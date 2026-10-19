5 clubs libertins et saunas pour adultes à Montréal qui pourraient piquer ta curiosité
Quand on dit que Montréal a toute une scène nocturne... 🌶️
Montréal a son lot d'adresses qui sortent de l'ordinaire, et certaines sont réservées à une clientèle un peu plus aventureuse. Entre les clubs libertins, les saunas pour hommes et les espaces consacrés au BDSM, la métropole compte plusieurs établissements « pour adultes » qui proposent des expériences bien différentes des sorties habituelles.
À lire également : Pornhub dévoile les recherches les plus fréquentes au Canada en 2025
Derrière leurs portes, tu pourrais découvrir des pistes de danse, des espaces de détente ou encore des installations pensées pour explorer certaines pratiques plus intimes. Et pas besoin d'avoir l'intention de participer pour t'intéresser à ces endroits. Chaque établissement possède ses propres règles, mais le respect des autres, des limites et du consentement reste essentiel.
Que ce soit pour satisfaire ta curiosité ou simplement découvrir une facette moins connue de la vie nocturne montréalaise, voici cinq adresses qui risquent de t'intriguer.
Club L
Prix : À partir de 35 $ par personne pour un abonnement d'un mois | Frais d'accès divers aux soirées, généralement entre 45 $ et 80 $
Quand : Les vendredis et samedis de 19 h à 3 h, certains jeudis dès 19 h (2e étage fermé)
Adresse : 2570, rue Jean-Talon E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec ses 7 200 pieds carrés répartis sur deux étages, le Club L te permet de profiter de la soirée à ton rythme, que tu sois là par curiosité ou pour explorer davantage.
Au rez-de-chaussée, tu trouveras un resto-bar-lounge où tu peux manger, prendre un verre, faire des rencontres et danser au son des DJs. Un repas est même inclus dans le prix d'entrée, et la cuisine reste ouverte jusqu'à 23 h.
À l'étage, l'ambiance monte de plusieurs crans avec neuf chambres aux décors variés et des espaces communs réservés aux activités libertines. Tu peux participer, observer ou simplement découvrir les lieux, sans aucune obligation. Le club propose aussi des soirées thématiques, notamment des événements kinky et BDSM avec des démonstrations de Shibari et de jeux d'impact.
Le respect et le consentement sont au cœur de l'expérience. Aucun contact physique n'est permis sans l'accord de l'autre personne, et il est important de comprendre qu'il est possible de changer d'avis à tout moment. Le personnel veille au respect des règles, tandis que l'alcool et les contenants en verre sont interdits à l'étage.
Les soirées libertines du vendredi et du samedi accueillent les couples, les femmes seules et les hommes accompagnateurs. Les jeudis sont ouverts à tout le monde, mais sans accès au deuxième étage. Un code vestimentaire élégant est exigé, les cellulaires doivent rester au vestiaire et une visite informative est obligatoire pour les nouveaux membres avant d'accéder aux espaces libertins.
Accessibilité : Le rez-de-chaussée est accessible aux fauteuils roulants
Complexe Luxuria
Prix : Abonnement de membre à partir de 40 $ pour un mois pour les couples, 25 $ par année pour les femmes seules et 100 $ par six mois pour les hommes seuls (50 $ pour un soir en accompagnant un couple) | Frais de soirée à partir de 40 $ pour les couples, gratuit pour les femmes seules les vendredis et 10 $ les samedis, 100 $ pour les hommes seuls
Quand : Les vendredis de 21 h à 3 h, les samedis de 18 h à 3 h - À l'occasion les jeudis et dimanches
Adresse : 8820, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Au Club Luxuria, tu peux autant passer la soirée à prendre un verre, danser et profiter de l'ambiance que laisser parler ton côté plus coquin. Ce club libertin propose différentes expériences pour les personnes qui souhaitent explorer leurs envies, sans pression ni obligation de participer à quoi que ce soit. Chacun et chacune avance à son rythme, et le consentement reste la règle numéro un.
Réparti sur deux étages, l'établissement possède tout ce qu'il faut pour commencer la soirée dans une ambiance festive, avec un resto, des bars, une piste de danse, des banquettes et des DJs qui s'occupent de la musique au rez-de-chaussée.
À l'étage, les choses deviennent un peu plus osées dans la section Luxure. Tu y trouveras notamment une pole de dance, une balançoire, une table de massage, une chaise tantra et même une douche pouvant accueillir jusqu'à quinze personnes. Trois chambres privées sont également offertes en location à partir de 100 $ pour trois heures, dont une aménagée pour les pratiques BDSM.
Évidemment, ce genre d'endroit vient avec des règles bien précises pour que tout le monde puisse profiter de sa soirée en sécurité et dans le respect. Le consentement doit être libre et clair, et personne ne devrait se sentir obligé de participer ou d'accepter des avances. Un refus doit toujours être respecté, et le fait d'être dans une section plus intime ne signifie jamais qu'une personne donne automatiquement son accord.
Côté admission, les couples et les femmes peuvent fréquenter l'établissement, tandis que les hommes seuls sont acceptés les jeudis et vendredis, mais généralement pas les samedis, sauf exception sur invitation. Les téléphones cellulaires sont aussi interdits pour préserver l'intimité de la clientèle. Un code vestimentaire est en vigueur, et le respect des consignes de l'établissement est obligatoire.
Le club organise aussi des soirées thématiques tout au long de l'année, avec des ambiances qui changent selon les événements.
