Rougeole au Québec : De nouveaux lieux exposés au virus sur la Rive-Nord de Montréal

Des endroits populaires se sont ajoutés à la liste. Vérifie si tu les as fréquentés. 😳

Des piétons à Montréal qui portent un masque.

La rougeole a été détectée dans des endroits fréquentés de Sainte-Thérèse et de Boisbriand.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

La liste des endroits exposés à la rougeole au Québec continue de s’allonger. Après l’aéroport Montréal-Trudeau et l’urgence du CHU Sainte-Justine au début d’octobre, c’est maintenant de l’autre côté de la rivière des Mille Îles que ça se passe : des lieux populaires de la Rive-Nord se sont ajoutés aux zones à risque.

À lire également : Nouveau cas de rougeole à Montréal : Voici les endroits exacts exposés au virus

Ces ajouts surviennent au moment où l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a annoncé, ce lundi 19 octobre, la fin de l’éclosion de rougeole au Québec et dans plusieurs autres provinces, qui durait depuis octobre 2024. Le virus reste toutefois actif sur plusieurs continents, et l’agence fédérale prévoit que des cas importés de l’étranger continueront d’être détectés au pays.

Un établissement d’enseignement et deux commerces achalandés des Laurentides font partie des endroits visés. Voici où et quand.

Sainte-Thérèse et Boisbriand sur la liste

  • Cégep Lionel-Groulx (100, rue Duquet, Sainte-Thérèse)
    • 13 octobre 2026, de 11 h à 17 h 30 (symptômes à surveiller jusqu’au 2 novembre)
    • 14 octobre 2026, de 15 h à 20 h (jusqu’au 3 novembre)
  • Home Depot (2400, boul. du Faubourg, Boisbriand)
    • 14 octobre 2026, de 10 h 30 à 13 h (jusqu’au 3 novembre)
  • Omer DeSerres (3140, av. des Grandes-Tourelles, Boisbriand)
    • 14 octobre 2026, de 11 h à 15 h (jusqu’au 3 novembre)

Le gouvernement ne précise pas si ces lieux ont un lien avec le cas montréalais signalé plus tôt ce mois-ci.

Un vol s’ajoute du côté de Montréal

À Montréal, un trajet de Turkish Airlines en provenance d’Istanbul s’ajoute aux deux endroits déjà signalés :

  • Vol Turkish Airlines TK0035 (Istanbul vers Montréal)
    • 9 octobre 2026, de 8 h 15 à 18 h 26 (jusqu’au 30 octobre)
  • Aéroport international Montréal-Trudeau (arrivées internationales)
    • 9 octobre 2026, de 18 h 26 à 21 h 56 (jusqu’au 30 octobre)
  • Urgence du CHU Sainte-Justine
    • 10 octobre 2026, de 6 h à 11 h 52 (jusqu’au 31 octobre)

Le tableau officiel des lieux d’exposition est mis à jour chaque jour ouvrable. Si un endroit en est retiré quelques jours après y avoir été ajouté, les personnes qui l’ont fréquenté ne sont plus considérées comme des contacts.

Les symptômes à surveiller

Fièvre, toux, nez qui coule et yeux rouges sont généralement les premiers signes. Quelques jours plus tard, une éruption de plaques rouges part du visage et descend sur le corps. Il faut compter de 7 à 21 jours entre l’exposition et le début des symptômes.

Les autorités de santé publique conseillent de t’assurer que ta vaccination contre la rougeole est à jour, puisqu’elle demeure la meilleure façon de se protéger. Tu peux prendre rendez-vous sur Clic Santé ou au 1 877 644-4545.

Le virus est particulièrement dangereux pour les bébés de moins d’un an, les personnes dont l’immunité est affaiblie et les personnes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées. Ces personnes devraient appeler Info-Santé 811 rapidement, puisqu’une injection d’anticorps peut les protéger si elle est donnée dans les sept jours suivant l’exposition.

La fin d’une éclosion, mais pas de la rougeole

L’ASPC a pu tourner la page parce qu’aucun nouveau cas lié à l’éclosion n’a été signalé depuis plus de deux mois. Au total, plus de 6 400 personnes ont été infectées dans dix provinces et territoires, la plupart sans être vaccinées, selon le communiqué de l’agence.

Ce long épisode a eu un prix : après plus d’un an de transmission de la même souche, le Canada s’est fait retirer son statut d’élimination de la rougeole à la fin de 2025. La fin de l’éclosion ne le lui redonne pas d’office, puisqu’il faudra une année complète sans que cette souche circule pour le regagner.

« La vaccination demeure notre meilleure défense contre la rougeole », a rappelé la Dre Joss Reimer, administratrice en chef de la santé publique du Canada, en insistant sur l’importance de garder ses vaccins de routine à jour.

Au Québec, le gouvernement ne considère aucune éclosion comme active en ce moment, mais des cas isolés peuvent quand même mener à des avis comme ceux des derniers jours. Depuis 2024, la province a vécu trois épisodes : de février à juin 2024, de décembre 2024 à avril 2025, puis de novembre 2025 à février 2026.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
rougeolerougeole au québecsanté publique de montréalvaccinationaéroport de montréal
LavalNouvellesCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

5 nouveaux cas de rougeole dans la région de Québec : Voici tout ce que tu dois savoir

Tu as peut-être fréquenté l'un des endroits visités par les personnes infectées. 👀

Nouveau cas de rougeole à Montréal : Voici les endroits exacts exposés au virus

Vérifie si tu as fréquenté ces lieux. 😳

20 cas de rougeole au Québec : Voici les endroits à risque dans le Grand Montréal

Vérifie si tu as fréquenté l'un des endroits touchés — la liste s'allonge. 👀

4 virus ou maladies qui se propagent et à surveiller si tu voyages dans le Sud cet été

Non, on ne parle pas de la « tourista », ici! 🥴

Les services secrets recrutent des employés au Québec qui parlent l'une de ces 6 langues

Ça peut payer jusqu’à près de 121 000 $ par année! 🤑

Tragédie à la base militaire de Wainwright en Alberta : Voici les derniers développements

4 soldats sont morts et 39 autres ont été blessés.

Ce resto « apportez votre vin » à Montréal fait des soirées raclette à volonté

La « date » parfaite pour les fans de fromage!

14 des meilleures trouvailles et nouveautés à petit prix chez Tigre Géant ce mois-ci

Le tapis « Here for the tea » est vraiment un 10/10! 😍😍😍

Plusieurs villes au Québec devancent l'Halloween en 2026 et voici ce que tu dois savoir

Même si le 31 octobre tombe un samedi cette année...

5 clubs libertins et saunas pour adultes à Montréal qui pourraient piquer ta curiosité

Quand on dit que Montréal a toute une scène nocturne... 🌶️

TLMEP : Mathieu Lacombe de la CAQ explique sans gêne pourquoi il était au party du PQ

« Que diantre câlissiez-vous là? », a demandé Guy A. Lepage.

Une pluie d’étoiles filantes sera à son pic au Québec et ça s’annonce magique

Prépare-toi à faire BEAUCOUP de vœux cette semaine! 🤩💫

« OD Tentations au soleil » interrompu : Maripier Morin fait le point sur la situation

« C’est un événement extrêmement traumatique. »

6 prestations et crédits qui seront versés aux Québécois en novembre 2026

Le mois le plus gris de l'année a quand même du bon. 💸