Crime haineux au poivre de Cayenne dans le Village : le SPVM cherche ce suspect (VIDÉO)

Les violences auraient débuté par des insultes homophobes.

Suspect recherché pour agression armée au gaz irritant à Montréal.

Un suspect et deux témoins sont recherchés dans cette enquête pour crime haineux.

Service de police de la Ville de Montréal
Éditrice sénior, Nouvelles

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) cherche à mettre un nom sur le visage d’un homme qui aurait attaqué deux personnes avec un gaz irritant dans le Village, à Montréal. Le corps policier a lancé un avis de recherche et rendu publique une vidéo de l’événement. L'affaire fait l’objet d’une enquête pour un possible crime haineux.

À lire également : L'influenceur Chris Negrowski accusé de proxénétisme : Le SPVM cherche d'autres victimes

L’avis a été publié le mardi 20 octobre 2026, soit plus de trois mois après les faits, qui remontent au soir du 9 juillet. L’enquête est menée par le Module des incidents et des crimes haineux (MICH) du SPVM, qui tente aussi de retrouver deux témoins qui étaient avec le suspect ce soir-là.

Des insultes au resto, puis une attaque dans la rue

Le 9 juillet, vers 23 h 07, deux personnes se trouvaient dans un restaurant au coin des rues Sainte-Catherine Est et Saint-Christophe. L’une d’elles fait partie de la communauté LGBTQ2+.

Selon la police, un groupe de trois individus les aurait alors prises pour cible avec des propos homophobes. Le trio les aurait ensuite suivies une fois sorties du resto, alors qu’elles marchaient sur la rue Sainte-Catherine.

C’est là que l’homme recherché aurait poursuivi ses insultes, avant de déployer une matraque télescopique en métal. Il aurait ensuite vaporisé dans leur direction un produit irritant semblable au poivre de Cayenne.

- YouTube www.youtube.com

À quoi ressemble le suspect?

Il s’agit d’un homme blanc qui serait dans la vingtaine. Il ferait environ 1,80 m et a les cheveux foncés, de longueur moyenne.

Le soir de l’attaque, il avait un chandail gris pâle, des pantalons gris et des espadrilles blanches, en plus d’un sac noir porté en bandoulière. Il parlait français.

Comment transmettre de l’information?

Si tu as des renseignements sur le suspect ou les deux témoins, tu peux composer le 911 ou contacter ton poste de quartier.

Pour rester anonyme, il est aussi possible de joindre Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou de faire un signalement en ligne. Une récompense allant jusqu’à 5 000 $ peut être versée si l’information mène à une arrestation, selon certains critères. Le numéro de dossier est le MTLEV2600784909.

Qu’est-ce qu’un crime haineux?

Au Canada, un crime est considéré comme haineux lorsqu’on soupçonne qu’il a été motivé par la haine envers un groupe en raison, notamment, de son orientation sexuelle, de son identité ou expression de genre, de sa religion, de sa couleur de peau, de son origine ou de son âge.

Le SPVM invite toute personne victime ou témoin d’un incident de ce genre à appeler le 911 ou à le signaler directement en ligne sur son site Web.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
spvmservice de police de la ville de montréalcrimes à montréal
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Un suspect de 19 ans s'ajoute à la liste des criminels les plus recherchés au Québec

Il est recherché pour un meurtre commis dans un salon de barbier. 👀

L'influenceur Chris Negrowski accusé de proxénétisme : Le SPVM cherche d'autres victimes

Il aurait proposé plusieurs centaines de dollars par mois à une mineure.

Voici les 10 criminels les plus recherchés au Québec actuellement

Certains sont en cavale depuis 32 ans! 😲

«C'est un cauchemar» : Le chef du SPVM réagit à la fusillade et donne les derniers détails

On en sait plus sur la chronologie des événements.

6 prestations et crédits qui seront versés aux Québécois en novembre 2026

Le mois le plus gris de l'année a quand même du bon. 💸

Plusieurs villes au Québec devancent l'Halloween en 2026 et voici ce que tu dois savoir

Même si le 31 octobre tombe un samedi cette année...

Rougeole au Québec : De nouveaux lieux exposés au virus sur la Rive-Nord de Montréal

Des endroits populaires se sont ajoutés à la liste. Vérifie si tu les as fréquentés. 😳

7 prestations et crédits versés aux personnes âgées ou retraitées en novembre 2026

Tant mieux, parce que le chauffage ne se paiera pas tout seul. 🍂

Air Canada impose de nouveaux frais à certains voyageurs et voici comment les éviter

En plus des frais pour les bagages de cabine et le choix des sièges... 💸✈️

Le tunnel L.-H.-La Fontaine 100 % fermé dans une direction ce week-end : Voici quoi savoir

Si tu dois traverser le fleuve, mieux vaut prévoir un plan B.

Ce resto « apportez votre vin » à Montréal fait des soirées raclette à volonté

La « date » parfaite pour les fans de fromage!

Le Cégep de Saint-Hyacinthe évacué d'urgence: Des produits dangereux trouvés dans un local

Les techniciens en explosifs de la Sûreté du Québec sont sur place. 😳

Cette trouvaille à 5 $ au Tigre Géant est parfaite pour une déco des Fêtes magique

Il n'est jamais trop tôt pour les décos de Noël! ✨

L'Alberta dit « oui » au Canada : Tout ce qu'il faut savoir sur le référendum de l'Ouest

Au tour du Québec, maintenant? 🤔