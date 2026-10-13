Nouveau cas de rougeole à Montréal : Voici les endroits exacts exposés au virus
Vérifie si tu as fréquenté ces lieux. 😳
Tu es passé par l'aéroport Montréal-Trudeau ou par l'urgence du CHU Sainte-Justine dans les derniers jours? Tu pourrais avoir été exposé ou exposée à la rougeole, selon une toute nouvelle mise à jour de la Santé publique de Montréal, qui a lancé ce lundi 12 octobre un avis à la population.
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Selon la Direction régionale de santé publique de Montréal, la personne infectée d'âge mineur a fréquenté ces deux endroits alors qu'elle était contagieuse. Ceux et celles qui s'y trouvaient au même moment sont considéré.e.s comme des contacts d'un cas confirmé.
Voici les lieux exacts visés par l'avis :
- Aéroport international Montréal-Trudeau
- Le 9 octobre 2026, de 18 h 26 à 21 h 56 environ, dans le parcours des arrivées internationales, incluant le contrôle des passeports, la récupération des bagages et le trajet jusqu'à la sortie
- Symptômes à surveiller jusqu'au 30 octobre 2026
- Urgence du CHU Sainte-Justine
- Le 10 octobre 2026, de 6 h à 11 h 52
- Symptômes à surveiller jusqu'au 31 octobre 2026
La Santé publique précise que cette liste peut changer au fil de l'enquête. Il vaut donc la peine de consulter régulièrement la liste des lieux d'exposition au Québec, mise à jour tous les jours ouvrables.
Es-tu protégé ou protégée contre la rougeole?
Si tu étais présent ou présente à l'un de ces endroits, la première étape est de vérifier ton statut vaccinal. Au Québec, ta protection dépend de ton année de naissance :
- Personnes nées en 1980 ou après
- Deux doses de vaccin, reçues à partir de l'âge de 12 mois
- Personnes nées entre 1970 et 1979
- Une dose de vaccin, ou deux pour le personnel de la santé
- Personnes nées avant 1970
- Aucun vaccin nécessaire
Une personne qui a déjà eu la rougeole et qui peut le prouver, par un certificat médical ou une prise de sang, n'a pas besoin d'être vaccinée.
Si tu es protégé ou protégée, tu as peu de chances d'attraper la maladie. La Santé publique recommande tout de même de surveiller l'apparition de symptômes jusqu'à la date indiquée pour le lieu fréquenté.
Ce que tu dois faire si tu n'es pas protégé ou protégée
Dans ce cas, la Santé publique recommande d'appeler Info-Santé au 811 pour faire évaluer ta situation, puisqu'un traitement préventif pourrait être nécessaire rapidement.
Elle conseille également de t'isoler du cinquième jour suivant ta première exposition jusqu'au 14e jour après la dernière, soit du 14 au 23 octobre si tu étais à l'aéroport le 9 octobre, ou du 15 au 24 octobre si tu étais à l'urgence du CHU Sainte-Justine le 10 octobre.
Durant cette période, évite tout contact avec les personnes non vaccinées ou immunodéprimées, notamment les bébés de moins d'un an.
Un vaccin administré dans les 72 heures suivant l'exposition peut prévenir la maladie. Les personnes enceintes non protégées, immunodéprimées et les bébés de moins d'un an peuvent aussi recevoir des immunoglobulines jusqu'à sept jours après le premier contact.
Que faire en cas de symptômes?
Si tu crois avoir la rougeole, reste à la maison et appelle Info-Santé au 811. Si une consultation médicale est nécessaire, préviens l'établissement avant de t'y rendre, porte un masque et avise le personnel dès ton arrivée.
Très contagieuse, la rougeole se transmet par l'air ou par contact direct et peut entraîner de graves complications, comme une pneumonie, une perte de la vue ou de l'ouïe, voire la mort dans de rares cas. Aucun traitement spécifique n'existe, mais la vaccination demeure très efficace pour la prévenir.
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