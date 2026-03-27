La police de Laval recrute des répartiteurs au 911 : ça paie jusqu'à 78 728$/an avec un sec.5
Pour des semaines de 33,75 heures. 🔥🚨
Si tu gères bien la pression, que l'adrénaline te motive plutôt que te paralyser et que l'imprévisible est ton meilleur allié, la Ville de Laval a un emploi payant qui pourrait bien te parler. Le Service de police de Laval est actuellement à la recherche de répartiteurs et répartitrices au 911, et le salaire est pas mal intéressant. En plus? Tu n'as besoin que d'un diplôme d'études secondaires pour postuler.
À lire également : Le SPVM engage des répartiteurs au 911 et ça paie jusqu'à 73 578 $/an avec un sec. 5 seulement
Au quotidien, ton rôle sera de recevoir et traiter les appels d'urgence de la population lavalloise. Tu devras analyser chaque situation rapidement, garder ton sang-froid et t'assurer que les interventions appropriées soient déployées au bon moment. En gros, tu seras au cœur de la machine qui assure la sécurité de toute une ville. Pas mal stimulant comme travail.
Pour ce qui est des exigences, c'est étonnament assez accessible. Tu dois détenir un diplôme d'études secondaires (DES) seulement, mais sache qu'une attestation d’études collégiales (AEC) comme répartiteur.trice en centre d'appels d'urgence est un atout. Il faut aussi avoir deux ans d'expérience dans un centre de communications (911, aéroport, compagnie d'alarme), un centre d'appels, ou dans un domaine pertinent similaire.
Pour avoir l'emploi, tu dois également bien maîtriser le français et l'anglais, autant à l'oral qu'à l'écrit, et être à l'aise avec les outils informatiques et la saisie de données.
La flexibilité d'horaire est importante, puisqu'il s'agit de quarts de travail rotatifs : jour, soir, nuit, fins de semaine... et ce, toute l'année.
L'échelle salariale est de 51 173 $ à 78 728 $ par année, selon l'expérience, et la Ville de Laval reconnaît les années d'expérience directement liées à la fonction pour le positionnement salarial. Tu travailleras 33,75 heures par semaine avec une prime de rotation pour les quarts de soir et de nuit.
Côté avantages, c'est généreux : assurances collectives, possibilité de temps supplémentaire, un plan de carrière, un programme d'aide aux employé.e.s, un stationnement gratuit et même un accès prioritaire à une garderie CPE. La formation initiale de quatre semaines est entièrement payée et se fait de jour à temps plein.
Le processus de sélection comprend une évaluation psychométrique, un exercice pratique en ligne, un test d'anglais oral, une entrevue ainsi que des vérifications pré-emploi incluant une habilitation sécuritaire. Bref, c'est sérieux, mais ça vaut le coup.
Des postes permanents et temporaires sont disponibles.
Si ça t'allume, l'affichage est en cours! N'attends pas trop longtemps pour postuler.
Répartiteur et Répartitrice 911 — Ville de Laval
Salaire : Entre 51 173 $ et 78 728 $
Employeur : Ville de Laval
Horaire : 33,75 heures par semaine, rotation
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.