d'autres provinces... 😏

Ce nouvel aéroport près de Montréal te permettra de voler vers ces 11 villes au Canada

Plus besoin d'aller jouer dans le trafic pour aller à YUL!

Ce pantalon de sport est vendeur #1 sur Amazon : il est en rabais et on l’a testé

Un « dupe » des leggings DFYNE?

Un nouvel item s'est ajouté au menu du resto du Costco et je l'ai testé

Un nouvel incontournable de tes visites?

Luc Poirier explique pourquoi il ne fait pas partie de la liste des milliardaires de Forbes

Selon lui, le vrai nombre de milliardaires québécois est bien supérieur à ce que Forbes laisse entendre.

9 activités gratuites ou moins de 26 $ à Montréal qui méritent une place dans ton week-end

Sortie de filles « olé olé », aventure en nature, bonne bouffe et bien plus sont au programme!