Crime haineux au poivre de Cayenne dans le Village : le SPVM cherche ce suspect (VIDÉO)
Les violences auraient débuté par des insultes homophobes.
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) cherche à mettre un nom sur le visage d’un homme qui aurait attaqué deux personnes avec un gaz irritant dans le Village, à Montréal. Le corps policier a lancé un avis de recherche et rendu publique une vidéo de l’événement. L'affaire fait l’objet d’une enquête pour un possible crime haineux.
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L’avis a été publié le mardi 20 octobre 2026, soit plus de trois mois après les faits, qui remontent au soir du 9 juillet. L’enquête est menée par le Module des incidents et des crimes haineux (MICH) du SPVM, qui tente aussi de retrouver deux témoins qui étaient avec le suspect ce soir-là.
Des insultes au resto, puis une attaque dans la rue
Le 9 juillet, vers 23 h 07, deux personnes se trouvaient dans un restaurant au coin des rues Sainte-Catherine Est et Saint-Christophe. L’une d’elles fait partie de la communauté LGBTQ2+.
Selon la police, un groupe de trois individus les aurait alors prises pour cible avec des propos homophobes. Le trio les aurait ensuite suivies une fois sorties du resto, alors qu’elles marchaient sur la rue Sainte-Catherine.
C’est là que l’homme recherché aurait poursuivi ses insultes, avant de déployer une matraque télescopique en métal. Il aurait ensuite vaporisé dans leur direction un produit irritant semblable au poivre de Cayenne.
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À quoi ressemble le suspect?
Il s’agit d’un homme blanc qui serait dans la vingtaine. Il ferait environ 1,80 m et a les cheveux foncés, de longueur moyenne.
Le soir de l’attaque, il avait un chandail gris pâle, des pantalons gris et des espadrilles blanches, en plus d’un sac noir porté en bandoulière. Il parlait français.
Comment transmettre de l’information?
Si tu as des renseignements sur le suspect ou les deux témoins, tu peux composer le 911 ou contacter ton poste de quartier.
Pour rester anonyme, il est aussi possible de joindre Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou de faire un signalement en ligne. Une récompense allant jusqu’à 5 000 $ peut être versée si l’information mène à une arrestation, selon certains critères. Le numéro de dossier est le MTLEV2600784909.
Qu’est-ce qu’un crime haineux?
Au Canada, un crime est considéré comme haineux lorsqu’on soupçonne qu’il a été motivé par la haine envers un groupe en raison, notamment, de son orientation sexuelle, de son identité ou expression de genre, de sa religion, de sa couleur de peau, de son origine ou de son âge.
Le SPVM invite toute personne victime ou témoin d’un incident de ce genre à appeler le 911 ou à le signaler directement en ligne sur son site Web.
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