Accessibilité : Le rez-de-chaussée est accessible aux fauteuils roulants
L'Orage Club
Prix : Abonnement à partir de 60 $ par couple et 20 $ par femme seule pour un mois | Frais par soirée à partir de 20 $ par couple, 10 $ par femme seule et 75 $ par homme seul
Quand : Les jeudis de 21 h à 2 h, les vendredis et samedis de 21 h 30 à 3 h et les dimanches de 15 h à 19 h
Adresse : 7700, 12e Avenue, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas de chambres privées ni de portes fermées au Club L'Orage. Cet établissement libertin, ouvert depuis 1996, se distingue justement par son concept inspiré des clubs européens, où le voyeurisme et l'exhibitionnisme occupent une place importante. Les deux étages sont aménagés à aire ouverte, ce qui donne une tout autre ambiance aux rencontres.
Au premier étage, on retrouve un bar-lounge pour prendre un verre et socialiser, ainsi qu'une discothèque où les DJs font jouer de la musique pour celles et ceux qui souhaitent danser. C'est aussi là que la soirée peut commencer plus tranquillement, avant de découvrir les espaces plus intimes à l'étage.
Au deuxième, le décor change pour laisser place aux activités libertines, toujours dans des espaces ouverts plutôt que des chambres fermées. Les personnes qui préfèrent regarder peuvent le faire sans avoir à se déshabiller ou à participer. Le club demande toutefois de parler à voix basse pour respecter l'ambiance et les autres membres. Des douches et des serviettes sont aussi disponibles sur place, en plus d'un vestiaire à l'entrée pour laisser ses effets personnels.
Lors d'une première visite, un membre du personnel te fait découvrir les installations et t'explique les règles. Le consentement est essentiel : aucun contact physique sans permission, et un refus doit être respecté immédiatement. Les cellulaires sont strictement interdits et des condoms sont fournis sur place. Un manquement aux règles peut entraîner la révocation de la carte de membre.
Les couples et les femmes seules sont admis du jeudi au dimanche, tandis que les hommes seuls peuvent fréquenter le club les jeudis, vendredis et dimanches. Une carte de membre payante est obligatoire, tout comme le respect du code vestimentaire élégant.
Opalace Montréal
Prix : 60 $ pour la location privée d'une heure, le prix varie selon les événements
Quand : Sur réservation selon les événements et ateliers
Adresse : Centre-ville de Montréal, adresse complète fournie sur réservation seulement
Pourquoi tu dois y aller : Un donjon BDSM de plus de 3 000 pieds carrés en plein centre-ville de Montréal, ça pique la curiosité, non? Situé à quelques pas du Quartier des spectacles, l'Opalace est un espace consacré à l'univers du BDSM, avec des événements thématiques, des ateliers et des installations qui sortent pas mal de l'ordinaire.
Et côté décor, l'établissement ne fait pas les choses à moitié. L'aire principale comprend notamment un pilori, une cellule de prison, des cages et des structures permettant les jeux de suspension. Cinq pièces thématiques complètent l'endroit, dont la Gothique, avec son trône, son lit de suspension et sa grande cage, ainsi que la Médiévale, qui possède également un lit de bondage et différents équipements. La Médicale, de son côté, recrée l'ambiance d'une salle d'examen, tandis que la Chambre rouge propose un lit king et des installations de suspension.
Tu peux apporter tes propres accessoires ou emprunter gratuitement certains équipements sur place. L'Opalace offre également la location de ses installations pour des séances privées, des groupes ou des séances photo, avec des tarifs à partir de 60 $ pour une heure.
Les règles sont importantes dans un endroit comme celui-ci. Aucun contact physique n'est permis sans consentement, les limites doivent être discutées avant chaque séance et le mot de sécurité « rouge » permet de tout arrêter. Certaines pratiques plus risquées nécessitent aussi l'autorisation du personnel responsable. Les photos et vidéos sont interdites, tout comme la consommation de drogues, et les personnes qui souhaitent observer doivent garder une distance respectueuse.
Pour le look, le noir, le cuir, le latex, la lingerie et les tenues fétiches font partie des options acceptées, selon les soirées. Et même si l'endroit est consacré à l'exploration, personne n'est obligé de participer aux activités.
Bain Colonial
Prix : 22 $ pour un casier, 26 $ pour une chambre et 30 $ pour un massage de 30 minutes
Quand : Du lundi au samedi de midi à 22 h et le dimanche de midi à 20 h
Adresse : 3963, av. Coloniale, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Bain Colonial fait partie du décor du Plateau-Mont-Royal depuis plus d'un siècle. Ouvert en 1914, cet établissement réservé aux hommes est l'un des plus anciens de son genre à Montréal et propose un mélange de détente et de rencontres dans un cadre plutôt intime.
À l'intérieur, tu peux passer d'un sauna sec à un bain-tourbillon, profiter d'un système de vapeur aux pierres naturelles ou encore t'offrir un massage pour décrocher un peu. Le complexe possède également deux terrasses extérieures. Pour ceux qui souhaitent explorer le côté plus coquin de l'endroit, une chambre noire, une salle vidéo et des chambres privées sont aussi accessibles.
Que tu aies surtout le goût de profiter des installations pour relaxer ou que tu sois ouvert à faire de nouvelles rencontres, tu peux organiser ta visite comme bon te semble, selon tes intérêts et tes limites.
Accessibilité : Seulement pour les hommes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.