Rougeole au Québec : De nouveaux lieux exposés au virus sur la Rive-Nord de Montréal
Des endroits populaires se sont ajoutés à la liste. Vérifie si tu les as fréquentés. 😳
La liste des endroits exposés à la rougeole au Québec continue de s’allonger. Après l’aéroport Montréal-Trudeau et l’urgence du CHU Sainte-Justine au début d’octobre, c’est maintenant de l’autre côté de la rivière des Mille Îles que ça se passe : des lieux populaires de la Rive-Nord se sont ajoutés aux zones à risque.
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Ces ajouts surviennent au moment où l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a annoncé, ce lundi 19 octobre, la fin de l’éclosion de rougeole au Québec et dans plusieurs autres provinces, qui durait depuis octobre 2024. Le virus reste toutefois actif sur plusieurs continents, et l’agence fédérale prévoit que des cas importés de l’étranger continueront d’être détectés au pays.
Un établissement d’enseignement et deux commerces achalandés des Laurentides font partie des endroits visés. Voici où et quand.
Sainte-Thérèse et Boisbriand sur la liste
- Cégep Lionel-Groulx (100, rue Duquet, Sainte-Thérèse)
- 13 octobre 2026, de 11 h à 17 h 30 (symptômes à surveiller jusqu’au 2 novembre)
- 14 octobre 2026, de 15 h à 20 h (jusqu’au 3 novembre)
- Home Depot (2400, boul. du Faubourg, Boisbriand)
- 14 octobre 2026, de 10 h 30 à 13 h (jusqu’au 3 novembre)
- Omer DeSerres (3140, av. des Grandes-Tourelles, Boisbriand)
- 14 octobre 2026, de 11 h à 15 h (jusqu’au 3 novembre)
Le gouvernement ne précise pas si ces lieux ont un lien avec le cas montréalais signalé plus tôt ce mois-ci.
Un vol s’ajoute du côté de Montréal
À Montréal, un trajet de Turkish Airlines en provenance d’Istanbul s’ajoute aux deux endroits déjà signalés :
- Vol Turkish Airlines TK0035 (Istanbul vers Montréal)
- 9 octobre 2026, de 8 h 15 à 18 h 26 (jusqu’au 30 octobre)
- Aéroport international Montréal-Trudeau (arrivées internationales)
- 9 octobre 2026, de 18 h 26 à 21 h 56 (jusqu’au 30 octobre)
- Urgence du CHU Sainte-Justine
- 10 octobre 2026, de 6 h à 11 h 52 (jusqu’au 31 octobre)
Le tableau officiel des lieux d’exposition est mis à jour chaque jour ouvrable. Si un endroit en est retiré quelques jours après y avoir été ajouté, les personnes qui l’ont fréquenté ne sont plus considérées comme des contacts.
Les symptômes à surveiller
Fièvre, toux, nez qui coule et yeux rouges sont généralement les premiers signes. Quelques jours plus tard, une éruption de plaques rouges part du visage et descend sur le corps. Il faut compter de 7 à 21 jours entre l’exposition et le début des symptômes.
Les autorités de santé publique conseillent de t’assurer que ta vaccination contre la rougeole est à jour, puisqu’elle demeure la meilleure façon de se protéger. Tu peux prendre rendez-vous sur Clic Santé ou au 1 877 644-4545.
Le virus est particulièrement dangereux pour les bébés de moins d’un an, les personnes dont l’immunité est affaiblie et les personnes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées. Ces personnes devraient appeler Info-Santé 811 rapidement, puisqu’une injection d’anticorps peut les protéger si elle est donnée dans les sept jours suivant l’exposition.
La fin d’une éclosion, mais pas de la rougeole
L’ASPC a pu tourner la page parce qu’aucun nouveau cas lié à l’éclosion n’a été signalé depuis plus de deux mois. Au total, plus de 6 400 personnes ont été infectées dans dix provinces et territoires, la plupart sans être vaccinées, selon le communiqué de l’agence.
Ce long épisode a eu un prix : après plus d’un an de transmission de la même souche, le Canada s’est fait retirer son statut d’élimination de la rougeole à la fin de 2025. La fin de l’éclosion ne le lui redonne pas d’office, puisqu’il faudra une année complète sans que cette souche circule pour le regagner.
« La vaccination demeure notre meilleure défense contre la rougeole », a rappelé la Dre Joss Reimer, administratrice en chef de la santé publique du Canada, en insistant sur l’importance de garder ses vaccins de routine à jour.
Au Québec, le gouvernement ne considère aucune éclosion comme active en ce moment, mais des cas isolés peuvent quand même mener à des avis comme ceux des derniers jours. Depuis 2024, la province a vécu trois épisodes : de février à juin 2024, de décembre 2024 à avril 2025, puis de novembre 2025 à février 2026.
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